Loreen: Αγνώριστη στην πρώτη της εμφάνιση στο κοινό - Η οντισιόν στο Idol πριν από 19 χρονιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 67ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ, με τη συμμετοχή 37 χωρών.

Νικήτρια στον Μεγάλο Τελικό, το βράδυ του Σαββάτου (13/5) αναδείχτηκε η Σουηδία με τη Loreen και το κομμάτι "Tattoo", το οποίο σαρώνει σε όλες τις πλατφόρμες streaming.

Η 39χρονη ερμηνεύτρια ξεσήκωσε για τα καλά την αρένα του Λίβερπουλ, εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία της και επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά των φαν, αλλά και τα στοιχήματα που την ήθελαν να κερδίζει τους αντιπάλους της.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μαρόκο κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας και το 2012, με το "Euphoria", το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια στην ιστορία του Διαγωνισμού.

Έντεκα χρόνια μετά, η ίδια επέστρεψε στη Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", πραγματοποιώντας τη δεύτερη προσωπική της νίκη στον θεσμό.

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Σουηδίας στον Τελικό

Loreen: Η πρώτη εμφάνιση στο σουηδικό Idol του 2004

Η Loreen γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1983 στο Vasteras της Σουηδίας. Έχει μαροκινή και βερβερική καταγωγή και είναι τραγουδίστρια και μουσική παραγωγός.

Η Loreen ηθελε από μικρή ηλικία να ασχοληθεί με τη μουσική και έτσι σε ηλικία 21 ετών πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό Idol του 2004.

Με κοντό σγουρό μαλλί, χωρίς τις χαρακτηριστικές μακριές αφέλειες, η τραγουδίστρια ερμήνευσε στους κριτές ένα κομμάτι της Alicia Keys, εντυπωσιάζοντάς τους.



Η εικόνα της στο ριάλιτι μουσικής δεν θυμίζει σε τίποτα τη σημερινή της εικόνα, με την καλλιτέχνιδα να έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της καριέρας της.

Η ίδια κατάφερε να φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση του σουηδικού Idol, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Την επόμενη χρονιά, η Loreen κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "The Snake". Το 2010, η Loreen υπέγραψε συμβόλαιο με μια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη "Mohito Music" και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2011 για τη Σουηδία με το "My Heart Is Refusing Me". Η Loreen συμμετείχε ξανά την επόμενη χρονιά και κέρδισε το Melodifestivalen 2012 με το τραγούδι "Euphoria" με το οποίο πέταξε για Αζερμπαϊτζάν.

Το τραγούδι κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 με συνολικά 372 βαθμούς. Οι 114 βαθμοί προήλθαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή και το 32,7%, δηλαδή 154 βαθμοί, προήλθαν από τους τηλεθεατές, και ήταν έτσι η Νο1 επιλογή τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τους τηλεθεατές. Το Euphoria έφτασε στο νούμερο ένα σε 18 χώρες μετά τη νίκη της.

Στα τέλη του 2022, ανακοινώθηκε πως η καλλιτέχνιδα θα δοκιμάσει την τύχη της στον Σουηδικό Τελικό της Eurovision, όπου και κέρδισε εύκολα, με τους φαν να τη θεωρούν από νωρίς φαβορί για τη νίκη, κάτι που τελικώς επιβεβαιώθηκε.

