Thriller: Όσα δεν ήξερες για τον ύμνο του Ηalloween και το κόλλημα του Μάικλ Τζάκσον

Όλα όσα δεν γνώριζες για τον ύμνο του Halloween, το τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον που “βγάζει στο δρόμο” τέρατα, φαντάσματα και ζόμπι.

Το “Thriller” του Μάικλ Τζάκσον είναι τόσο στενά συνδεδεμένο στο μυαλό μας με το Halloween που σιγά σιγά ξεχνά κανείς ότι στη γέννησή του το τραγούδι καμία απολύτως σχέση δεν είχε με τη γιορτή των… νεκρών προγόνων.

Το “Thriller” με τη χαρακτηριστική του χορογραφία είναι το πιο δημοφιλές, αναγνωρισμένο από τους κριτικούς, μουσικό βίντεο στην ιστορία, ένα τραγούδι το οποίο βοήθησε το ομώνυμο άλμπουμ του 1982, να γίνει το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής.

Η εμβληματική χορογραφία του, η αφήγηση τρόμου, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τα εφέ έχουν αποτελέσει το επίκεντρο δεκαετιών λατρείας της ποπ κουλτούρας και όχι μόνο των οπαδών του Τζάκσον.

Η χορογραφία του Thriller έχει γίνει θρυλικό highlight στα halloween πάρτι του κόσμου όλου, ενώ στη Νέα Υόρκη υπάρχουν events σε γειτονιές όπου πολύς κόσμος ντύνεται ζόμπι και χορεύει συγχρονισμένα το Thriller. Συγκεκριμένα, το Village Halloween Parade είναι μια ετήσια εορταστική παρέλαση που πραγματοποιείται τη νύχτα του Halloween, στη γειτονιά Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Και έχει μεγάλη πέραση!

Ο ποπ ύμνος του Halloween δεν έχει σχέση με τη λατρεία του Κακού

Το βίντεο κυκλοφόρησε με αποποίηση ευθύνης, ότι δηλαδή “σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει την πίστη στον αποκρυφισμό”, κάτι που είχε μάλλον την αντίστροφη επίδραση στο φιλοθεάμων κοινό. Η αφήγηση παίζει με τις κλασικές ιστορίες των ταινιών τρόμου.

Ένας έφηβος λυκάνθρωπος (Τζάκσον) πάει σινεμά με το κορίτσι του (μοντέλο Όλα Ρέι) και καταλήγει να την τρομοκρατεί απροσδόκητα – μαζί με μια εξέγερση των ζόμπι φίλων του, που χορεύουν βγαίνοντας από τους τάφους.

Το “Thriller” ήταν το πρώτο τόσο επιτυχημένο μουσικό βίντεο που έδειξε στη μουσική βιομηχανία τη δυναμική της εικόνας. Το MTV απογείωσε την κατάσταση προβάλλοντας τα βιντεοκλίπ επί 24ωρου βάσεως.

Στο παρασκήνιο του Thriller – Καμία σχέση με το Halloween

Στα απομνημονεύματά του με τίτλο “Moonwalk” (1988), ο Τζάκσον ανέφερε ότι είχε προσεκτικά σχεδιάσει και επιμεληθεί τις τρεις ταινίες μικρού μήκους που οπτικοποίησαν το άλμπουμ Thriller – δηλαδή τα μουσικά βίντεο “Billie Jean”, “Beat It” και “Thriller”. Ήθελε να είναι προωθητικές, καινοτόμες και ευρηματικές.

«Ήθελα να γίνω πρωτοπόρος σε αυτό το σχετικά νέο μέσο και να κάνω τις καλύτερες μουσικές ταινίες μικρού μήκους που θα μπορούσαμε να κάνουμε», είχε γράψει ο Τζάκσον . «Στο πλατό εξήγησα ότι κάναμε μια πραγματική ταινία και έτσι το προσέγγισα».

Το single “Thriller” κυκλοφορούσε ήδη για έναν χρόνο όταν ο βασιλιάς της ποπ προσέλαβε τον σκηνοθέτη Τζον Λάντις, που μόλις είχε γυρίσει το “American Werewolf in London”. Ο Τζάκσον ήθελε τον Λάντις επειδή η ιδέα του μουσικού βίντεο του “Thriller” περιελάμβανε επίσης μια μεταμόρφωσή του σε λυκάνθρωπο και εκείνος ήξερε πώς να σκηνοθετήσει κάτι τέτοιο.

Ο Λάντις είχε πει σε συνέντευξή του στον Guardian: “Tην πρώτη φορά που μου τηλεφώνησε ο Μάικλ Τζάκσον, κοιμόμουν στο Λονδίνο, ήταν γύρω στις 2 το πρωί. Μου είπε πόσο θαύμαζε την ταινία μου An American Werewolf in London και με ρώτησε αν θα ήταν δυνατόν να σκηνοθετήσω ένα μουσικό βίντεο στο οποίο θα μπορούσε να «μεταμορφωθεί σε τέρας” (…) Ήμουν ανένδοτος. O,τι κι αν επρόκειτο να γίνει, δεν θα έπρεπε να είναι πολύ αποκρουστικό. Τρομακτικός – ναι, ανατριχιαστικός – ναι, αλλά ΟΧΙ άσχημος.” Τελικά πρότεινε ο Michael να μεταμορφωθεί σε Wolfman, όπως εκείνος στο I Was a Teenage Werewolf του 1957. Εξ ου και το σκηνικό της δεκαετίας του 1950 στην «ταινία μέσα στην ταινία» του Thriller.

“Ζήτησα από τη σύζυγό μου, Deborah Nadoolman, να σχεδιάσει τα κοστούμια” ανέφερε ο Λάντις: “Δημιούργησε το κόκκινο δερμάτινο μπουφάν που φορούσε ο Michael. Έγινε εξίσου εμβληματικό με το δερμάτινο μπουφάν που είχε η ίδια σχεδιάσει νωρίτερα για τον Ιντιάνα Τζόουνς. Ο Μάικλ έφερε τον χορογράφο Μάικλ Πίτερς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο Beat It – ο κόσμος χορεύει ακόμα με τις κινήσεις αυτές.”

MICHAEL JACKSON in MICHAEL JACKSON'S THRILLER, 1983, directed by JOHN LANDIS. Copyright Optimum Productions. Credit: Optimum Productions / Album

Όταν ο προϋπολογισμός της παραγωγής ξεπέρασε το διπλάσιο της αρχικής πρότασης – το «Thriller» κόστισε τελικά 900.000 δολάρια, ένα πρωτοφανές ποσό για ένα μουσικό βίντεο – ο Τζάκσον βρήκε έναν έξυπνο τρόπο για να καλύψει τη διαφορά.

Προσέλαβε ένα δεύτερο κινηματογραφικό συνεργείο για να καταγράφει την παραγωγή την ώρα που γινόταν, και έπεισε το MTV και το Showtime να πληρώσουν για πάρουν το “The Making of Thriller”, το οποίο τελικά έκανε πρεμιέρα μετά το μουσικό βίντεο και (όπως ανέφερε ο Τζάκσον στο Moonwalk) πούλησε από μόνο του ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Ήταν η πρώτη φορά που είχε γυριστεί ντοκιμαντέρ για ένα μουσικό βίντεο και ενίσχυσε περαιτέρω τη δουλειά που έκανε ο Τζάκσον.

Και μετά, φυσικά, το βίντεο προβλήθηκε αποκλειστικά στο MTV στις 2 Δεκεμβρίου 1983. Ο Τζάκσον ανέφερε στο Moonwalk ότι το βίντεο και το ομώνυμο τραγούδι, που κυκλοφόρησε ως single τον Φεβρουάριο του 1984, οδήγησαν σε 14 εκατομμύρια επιπλέον πωλήσεις του Thriller, τους πρώτους έξι μήνες μετά την κυκλοφορία τους.

O Μάικλ Τζάκσον ερμηνεύει το Dangerous Kevork Djansezian/AP Photo

Τελικά, η μνημειώδης επιτυχία του άλμπουμ Thriller – που ήταν υποψήφιο για 12 Grammy και κέρδισε οκτώ βραβεία ρεκόρ – έκανε τον Jackson μια ασταμάτητη δύναμη που έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια του πρότζεκτ Thriller που γινόμουν συναισθηματικός ή αναστατωμένος επειδή δεν μπορούσα να κάνω τους ανθρώπους που δούλευαν μαζί μου να με καταλάβουν», έγραψε ο Τζάκσον στο Moonwalk. Αλλά μετά το “Thriller”, το οποίο θα γινόταν το πρώτο μουσικό βίντεο που προστέθηκε στο National Film Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, η δημιουργική του ιδιοφυΐα μιλούσε από μόνη της.

Η συγκλονιστική επιτυχία του Thriller του Μάικλ Τζάκσον αποτέλεσε έκπληξη για όλους εκτός από τον Μάικλ. Ο σκηνοθέτης του Thrillet θυμάται: “Οι αναμνήσεις μου από τον Τζάκσον είναι φυσικά σκιασμένες από το τραγικό του τέλος. Θυμάμαι όμως τον Μάικλ με τον οποίο συνεργάστηκα το 1983, και εκείνος ο Μάικλ ήταν χαρούμενος, εργατικός, χαλαρός και αποφασισμένος να κάνει το καλύτερο δυνατό. Και το καλύτερο του Μάικλ ήταν πραγματικά φανταστικό.”