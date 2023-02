Ο υποψήφιος για Grammy Έλληνας λαουτίστας στο NEWS 24/7: "Θα είμαι στην τελετή, αλλά το βραβείο δεν είναι αυτοσκοπός"

Δεν το γνωρίζαμε και ήταν μία πολύ ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι ένας Ηπειρώτης μουσικός από τα Γιάννενα, ο Βασίλης Κώστας, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για Βραβείο Grammy, η απονομή των οποίων θα γίνει την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, στην Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες.

Η διαδρομή του 32χρονου Βασίλη εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους μουσικόφιλους, καθώς πρόκειται για έναν πειθαρχημένο, ταλαντούχο νεαρό λαουτίστα, με σεβασμό στους δασκάλους της παράδοσης και άσβεστη δίψα για γνώση στα θέματα της μουσικής. Τα Μέσα ασχολήθηκαν με το λαούτο του Βασίλη όταν μαζί με τον ζωντανό θρύλο της ηπειρώτικης μουσικής Πετρολούκα Χαλκιά, κυκλοφόρησαν το άλμπουμ-ντουέτο "The Soul of Epirus" (Η Ψυχή της Ηπείρου”). Έναν καινούριο διάλογο μεταξύ του κλαρίνου και του λαούτου πάνω στο ρεπερτόριο της Ηπείρου.

Σήμερα, ως μέλος του τζαζ σχήματος του διάσημου πιανίστα της τζαζ Danilo Perez, “Global Messengers”, διεκδικεί -ανάμεσα στους συμμετέχοντες μουσικούς- το βραβείο Grammy στην κατηγορία “Καλύτερο Τζαζ/Λάτιν Άλμπουμ της Χρονιάς” για τον δίσκο “Χρυσαλίδα”.

Ο Ηπειρώτης λαουτίστας Βασίλης Κώστας FACEBOOK/PROMO PHOTO

Από τα Γιάννενα στη Βοστώνη, ένα λαούτο δρόμος

Από τα Γιάννενα στη Βοστώνη υπήρξαν πολλά ενδιάμεσα στάδια και πολλή μελέτη για τον νεαρό μουσικό. Φυσικά τίποτα δεν έρχεται εύκολα ή τυχαία μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το ταλέντο. Μέχρι τα 18 του έμεινε στα Γιάννενα και κατόπιν πήγε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο βασικός στόχος όμως ήταν να φοιτήσει στο Ωδείο του Φίλιππου Νάκα και αρχικά το πάθος του ήταν η τζαζ κιθάρα.

Στο ωδείο γνώρισε δασκάλους που τον ενθάρρυναν - από προσωπική τους πείρα - να σπουδάσει στο Berklee College of Music στη Βοστώνη. Έδωσε την πρώτη του ακρόαση στην Αθήνα μπροστά σε καθηγητές του εν λόγω πανεπιστήμιου και μετά από 2-3 μήνες βρέθηκε στην άλλη άκρη της Γης, το 2013, με υποτροφία. Εκεί ήταν που επέλεξε (ή τον επέλεξε) το λαούτο και ξύπνησαν οι μνήμες της παράδοσης στο αίμα του.

Το οικογενειακό μου περιβάλλον με βοήθησε να έχω ποικίλα ακούσματα - από τη βαριά Ηπειρώτικη μουσική και τον Πετρολούκα Χαλκιά μέχρι τον Keith Jarrett. Ο παλιός κλαρινίστας της Κληματιάς Ιωαννίνων, Ανδρέας Φάκος, μου έμαθε τι σημαίνει το Μοιρολόι στην Ήπειρο.

Σήμερα, διδάσκει μουσική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ενώ έχει βραβευτεί με το “Forty Under 40 Award” από το Greek American Foundation της Νέας Υόρκης, ένα βραβείο που απονέμεται από το 2010 σε ελληνικής καταγωγής Βορειοαμερικανούς, έως 40 ετών, που διαπρέπουν στους χώρους των τεχνών, των επιστημών και των επιχειρήσεων. Επίσης, είναι βραβευμένος και με το Artist Fellowship in the Traditional Arts από την Επίσημη Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Ο 32χρονος μουσικός, λίγο πριν από την τελετή των Grammys στην οποία θα δώσει το παρών με τους “Global Messengers”, μάς μίλησε για το μήνυμα που θέλει να περάσει με τη μουσική του και ένα μεγάλο “μπορώ”. Μια pro-life κατάφαση ακόμα και απέναντι σε μουσικές προκλήσεις που φαντάζουν απλησίαστες με μια πρώτη ματιά!

Πώς ξεκίνησε η αγάπη για τη μουσική; Ήταν κάτι που κληρονομήσατε από τους γονείς σας στα Γιάννενα;

Πιστεύω πως το περιβάλλον που μεγαλώνει ένας μουσικός παίζει καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία του. Όλη μου η οικογένεια πίστευε στην αξία της μουσικής, αλλά και των παραδοσιακών χορών και από μικρή ηλικία με βοήθησε να έχω ποικίλα ακούσματα από τη βαριά Ηπειρώτικη μουσική και τον Πετρολούκα Χαλκιά μέχρι τον Keith Jarrett, και άλλους σημαντικούς μουσικούς της τζαζ. Θεωρώ πως αυτό το περιβάλλον είναι η δική μου βάση στις συνεργασίες μου σήμερα με μουσικούς από διάφορα κράτη καθώς τα διαφορετικά ακούσματα που πραγματευόμαστε και μελετούμε δεν είναι “ξένα” στα δικά μου αυτιά.

Ο λαουτίστας Βασίλης Κώστας PROMO PHOTO/FACEBOOK

Πώς θυμόσαστε τα “μαθήματα” με τον παλιό κλαρινίστα Ανδρέα Φάκο, που ήταν θα λέγαμε ο πρώτος μέντοράς σας; Τι όργανο παίζατε στην αρχή και ποιες εικόνες έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη σας μέχρι σήμερα από εκείνη την εποχή;

Είχα την τύχη να μαθητεύσω δίπλα στον Ανδρέα Φάκο, παλιό κλαρινίστα της Κληματιάς Ιωαννίνων και καλό φίλο του αείμνηστου παππού μου, από την πλευρά της μητέρας μου, Κώστα Τζούκα. Εκείνος μου έμαθε τι σημαίνει και εκφράζει το Μοιρολόι στην Ήπειρο δείχνοντας μου με βιωματικό τρόπο σημαντικά μουσικά έργα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, μιλούσε για τη προσπάθεια του κλαρίνου και του βιολιού να μιμηθούν μέσα από το παίξιμο τους το κλάμα των γιαγιάδων σε μια προσπάθεια να εκφράσουν τα αντίστοιχα συναισθήματα. Κάθε μάθημα και συνάντηση με τον Ανδρέα διαρκούσε 4-5 ώρες και αποτελούσε σεμινάριο, όχι μονάχα για τη μουσική αλλά και την ίδια τη ζωή. Και αυτό γιατί ακόμη μέχρι και σήμερα προσπαθώ να εφαρμόζω τις συμβουλές του σχετικά με το πως η κλίση και κυρίως το ταλέντο στη μουσική πρέπει να συμβαδίζει και με τη προσπάθεια να βελτιώνουμε τον χαρακτήρα μας στις καθημερινές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας.

Τι προκλήσεις αντιμετωπίσατε στο Berklee τόσο μακριά από την Ελλάδα και πώς έκανε την εμφάνισή του το λαούτο στη ζωή σας, δημιουργώντας μία …αλλαγή πλεύσης;

Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι ένα πολύτιμο δώρο για τους σπουδαστές που θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν στον κόσμο της μουσικής. Μέσα στις δυσκολίες που δημιουργεί κυρίως η απόσταση από την οικογένεια σου και τα νέα περιβάλλοντα στα οποία καλείσαι να ανταπεξέλθεις, εκεί θεωρώ πως ανακαλύπτεις την πραγματική σου δύναμη και τρόπους να είσαι δημιουργικός και παραγωγικός στη μελέτη και γενικότερα την καθημερινότητα σου.

Το λαούτο που ήρθε στη ζωή μου στο δεύτερο χρόνο των σπουδών μου, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψω πιο βαθιά τις δικές μου μουσικές ρίζες και βιώματα, λειτούργησε σαν ένα όχημα για μένα να εκφράζω όχι μόνο τα όμορφα συναισθήματα αλλά και τις προκλήσεις που εμπεριείχε η ζωή μου στη Βοστώνη.

Ο Βασίλης Κώστας μαζί με τον ζωντανό θρύλο της ηπειρώτικης μουσικής, Πετρολούκα Χαλκιά PHOTOGRAPHED BY GIORGOS VITSAROPOULOS

Τζαζ και ηπειρώτικη μουσική! Πώς “φέρατε κοντά” αυτά τα δύο μουσικά είδη;

Πιστεύω πως για να συνδυάσεις δύο ή περισσότερα μουσικά είδη στις αυθεντικές σου συνθέσεις ή/και αυτοσχεδιασμούς, το κλειδί είναι η συστηματική και μεθοδική μελέτη πάνω στους διαφορετικούς μουσικούς κόσμους που θέλεις να ανακαλύψεις και με φυσικό τρόπο να φέρεις πιο κοντά. Με αυτή την κατεύθυνση αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι τις ομοιότητες και τα κοινά τους στοιχεία όπως και να βρίσκεις δημιουργικούς τρόπους να γεφυρώσεις μουσικά αυτές τις διαφορετικές παραδόσεις.

Ο Πετρολούκας Χαλκιάς μου έμαθε να λέω στον εαυτό μου τη λέξη “μπορώ” ακόμα και σε μουσικές προκλήσεις που φαντάζουν απλησίαστες με μια πρώτη ματιά. Έπαιξε μουσική στο γάμο των γονιών μου και αποτελεί μουσικό ήρωα ολόκληρης της οικογένειας μου.

Θα συμβουλεύατε έναν νεαρό μουσικό να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό, και να μην μείνει σε καμία περίπτωση στην Ελλάδα;

Θα συμβούλευα ένα μουσικό να ακολουθήσει την καρδιά του και να είναι κοντά σε Δασκάλους που μπορούν να του δείξουν τους πιθανούς δρόμους μπροστά του. Αυτό μπορεί να συμβεί και στο εξωτερικό ανάλογα με τη μουσική κουλτούρα που θέλει κανείς να μελετήσει σε βάθος αλλά και την Ελλάδα όπου έχουμε τόσο αξιόλογους μουσικούς σε διάφορες μουσικές κουλτούρες και Παραδόσεις.

Τι σημαίνει να ξεκινάει κάποιος σαν αυτοδίδακτος μουσικός. Είναι θετικό τελικά ή αρνητικό;

Ο κόσμος της μουσικής είναι τόσο μεγάλος που δύσκολα μπορεί να προσδιορίσει κάποιος το σωστό τρόπο να αρχίσει κανείς να μαθαίνει μουσική. Σίγουρα σε ένα αρχικό στάδιο η περιέργεια και η εξερεύνηση ενός μουσικού οργάνου ή της φωνής αρχίζει να δημιουργεί τις βάσεις για τη σχέση με τη μουσική που είναι μοναδική σε κάθε καλλιτέχνη. Ωστόσο, πιστεύω βαθιά πως η επαφή και αλληλεπίδραση με τους Δασκάλους μεταγενέστερα είναι αναγκαία για να προχωρήσει κανείς συστηματικά στις μουσικές παραδόσεις που τον ενδιαφέρουν.

"Αυτό που έμαθα και συνεχίζω να μαθαίνω από τον Πετρολούκα Χαλκιά είναι να λέω στον εαυτό μου τη λέξη “μπορώ”" λέει ο Βασίλης για τον βετεράνο του κλαρίνου. FACEBOOK ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μιλήστε μας για τη γνωριμία με τον Πετρολούκα Χαλκιά ως μουσικό, αλλά και ως άνθρωπο. Πώς φτάσατε να συνεργαστείτε στο “The Soul of Epirus”, εξερευνώντας την “ψυχή της Ηπείρου”. Ισχύει ότι είχε παίξει κλαρίνο στον γάμο των γονιών σας;

Το να βρίσκεσαι κοντά σε έναν τόσο μεγάλο Δάσκαλο, να μαθαίνεις δίπλα του και να συνεργάζεσαι μαζί του αποτελεί πρόκληση που σε κάνει καλύτερο μουσικό και σε ωθεί να παίξεις μουσικές και αυτοσχεδιασμούς ποτέ δεν φανταζόσουν πως είσαι σε θέση να κάνεις. Αυτό που έμαθα και συνεχίζω να μαθαίνω από τον Πετρολούκα Χαλκιά είναι να λέω στον εαυτό μου τη λέξη “μπορώ” ακόμα και σε μουσικές προκλήσεις που φαντάζουν απλησίαστες με μια πρώτη ματιά. Ισχύει ότι έπαιξε μουσική στο γάμο των γονιών μου όπως επίσης ότι αποτελούσε και αποτελεί μουσικό ήρωα με κάποιο τρόπο ολόκληρης της οικογένειας μου.

Ποιο ευρύτερο μήνυμα θέλετε να περάσετε με τη μουσική και τις συνεργασίες σας;

Όταν με υγιή περιέργεια, αγάπη και αφοσίωση συνεχίζεις να ανακαλύπτεις τον ατελείωτο κόσμο της μουσικής, δημιουργώντας παράλληλα συνεργασίες με ανθρώπους που σιγά σιγά γίνονται οικογένεια για σένα, τότε μπορούν να συμβούν μικρά "μουσικά θαύματα" που μπορούν να επηρεάσουν θετικά, να προβληματίσουν και να αγγίξουν το κοινό που τα αποδέχεται.

Θεωρώ πως υπάρχει ένα είδος ευθύνης στη νότα που θα επιλέξουμε να παίξουμε κάθε στιγμή, τον καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα που θα αποφασίσουμε να έχουμε δίπλα μας. Όταν και τα δύο αυτά συμβαίνουν με οργανικό/φυσικό τρόπο που είναι και ο δικός μου στόχος μέσα από τη μουσική, τότε αναφερόμαστε σε μηνύματα που με τη μορφή συναισθημάτων μπορούν να φτάσουν στο ακροατήριο μας.

"Πιστεύω πως το περιβάλλον που μεγαλώνει ένας μουσικός παίζει καθοριστικό ρόλο για τη μετέπειτα πορεία του" PROMO PHOTO/FACEBOOK

Σε λίγες μέρες έχουμε την απονομή των βραβείων Grammy 2023 στα οποία “συμμετέχετε” με τον δίσκο “Crisálida” των Global Messengers του Danilo Perez, που είναι υποψήφιος στην κατηγορία Best Latin Jazz Album. Μιλήστε μας λίγο για αυτή τη συνεργασία με τον D.Perez και πώς νιώθετε για αυτή την υποψηφιότητα.

Το να βρίσκεσαι ξαφνικά υποψήφιος για Grammy ανάμεσα σε σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο όντας μάλιστα συνεργάτης ενός τόσο σημαντικού πρεσβευτή της τζαζ στις μέρες μας αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά και ευθύνη να συνεχίσεις με την ίδια συστηματική δουλειά την εξερεύνηση της μουσικής και τα επόμενα χρόνια.

Θα βρίσκομαι στην τελετή των Grammys στο Los Angeles και η περίπτωση να κερδίσουμε το βραβείο σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, την οποία θα μοιραζόμουν με την οικογένεια μου αμέσως. Χωρίς ποτέ το Grammy να υπήρξε αυτοσκοπός για μένα!

Η συνεργασία με το Danilo Perez μου έδωσε την πλατφόρμα που έψαχνα ώστε δημιουργικά να εφαρμόσω τα εργαλεία της παραδοσιακής μουσικής σε πιο σύγχρονες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς. Θεωρώ τον Danilo έναν καλλιτέχνη-οραματιστή και μεγάλο δάσκαλο τα μαθήματα του οποίου που έχουμε λάβει σαν μαθητές θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε στην νεότερη γενιά μουσικών στην Ελλάδα, κυρίως, αλλά και το εξωτερικό.

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε αν... κερδίσετε το Grammy (!) με τους Global Messengers; Θα είστε στην τελετή;

Θα βρίσκομαι στην τελετή των Grammys στο Los Angeles και η περίπτωση να κερδίσουμε το βραβείο σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη χαρά και τιμή, την οποία θα μοιραζόμουν με την οικογένεια μου αμέσως. Χωρίς ποτέ το Grammy να υπήρξε αυτοσκοπός για μένα, κατανοώ πλήρως τη δύναμη του να αναδεικνύει τους μουσικούς αλλά και τις προσπάθειες τους σε παγκόσμια κλίμακα. Εκεί έγκειται κατά τη γνώμη μου και η βαρύτητα του συγκεκριμένου βραβείου.

Από εδώ και πέρα τι;

Σίγουρα ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος βασισμένος σε αυθεντικές συνθέσεις θα είναι το επόμενο βήμα έπειτα από τα albums και τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό τα τελευταία έξι χρόνια.

