Moonwalk – Τα θρυλικά “πίσω” βήματα του Μάικλ Τζάκσον γεννήθηκαν στο δρόμο

Η παράσταση Moonwalk στο Christmas Theater εξερευνά τη θρυλική πορεία του Μάικλ Τζάκσον προς την κορυφή, ζωντανεύοντας το πνεύμα του “Βασιλιά της Ποπ” μέσα από έναν συνδυασμό σύγχρονου χορού, θεάτρου, κλασικού μπαλέτου και εντυπωσιακών video προβολών.

Μία χορευτική παράσταση για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) είναι ο καλύτερος τρόπος να έρθουμε σε επαφή με το καλλιτεχνικό όραμα του «βασιλιά της ποπ», μιας καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας που έγραψε τη δική του ιστορία στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Το Europaballett St. Pölten ετοιμάζεται να μας καθηλώσει στο Christmas Theater -τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου- με την παράσταση “Moonwalk”, ένα δυναμικό αφιέρωμα στη μουσική και την κληρονομιά του Τζάκσον. Από τα πρωτοποριακά του τραγούδια μέχρι τα θρυλικά βιντεοκλίπ, που καθόρισαν το μέλλον της μουσικής βιομηχανίας, ο Τζάκσον άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο της ποπ μουσικής.

Europaballett St. Pölten

Και φυσικά σε αυτήν την παράσταση, αποδίδεται φόρος τιμής στο αξεπέραστο Moonwalk, την κίνηση που κατέκτησε τη φαντασία εκατομμυρίων μουσικόφιλων και πρωταγωνίστησε σε πάρτι, ταινίες, σόου, παραστάσεις και memes. Μέσα από την αφήγηση και τη χορογραφία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ξανά το καλλιτεχνικό εκτόπισμα του Τζάκσον με απόλυτα φαντασμαγορικό τρόπο, καθώς φέτος συμπληρώνονται 15 χρόνια από τον θάνατό του.

Στη σκηνή του θεατρικού “Moonwalk” στο Christmas Theater η χορογραφία του καταξιωμένου Peter Breuer συνδυάζει αρμονικά ποικίλα είδη χορού, αντανακλώντας την ευελιξία και τη δυναμική της εμβληματικής μουσικής του Τζάκσον. Από την ακρίβεια του κλασικού μπαλέτου έως την ένταση των σύγχρονων τεχνικών, η παράσταση προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία τόσο για τους λάτρεις του χορού όσο και για τους θαυμαστές της μουσικής του Τζάκσον.

Europaballett St. Pölten

Μάικλ Τζάκσον – Η ιστορία του Moonwalk, της πιο διάσημης χορευτικής φιγούρας

Το Moonwalk εξερευνά την πορεία του Μάικλ Τζάκσον ως έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Παρόλο που η ζωή του διακόπηκε πρόωρα, η επιρροή του στη μουσική και τον χορό παραμένει ισχυρή. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία της ζωής του, προβάλλοντας την βαθιά του σχέση με τη μουσική και τον παγκόσμιο αντίκτυπο που συνεχίζει να έχει μέχρι σήμερα.

Το Moonwalk είναι ένα σημείο κλειδί για την απογείωση της φήμης του καλλιτέχνη για αυτό και χρησιμοποίησε τον όρο για την αυτοβιογραφία του το 1988, η οποία εκδόθηκε πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Bad. Το βιβλίο – αφιερωμένο στον Φρεντ Αστέρ – προλόγισε η Ζακλίν Κένεντι Ωνάση, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1961 έως το 1963 και έφτασε στην πρώτη θέση της λίστας των New York Times Best Seller.

Ο Μάικλ Τζάκσον έφερε το θρυλικό moonwalk στο παγκόσμιο προσκήνιο το 1983, σε μια στιγμή που έμελλε να γίνει ιστορική. Αυτή η μοναδική κίνηση όπου ο χορευτής φαίνεται να “γλιστράει” προς τα πίσω ενώ φαινομενικά περπατάει προς τα εμπρός, συνδέθηκε άμεσα με την καινοτομία του Τζάκσον. Αν και η κίνηση ήδη υπήρχε σε διάφορες μορφές και ήταν γνωστή σε χορευτές του δρόμου και breakdancers, εκείνος την τελειοποίησε και την παρουσίασε στο κοινό κατά την θρυλική εμφάνισή του στην εκπομπή Motown 25: Yesterday, Today, Forever, τραγουδώντας το “Billie Jean.”

Εκείνο το βράδυ, το moonwalk έγινε σύμβολο της καριέρας του και σημείο αναφοράς στην ποπ κουλτούρα από τις ΗΠΑ μέχρι την Ιαπωνία.

Μπορεί να ήταν ο Τζάκσον που έκανε το moonwalk διάσημο, η κίνηση όμως έχει ρίζες που πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Στον χορό δρόμου και στις χορευτικές παραστάσεις από τις δεκαετίες του 1930 και του 1940. Πρώιμοι χορευτές όπως ο Καμπ Κάλογουεϊ και ο Μπιλ Μπέιλι είχαν παρουσιάσει παρόμοια βήματα. Αργότερα, το moonwalk εμφανίστηκε στη σκηνή της χορευτικής κουλτούρας του street dance, από όπου και ο Τζάκσον πιθανώς εμπνεύστηκε έντονα και επέλεξε να τελειοποιήσει τη φιγούρα και να την κάνει πασίγνωστη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Europaballett St. Pölten

Δεν είναι περίεργο που αυτό το σουρεαλιστικό βήμα έγινε η υπογραφή του “βασιλιά της ποπ”. Τι πιο τέλεια φιγούρα θα μπορούσε να υπάρξει γι’ αυτή την “άπιαστη” διασημότητα; Μια κίνηση του σώματος με την οποία υπογράμμιζε την ψυχρή απομάκρυνσή του από τα τετριμμένα και προβλέψιμα. Μια φιγούρα για κάποιον που τολμά να περπατάει ανάποδα στο φεγγάρι.

Όταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ “έσερνε” τον Μάικλ Τζάκσον στα σόου του Μπαρίσνικοφ

«Δεν ξέρω ποιον θα μπορούσες πραγματικά να βάλεις δίπλα του», είχε πει για το moonwalk ο σταρ του μπαλέτου Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ: «Το να μιμηθείς κάποιο σαν τον Μάικλ Τζάκσον είναι αδύνατο. Γιατί να μπεις στον κόπο; Απλώς χαλαρώνεις και θαυμάζεις». Ο Τζάκσον ήταν τελειομανής και μπορούσε να συσχετιστεί άνετα με άλλους τελειομανείς.

Ο Μπαρίσνικοφ τον γνώρισε μέσω της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία «τον έσερνε να με δει να χορεύω», όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο κορυφαίος χορευτής. Τότε χόρευε στο American Ballet Theatre και αργότερα εμφανιζόταν στο White Oak Dance Project, την ομάδα μοντέρνου χορού του. Μιλούσαν για το μπαλέτο και όπως έλεγε ο Μπαρίσνικοφ ο Τζάκσον είχε κυρίως ερωτήσεις για τη συνεργασία με τους χορογράφους. Είπε στον Μπαρίσνικοφ ότι οι χορογράφοι τού πρότειναν ιδέες, αλλά ότι ο ίδιος δημιουργούσε τους δικούς του χορούς.

Είχε μία ανώτερη εμπιστοσύνη στο σώμα του ως χορευτής. Το περπάτημα του καπέλου ήταν δικό του, αλλά ο Τζάκσον ουσιαστικά “απορρόφησε” κάποιες κινήσεις από τους… προγόνους του. Για παράδειγμα – οι χορευτές κλακέτας από τη δεκαετία του 1940 ενθουσίαζαν το κοινό με αυτό που ονομάστηκε backslide – αλλά ο Τζάκσον το τελειοποίησε και το έκανε δικό του. Ήταν πάντα ο σολίστας, ένας Τζιν Κέλι που ξεφεύγει από ένα τραγούδι για να μας πει μια ιστορία με τα βήματά του.

Παράλληλα η αντίληψή του για την ενδυματολογική γοητεία – τα σακάκια που έσφιγγαν στη μέση, αναδεικνύοντας τους αδύνατους γοφούς και τα ψηλά πόδια – και η μανία του με το “φανταχτερό” (βλέπε ασημένιες κάλτσες, ασημένιο πουκάμισο, σακάκι με μαύρες παγιέτες και γάντι με στρας) τον χαρακτήρισαν ως έναν από τους μεγαλύτερους σόουμαν των εποχών.

Ο Michael Jackson μαζί με τον Quincy Jones και μια αγκαλιά βραβεία Grammy, σύνολο οκτώ για το Thriller 1984/Doug Pizac/AP Photo

Τα 5 κορυφαία του Τζάκσον σύμφωνα με το Rolling Stone

ΟΙ αναγνώστες του περίβλεπτου μουσικού Μέσου ψήφισαν κάποια στιγμή τα πέντε κορυφαία τραγούδια του Τζάκσον, τα οποία και αναμένουμε να δούμε χορογραφημένα στην παράσταση Monnwalk στο Christmas Theater.

5. Smooth Criminal

Κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου 1988, στο έβδομο στούντιο άλμπουμ του, Bad (1987). Το τραγούδι γράφτηκε από τον Τζάκσον και η παραγωγή έγινε μαζί με τον Κουίνσι Τζόουνς – τον τιτάνα της διεθνούς μουσικής που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Οι στίχοι -σε πρώτο επίπεδο- περιγράφουν μια γυναίκα που έχει δεχτεί επίθεση στο διαμέρισμά της από έναν smooth criminal. Έφτασε στο νούμερο 7 του Hot 100 (και στο νούμερο δύο του Hot R&B/Hip-Hop Singles Chart.

4. Beat It

Το νούμερο δύο single του 1983 προέκυψε επειδή ο παραγωγός του Thriller, ο Κουίνσι Τζόουνς ήθελε ο Τζάκσον να βγει μπροστά με “άποψη”. «Είπα στον Μάικλ ότι χρειαζόμασταν ένα μαύρο rock & roll κομμάτι – ένα μαύρο ‘My Sharona’». Το Beat It είναι μια επίπληξη προς τους σκληρούς τύπους και μιλάει για τη στάση του κατά της βίας με ένα “πυροτεχνικό” σόλο κιθάρας από τον Eddie Van Halen.

3. Thriller

Το 14λεπτο βίντεο του κομματιού, σκηνοθετημένο από τον Λάντις, στο οποίο ο Τζάκσον ήταν ο αρχηγός μιας χορευτικής ομάδας ζόμπι, ήταν το πρώτο από μια σειρά ποπ υπερθεαμάτων που θα είχε στο μανίκι του ο Τζάκσον τα επόμενα χρόνια.

2. Billie Jean

«Ήξερα ότι θα γινόταν μεγάλο ενώ το έγραφα. Ήμουν πραγματικά απορροφημένος σε αυτό το τραγούδι», έγραψε ο Τζάκσον στην αυτοβιογραφία του Moonwalk του 1988 . Ο Τζάκσον ήταν τόσο γοητευμένος από το κομμάτι, σημείωσε, που το σκεφτόταν ενώ οδηγούσε τη Rolls-Royce του με αποτέλεσμα να μην προσέξει ότι το πανάκριβο αυτοκίνητο είχε, στην πραγματικότητα, πάρει φωτιά. (Ευτυχώς, ο ίδιος – και το τραγούδι – γλίτωσαν σώοι και αβλαβείς).

1. Man in the Mirror

Ένα αστραφτερό gospel-mantra αυτοβελτίωσης το «Man in the Mirror» παραμένει ένα εμπνευσμένο τραγούδι στην κορυφή του καταλόγου του Τζάκσον. Σε σύνθεση της Siedah Garrett (η οποία έκανε ντουέτο με τον Jackson στην Bad μπαλάντα «I Just Can’t Stop Loving You») και του Glen Ballard (που έχει κάνει παραγωγή στο “Hold On” του Wilson Phillips και το “Jagged Little Pill” της Alanis Morrissette), το “Man in the Mirror” πέρασε δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα του Hot 100 μετά την αρχική του κυκλοφορία το 1988, και έφτασε στο νούμερο δύο του πίνακα Hot Digital Songs του Billboard μετά το θάνατο του Jackson το 2009.

Ανεξιχνίαστος και σιωπηλός, ο Τζάκσον αποσύρθηκε όταν η σεληνιακή βόλτα τον τράβηξε μακριά, με το κεφάλι κάτω, γλιστρώντας προς τα πίσω στο σκοτάδι.