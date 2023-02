Μια φορά και έναν καιρό ήταν τα βραβεία Grammy - 15 vintage φωτογραφικά στιγμιότυπα

Δεν είναι από τα βραβεία που μας συγκινούν ιδιαιτέρως στην Ελλάδα - τόσο όσο τα Όσκαρ, για παράδειγμα - ωστόσο σίγουρα οι υποψήφιοι και οι νικητές των αμερικανικών Βραβείων Grammy κάθε χρονιά καταδεικνύουν τις τάσεις της μουσικής και τους κυρίαρχους καλλιτέχνες, τουλάχιστον στο κομμάτι της μουσικής που σχετίζεται με την εμπορικότητα.

Τι ακούει ο κόσμος; Τι “αγοράζει” ο κόσμος; Πού πάνε τα κλικ των μουσικόφιλων διαδικτυακά; Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που γίνονται πιο πλούσιοι κάθε δευτερόλεπτο;

ADVERTISING

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου τα Βραβεία Grammy με οικοδεσπότη της βραδιάς τον Trevor Noah θα υποδεχθούν ηχηρά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας στην Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, όπου θα διεξαχθεί η 65η τελετή απονομής. Η Beyoncé (με 9 υποψηφιότητες), ο Kendrick Lamar (με 8 υποψηφιότητες), Adele (με 7 υποψηφιότητες) και η Brandi Carlile (με 7 υποψηφιότητες) είναι τα ονόματα που διεκδικούν τα περισσότερα βραβεία.

Κάπου εκεί την ίδια βραδιά, θα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας, ο οποίος ως μέλος του τζαζ σχήματος του διάσημου πιανίστα της τζαζ Danilo Perez, “Global Messengers”, διεκδικεί το βραβείο Grammy στην κατηγορία “Καλύτερο Τζαζ/Λάτιν Άλμπουμ της Χρονιάς” για τον δίσκο “Χρυσαλίδα”.

Φέτος, τα βραβεία θα έχουν μία ειδική ενότητα για το χιπ χοπ και η μουσική βιομηχανία θα “γιορτάσει” το μουσικό κίνημα ή/και καλλιτεχνικό ρεύμα που γεννήθηκε σχηματίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 από τους Αφροαμερικανούς και Πουερτορικανούς του νότιου Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

H Barbra Streisand και ο θρυλικός τζαζ τρομπετίστας Louis Armstrong κρατούν τα βραβεία τους στην 7η τελετή των Grammy τον Απρίλιο του 1965. Η Streisand για το "People" και ο Armstrong για το "Hello Dolly!" ASSOCIATED PRESS

Βραβεία Grammy από το 1958

Τα Βραβεία Grammy, που ξεκίνησαν ως “Βραβεία Γραμμόφωνου”, έκαναν την εμφάνισή τους το 1958. Εκείνη την εποχή τα Academy Awards (ή αλλιώς Βραβεία Όσκαρ) και τα Emmy Awards αναγνώριζαν τους κορυφαίους καλλιτέχνες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αφήνοντας απέξω τη μουσική βιομηχανία.

Ακολουθώντας το εγχείρημα “Hollywood Walk of Fame” τη δεκαετία του ‘50, αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της μουσικής να δίνουν τα δικά τους βραβεία. Ταλαντούχοι τραγουδιστές, στιχουργοί και συνθέτες έπρεπε με κάποιο τρόπο να τιμηθούν για την προσφορά τους. Τα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν μια απονομή βραβείων, αντίστοιχη των Βραβείων Όσκαρ.

Αυτή ήταν και η αρχή της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης. Στην αναζήτηση ονόματος πολλά έπεσαν στο τραπέζι. Ένα πιθανό όνομα ήταν το Έντι, τιμώντας έτσι τον εφευρέτη του φωνογράφου, Τόμας Έντισον. Τελικά συμφώνησαν στη χρήση του ονόματος της εφεύρεσης του Εμίλ Μπερλίνερ, δηλαδή του γραμμοφώνου.

Grammy Awards AP





Μάλιστα το αγαλματίδιο που παίρνουν οι νικητές είναι ένα γραμμόφωνο, που κατασκευάζεται κατά αποκλειστικότητα από την Billings Artworks στο Ρίτζγουεϊ του Κολοράντο και επικαλύπτονται με χρυσό. (Τα τρόπαια που χρησιμοποιούνται για την τηλεοπτική απονομή αποκαλούνται "κασκαντέρ", και είναι αντίγραφα των πραγματικών).

15 vintage στιγμιότυπα από τις "ένδοξες" εποχές των Grammy

Τα πρώτα Βραβεία Γκράμι ανακοινώθηκαν στις 4 Μαΐου του 1959. Τραγούδι της Χρονιάς αναδείχθηκε το "Nel Blu Dipinto di Blu" του Ντομένικο Μοντούνιο, ενώ το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς απονεμήθηκε στον Χένρι Μαντσίνι, για τη μουσική του στην ταινία του Μπλέικ Έντουαρντς "Peter Gun". Ως το 1979 ο Μαντσίνι κέρδισε άλλα 19 βραβεία. Το 1983 ο Michael Jackson γίνεται ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που κερδίζει τα περισσότερα Grammys, οκτώ βραβεία, σε μία βραδιά το 1983.

Η σκηνή των Grammys έχει φιλοξενήσει αμέτρητα περιστατικά, πολλούς καλλιτέχνες, στιγμές πολιτικής ορθότητας, αλλά και διαμαρτυρίας.

Εμείς βρήκαμε 15 εικόνες από παλιότερες βραδιές που έμειναν αξέχαστες σε όσους πήραν σπίτι τους το “χρυσό” γραμμόφωνο.

Paul McCartney

Paul McCartney των Beatles και η γυναίκα του Linda σε μία εμφάνιση έκπληξη στα Grammy Awards στις 16 Μαρτίου του 1971. AP

Ο Paul McCartney των Beatles με τη σύζυγό του Linda κάνουν μία εμφάνιση έκπληξη στα Grammy Awards στο Hollywood, στις 16 Μαρτίου του 1971. Ο McCartney πήρε το Grammy εκ μέρους και των John Lennon και George Harrison για την κατηγορία “Best Original Score Written for a Motion Picture or a Television Special”.

Aretha Franklin

H Aretha Franklin κρατάει το Grammy της για Best Rhythm and Blue εμφάνιση στο τραγούδι "Bridge Over Troubled Waters". AP

13 Μαρτίου 1972 και η Aretha Franklin κρατάει το Grammy για Καλύτερη Rhythm and Blues ερμηνεία για το τραγούδι "Bridge Over Troubled Waters". Περισσότερα από 46 χρόνια μετά τα αρχικά γυρίσματα, το φιλμ “Amazing Grace” με τη δημιουργία του ομώνυμου άλμπουμ επιτέλους κυκλοφόρησε το 2018.

Alice Cooper - Stevie Wonder

Ο Stevie Wonder και ο Alice Cooper στην τελετή των βραβείων στις 2 Μαρτίου 1974 στο Λος Άντζελες. AP

Ο Stevie Wonder, χαίρεται το ρεκόρ του για τις περισσότερες υποψηφιότητες Grammy στη μουσική βιομηχανία και κάνει παρεούλα με τον Alice Cooper, αφού έχει κερδίσει 4 Grammy στην 16η διοργάνωση το 1974 στο Λος Άντζελες. Τι κάνει εκεί ο Cooper; Ήταν ένας από τους παρουσιαστές.

John Lennon - Yoko Ono

Ο John Lennon και η Yoko Ono καταφθάνουν στο Americana Hotel για ένα pre-Grammy δείπνο ) AP

Το πρώην Σκαθάρι John Lennon και η σύζυγός του Yoko Ono καταφθάνουν στο Ξενοδοχείο Americana στη New York για ένα δείπνο που προηγήθηκε των 17ων Βραβείων Grammy στη Νέα Υόρκη, την 1η Μαρτίου 1975. Αν και δεν ήταν προτεινόμενοι σε κάποια κατηγορία Ο Lennon και η Yoko Ono έκαναν παρέ αμε τον David Bowie στα backstage στο Θέατρο Uris στη Νέα Υόρκη. Ο John Lennon παρουσίασε το βραβείο για τον “Δίσκο της Χρονιάς” που δόθηκε στους John Farrar και Olivia Newton-John για το "I Honestly Love You".

Bob Dylan

O Bob Dylan παραλαμβάνει το Grammy Award για το τραγούδι "Gotta Serve Somebody" AP

Ο Bob Dylan αποδέχεται το Grammy Award για το τραγούδι "Gotta Serve Somebody" στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες στις 27 Φεβρουαρίου 1980 για την κατηγορία “Best Rock Vocal Performance”. Το “Gotta serve somebody” ίναι το πρώτο τραγούδι που σηματοδοτεί την περίφημη μεταστροφή του Ντίλαν στον χριστιανισμό, γεγονός που αποτυπώθηκε στο άλμπουμ “Slow train coming” (1979).

Bette Midler - Stevie Wonder

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Bette Midler με τον τυφλό ροκ σταρ Stevie Wonder το 1975 στα 17α ετήσια βραβεία Grammy. ASSOCIATED PRESS

Η Bette Midler αγκαλιάζει τον ροκ σταρ Stevie Wonder στα 17α Βραβεία Grammy το 1975 στη Νέα Υόρκη. Η Midler παρουσίασε το βραβείο για τον καλύτερο τραγουδιστή, το οποίο πήρε ο Wonder - το ένα από τα συνολικά τέσσερα που πήρε στην ίδια εκδήλωση.

Steve Martin

Ο κωμικός Steve Martin με Grammy για την καλύτερη κωμική ηχογράφηση για το άλμπουμ "A Wild And Crazy Guy" το 1979. AP

Ήξερες ότι ο κωμικός ηθοποιός Steve Martin έχει Grammy; Κι όμως το 1979 πήρε το βραβείο για Καλύτερο Άλμπουμ Κωμωδίας με το άλμπουμ "A Wild And Crazy Guy”.

Tina Turner - James Brown

Tina Turner και James Brown στα Grammy τον Φεβρουάριο του 1982 στο Los Angeles. ASSOCIATED PRESS

Η Tina Turner με τον James Brown στα Grammy τον Φεβρουάριο του 1982 στο Los Angeles. Οι φωτογραφίες που έβγαλαν αγκαλιά εκείνο το βράδυ και έκαναν τα φλας των φωτογράφων να πάρουν φωτιά αποδείχτηκαν πολύτιμες, μιας και τα δύο αυτά κεφάλαια της μουσικής δεν ξανασυναντήθηκαν σε τέτοιο τετ-α-τετ ξανά. Μαζί παρουσίασαν ένα βραβείο για την Καλύτερη R&B ερμηνεία.

Michael Jackson

Ο Michael Jackson με τα 6 από τα 8 βραβεία στην 26η τελετή απονομής στις 28 Φεβρουαρίου 1984. (AP Photo) ASSOCIATED PRESS

Το 1983 ο Michael Jackson γίνεται ο πρώτος άνδρας καλλιτέχνης που κερδίζει τα περισσότερα Grammys, οκτώ βραβεία, σε μία βραδιά το 1983. Στη φωτογραφία κρατάει τα 6 από τα 8. Το vintage γραμμόφωνο “αγαλματίδιο” για την καλύτερη R&B ερμηνεία στο "Beat It" δημοπρατήθηκε το 2021 με υψηλότερη τιμή προσφοράς τα 100.000 δολάρια.

Whitney Housto n

AP

Η Whitney Houston ποζάρει με το Grammy της το βράδυ της 26ης Φεβρουαρίου 1986. Το τραγούδι "Saving All My Love For You" κέρδισε στην κατηγορία καλύτερου ποπ τραγουδιού. Αναμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες όλων των εποχών κέρδισε με το "καλημέρα" κοινό και κριτικούς. Συνολικά έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy.

Eddie Murphy #not

Ο Lionel Richie προσπαθεί να πάρει το Grammy του και ο Eddie Murphy ορμάει να του το αρπάξει / 22 Φεβρουαρίου 1983 ASSOCIATED PRESS

Ο Lionel Richie είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στην 25η τελετή των Grammy αλλά αυτό δεν αρέσει καθόλου σε … κάποιον! Ο κωμικός ηθοποιός Eddie Murphy, που νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δεν φεύγει χωρίς Grammy από την τελετή, όρμηξε και “βούτηξε” το βραβείο. Τη σκηνή παρακολουθούν οι παρουσιαστές του βραβείου Henry Mancini και Melissa Manchester.

Prince

Ο Prince τραγουδάει το 1985 στην τελετή των Grammys. AP

Ο Prince τραγουδάει live στις 26 Φεβρουαρίου 1985 στα Grammy Awards στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες. To Purple Rain πήρε Grammy “Best Album of Original Score Written for a Motion Picture or a Television Special” και “Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal”. Το τρίτο ήταν για το καλύτερο Rhythm & Blues τραγούδι, ως συνθέτης στην επιτυχία της Chaka Khan, "I Feel For You."

Bob Dylan - Jack Nicholson

Ο Bob Dylan και ο Jack Nicholson γελούν μεταξύ τους στα 33α Grammy το 1991. Dylan performed and was presented with one of four lifetime Achievement Awards. AP

Ο θρύλος της ροκ Bob Dylan και ο ηθοποιός Jack Nicholson σε μία χαλαρή στιγμή στα 33α Βραβεία Grammy στο Radio City Music Hall, της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο του 1991. Ο Dylan τραγούδησε στη σκηνή των βραβείων και πήρε το ένα από τα 4 βραβεία για το συνολικό έργο του.

Celine Dion

Η Celine Dion στα 37α Grammy Awards την 1η Μαρτίου του 1995. ASSOCIATED PRESS

Η Καναδή τραγουδίστρια Celine Dion ποζάρει στα 37α ετήσια βραβεία την 1η Μαρτίου του 1995. Παρέδωσε ένα Grammy στον Al Green.

Prince - Beyoncé

H Beyonce και ο Prince σε μια "καυτή" εμφάνιση" στην 46η τελετή των Grammy. AP

8 Φεβρουαρίου 2004 και η Beyoncé ανεβαίνει στη σκηνή με τον Prince στα 46α Βραβεία. Το “κονέ” έκανε ο παραγωγός των Βραβείων, Ken Ehrlich. H Knowles είχε μόλις ξεκινήσει τη σόλο καριέρα της και ήταν τόσο τυχερή ώστε να εμφανιστεί στα Grammy με τον Prince - μία εμφάνιση που εκτόξευσε τη δημοτικότητά της.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις