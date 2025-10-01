Μια μεγάλη γιορτή για την Αρλέτα στο Ηρώδειο

Από το “Μπαρ το Ναυάγιο” στα “Ήσυχα Βράδια”, τα τραγούδια της Αρλέτας ξαναζωντανεύουν με σεβασμό και συγκίνηση σε μια μεγάλη γιορτή, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με τον Μελωδία 99.2.

Ο Μελωδία 99.2 επιστρέφει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Ηρώδειο, με ένα διαφορετικό μουσικό παραμύθι για την Αρλέτα -τη φωνή που μας έμαθε τη δύναμη του ψιθύρου!

Η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Νεφέλη Φασούλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου, ενώνουν τις φωνές τους και την καλλιτεχνική ταυτότητα, για να δώσουν νέα πνοή στα τραγούδια που σφράγισε με τη φωνή και την παρουσία της η Αρλέτα. Πέντε καλλιτέχνες με διαφορετικές διαδρομές αλλά κοινή αγάπη για τον χαρακτήρα και την καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της.

Η πορεία της Αρλέτας ήταν χαμηλών τόνων, γεμάτη ειλικρίνεια, αυτοσαρκασμό και μουσική που δεν φώναξε ποτέ, αλλά πάντα ακουγόταν. Η ίδια ήταν μποέμ, ευφυής, σαρκαστική, τρυφερή και μία από τις πιο πολυσχιδείς και διακριτικές παρουσίες στο ελληνικό τραγούδι. Από το «Μια φορά θυμάμαι» και το «Μπαρ το Ναυάγιο» μέχρι τη «Σερενάτα», το «Τσάι Γιασεμιού» και τα «Ήσυχα Βράδια», τα τραγούδια της Αρλέτας ξαναζωντανεύουν με σεβασμό και συγκίνηση, σε μια παράσταση που ανασύρει στιγμές και εικόνες από τη ζωή και τη μουσική της πορεία.

Η Αρλέτα με την κιθάρα της ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ / PAPADAKIS PRESS

Η αγαπημένη Τάνια Τσανακλίδου μίλησε για την Αρλέτα λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Μελωδία στο Ηρώδειο: “Ήμουν 16 χρόνων όταν πρωτοάκουσα τα τραγούδια της και μάλιστα της έγραψα και ένα γράμμα και μου απάντησε στέλνοντάς μου ένα καταπληκτικό σκίτσο. Πολυτάλαντη, αληθινή, με φοβερό χιούμορ και τρομερά φίλτρα. Ζωγράφιζε καταπληκτικά, έγραφε στίχους, έγραφε μουσική, τραγουδούσε μοναδικά, ήταν εξαιρετική μουσικός. Δεν είναι μόδα να περάσει! Ένα εφηβικό πνεύμα με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία και μια διορατική ματιά πάνω στην κοινωνία. Της το χρωστάμε της Αρλέτας“

«Δεν είμαι κατά των επιτυχιών… απλώς με αποφεύγουν» έλεγε η Αρλέτα. Κι όμως! Τα τραγούδια της έγραψαν ιστορία! Με μια κιθάρα, ένα γιασεμί… και άφθονο χιούμορ. Γιατί το έργο της αφορά το σήμερα, το τώρα, το πάντα!

Η Αρλέτα, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Αργυρώ-Νικολέτα Τσάπρα, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ξεκίνησε τη δισκογραφική της καριέρα τη δεκαετία του 1960, συμμετέχοντας στο λεγόμενο νέο κύμα της ελληνικής μουσικής. Στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Γιάννης Σπανός, ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Μίκης Θεοδωράκης.

Το 1981 ηχογράφησε τον πρώτο δίσκο με δικό της υλικό (Ένα Καπέλο με Τραγούδια). Το 1984 και το 1985 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τραγούδια που της έγραψαν ο συνθέτης Λάκης Παπαδόπουλος και η στιχουργός Μαριανίνα Κριεζή στους δίσκους “Περίπου” και “Τσάι Γιασεμιού”. Τον Δεκέμβριο του 1991 κυκλοφορεί ο δίσκος της “Άσε τα κρυφά κρυμμένα”, που περιέχει τη μεγάλη της επιτυχία “Μπαρ το Ναυάγιο”.

Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για την Αρλέτα θα είναι μια μουσική περιπλάνηση στη μαγεία του προσωπικού κόσμου της Αρλέτας, όπως εκείνη την εμπνεύστηκε και την τραγούδησε, μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες της Τάνιας Τσανακλίδου, της Γιώτας Νέγκας, της Ανδριάνας Μπάμπαλη, της Νεφέλης Φασούλη και του Γιώργη Χριστοδούλου. Το υπέροχο σκίτσο της αφίσας είναι του Σταύρου Κιουτσούκη.

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η… Αρλέτα»! Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο αφιέρωμα προς τιμήν της.

Info

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργης Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Χάρης Φλέουρας

Κείμενα: Κωνσταντίνα Βαρσάμη

[Ευχαριστίες στην Άννα Σταματοπούλου για την πολύτιμη υποστήριξή της στην πραγματοποίηση της συναυλίας]

Ενορχήστρωση – διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Παίζουν οι μουσικοί:

Σπύρος Παναγιωτόπουλος – τύμπανα

Κίτσος Παρασκευάς – μπάσο

Τάκης Φαραζής – πιάνο

Alfred Ruci – ηλεκτρική κιθάρα

Αλέξανδρος Μποτίνης – τσέλο

Ντίνος Χατζηιορδάνου – ακορντεόν

David Lynch – πνευστά

Γιάννης Παπαζαχαριάκης κλασική & ακουστική κιθάρα

Σχεδιασμός φώτων: Περικλής Μαθιέλλης

Ηχολήπτης FOH: Γιάννης Παξεβάνης

Ηχολήπτης σκηνής: Μανόλης Ζαννίδης

Σκίτσο αφίσας: Σταύρος Κιουτσούκης

Με την υποστήριξη της Celestial Arts & Entertainment Productions