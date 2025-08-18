Μάλαμας – Καραπατάκη: Δύο βραδιές μυσταγωγίας τον Σεπτέμβριο στο Κατράκειο

Σωκράτης Μάλαμας και Ιουλία Καραπατάκη μάς δίνουν δύο “δυνατά” ραντεβού στο Κατράκειο και κλείνουν ιδανικά το καλοκαίρι μας – τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι την τελευταία νότα.

Δύο βραδιές στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, έρχονται να κλείσουν ιδανικά το καλοκαίρι μας με την απόλυτη “παράδοση” στον Σωκράτη Μάλαμα, την Ιουλία Καραπατάκη και την “πολύχρωμη” ζωντανή μπάντα τους. Σε αυτό το μαγικό θέατρο, που κάθε φορά γεμίζει ασφυκτικά για να αγκαλιάσει τον Σωκράτη, δίνουμε φέτος ξανά ραντεβού για δύο συνεχόμενες βραδιές.

Όσοι έχουμε βρεθεί σε συναυλία του Μάλαμα ξέρουμε καλά τι θα ζήσουμε στη Νίκαια: δεν πρόκειται για μια απλή μουσική παράσταση, αλλά για μια συλλογική εμπειρία που αγγίζει διονυσιακές συχνότητες.

Εικόνες από τη Ριζούπολη τον περασμένο Ιούνιο μάς συγκίνησαν και μας προετοίμασαν για τις επόμενες κορυφαίες στιγμές. Χιλιάδες παρευρισκόμενοι χόρεψαν στον ρυθμό του Ικαριώτικου δημιουργώντας σπείρες “συμπαντικής” αρμονίας, όπως κατέγραψε ένα βίντεο από ψηλά, απαθανατίζοντας ένα “αρχέγονο” στιγμιότυπο.

Ο Σωκράτης Μάλαμας – με την εκρηκτική παρουσία της Ιουλίας Καραπατάκη στο πλάι του – μετέτρεψε τη συναυλία σε μια μυσταγωγία που γρήγορα εξελίχθηκε σε γιορτή χωρίς όρια. Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε προκάλεσε αμέτρητες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ανεπανάληπτο, ζωντανό έργο τέχνης – συγκρίνοντάς το με την υποβλητική ατμόσφαιρα της «Έναστρης Νύχτας» του Βαν Γκογκ.

Αυτή είναι ίσως η πιο εύγλωττη απάντηση στο γιατί οι συναυλίες του Σωκράτη γίνονται ακαριαία sold out, προτού καν προλάβουν να ανακοινωθούν. Είναι η δύναμη των τραγουδιών του, που γίνονται τελετουργία, ιεροτελεστία και γιορτή. Από την «Πριγκηπέσσα» και την «Ανδρομέδα» μέχρι το «Τσιγάρο ατέλειωτο» και τη «Νεράιδα» – χιλιάδες φωνές υψώνονται σαν μία.

Οι στίχοι του είναι ηχηρά «παράθυρα» σε εμπειρίες που όλοι λίγο-πολύ κουβαλάμε – η μοναξιά, η εσωτερική αναζήτηση, η ανάγκη για φυγή γίνονται κοινός παλμός, μια μικρή υπενθύμιση ότι όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο… «πειρατικό καράβι».

Ο Σωκράτης Μάλαμας ApoGreen Photography

Δίπλα του, η Ιουλία Καραπατάκη, μια φωνή-διαμάντι που κέρδισε επάξια τη δική της θέση στο πλάι του, αλλά και στις καρδιές του κοινού. Από τα προσωπικά της τραγούδια – όπως το «Της μνήμης το μαχαίρι» ή τα «Τακούνια για καρφιά» – μέχρι τις ερμηνείες της σε διαχρονικά κομμάτια που έχει κάνει δικά της («Νερό στη βάρκα», «Μιλώ για σένα», «Έρημα κορμιά»), η Ιουλία ενισχύει την τελετουργική ενέργεια που γεννιέται κάθε φορά πάνω στη σκηνή.

Μαζί τους, και ο Γιάννης Μάλαμας, φέρνοντας τη δική του νέα φωνή και το πρώτο του τραγούδι, τον «Κομπάρσο», για να δέσει ακόμη πιο όμορφα το νήμα ανάμεσα στις γενιές.

Φυσικά στη συναυλία αναμένουμε να ακούσουμε live και τα έξι υπέροχα τραγούδια που ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με τον Οδυσσέα Ιωάννου έγραψαν για την Ιουλία Καραπατάκη.

Δύο βραδιές τον Σεπτέμβριο στο Κατράκειο -με τον Σωκράτη Μάλαμα και την Ιουλία- υπόσχονται να μας βρουν όλους μαζί, να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να αποχαιρετούμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει: με μουσική που γίνεται εμπειρία ζωής. Μια ζωντανή απόδειξη ότι αυτός ο μουσικός δεσμός παραμένει ακμαίος και απαραίτητος, όσες φορές κι αν τον έχουμε ξαναζήσει.

Μαζί με τον Μάλαμα και την Ιουλία: Ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Νίκος Μαγνήσαλης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα, ο Γιάννης Μάλαμας στα κρουστά και το τραγούδι.

