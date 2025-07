Morrissey: Από τους Smiths στο Release Athens – μια ιστορία που συνεχίζεται

Ο Morrissey ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς όλων των εποχών και ίσως ο κορυφαίος στιχουργός της γενιάς του, επιστρέφει στην Αθήνα στο Release Athens 2025.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025, η Πλατεία Νερού θα φιλοξενήσει μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού Release Athens: την επιστροφή του Morrissey στην Αθήνα, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο Άγγλος καλλιτέχνης, μια από τις πιο επιδραστικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας, επιστρέφει για να μας θυμίσει, σε μια ιστορική βραδιά, πως παραμένει όχι μόνο ένας κορυφαίος στιχουργός, αλλά και ένας ασυναγώνιστος performer.

Ο Morrissey είναι ένας καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όταν ως τραγουδιστής των The Smiths άλλαξε για πάντα το μουσικό τοπίο, μέχρι τη σόλο διαδρομή του που διαρκεί πάνω από τρεις δεκαετίες, ο ίδιος έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην παγκόσμια πολιτιστική συνείδηση.

Με μια φωνή θεατρική, ρομαντική αλλά ταυτόχρονα… κυνική, και στίχους που ισορροπούν μεταξύ χιούμορ, νιχιλισμού και βαθιάς υπαρξιακής αναζήτησης, ο Morrissey κατάφερε να εκφράσει όσο λίγοι τις ανησυχίες και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης συνθήκης.

Ο Morrissey στο Coachella Valley Music AP Photo/Chris Pizzello, file

Ο Morrissey, πάντα θεατρικός, καυστικός, ρομαντικός και απρόβλεπτος, θα βρεθεί στην Πλατεία Νερού με ένα setlist που αναμένεται να παντρέψει αριστουργήματα των Smiths, προσωπικά του “διαμάντια” και νεότερες συνθέσεις.

Morrissey … This Charming Man

Η θρυλική διαδρομή του ξεκίνησε με τους The Smiths, οι οποίοι μέσα σε μόλις πέντε χρόνια και τέσσερις εμβληματικούς δίσκους χάραξαν τον δρόμο για την ανεξάρτητη σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Τραγούδια όπως το “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out” παραμένουν διαχρονικά, αποτυπώνοντας το ιδιόρρυθμο βλέμμα του Morrissey πάνω στην αγάπη, τη μοναξιά και την κοινωνική αποδοχή.

Μόλις έξι μήνες μετά τη διάλυση των Smiths, ο Morrissey κυκλοφόρησε το Viva Hate (1988), εγκαινιάζοντας μια σόλο πορεία που ξεκίνησε εντυπωσιακά, κατακτώντας αμέσως την κορυφή των βρετανικών charts. Η δεκαετία του ’90 τον βρήκε σε πλήρη δημιουργική έξαρση με δίσκους όπως το Your Arsenal (1992) και το Vauxhall and I (1994), που έχουν πλέον κερδίσει δικαίως μια θέση στις σημαντικότερες κυκλοφορίες της εποχής.

O Morrissey στο Φεστιβάλ Vive Latino στο Mexico City AP Photo/Marco Ugarte

Παρά τα επτά χρόνια σιωπής που ακολούθησαν, ο Morrissey επέστρεψε θριαμβευτικά το 2004 με το “You Are The Quarry”, ένα άλμπουμ που όχι μόνο ανανέωσε το ενδιαφέρον του κοινού αλλά και επανατοποθέτησε τον ίδιο στο επίκεντρο της εναλλακτικής σκηνής. Η συνέχεια, με το “Ringleader of the Tormentors” (2006), το “Years of Refusal” (2009) και το “World Peace Is None of Your Business” (2014), έδειξε έναν καλλιτέχνη που δεν δίστασε να πειραματιστεί και να προκαλέσει, είτε με τη μουσική του είτε με τις αμφιλεγόμενες δημόσιες τοποθετήσεις του.

Το 2017 κυκλοφόρησε το “Low in High School, ενώ το California Son” (2019), μια συλλογή διασκευών από τα 60s και 70s, φανέρωσε τις μουσικές του επιρροές, αν και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, “I Am Not a Dog on a Chain” (2020), δίχασε το κοινό και τους κριτικούς.

Το 2025, ο Morrissey πραγματοποιεί εκτενή ευρωπαϊκή περιοδεία, με 22 σταθμούς σε μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Βιέννη και η Μαδρίτη. Η εμφάνισή του στην Αθήνα θεωρείται μια από τις πιο αναμενόμενες της χρονιάς. Το κοινό μπορεί να περιμένει ένα setlist που θα συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από την εποχή των Smiths και τις προσωπικές του επιτυχίες, όπως το “Suedehead”, το “Everyday Is Like Sunday”, το “Irish Blood, English Heart”, αλλά και πιο πρόσφατα κομμάτια, ενδεχομένως από τον τελευταίο του δίσκο.

O Morrissey στο Φεστιβάλ Vive Latino στο Mexico City AP Photo/Marco Ugarte

Στη σκηνή, ο Morrissey παραμένει αφοπλιστικά θεατρικός, με μια ερμηνευτική ένταση που κάνει κάθε του συναυλία μια βιωματική εμπειρία. Ο ίδιος ξέρει να δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, συχνά με νοσταλγικές αναφορές αλλά και στιγμές πικρού χιούμορ που κρατούν το κοινό σε εγρήγορση.

Η συναυλία του Morrissey στο Release Athens 2025 είναι μια επιστροφή, μια αναμέτρηση με τον μύθο και μια σπάνια ευκαιρία να δούμε από κοντά έναν καλλιτέχνη που, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, συνεχίζει να γράφει ιστορία. Μερικά τραγούδια, εξάλλου, αξίζουν να τα ακούμε ζωντανά — ειδικά όταν τα ερμηνεύει αυτός που τα έγραψε.

Supergrass & The Damned

Λίγο πριν από τον Morrissey στη σκηνή θα δούμε ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των 90s, τους έξοχους Supergrass που έχουν αφήσει πίσω τους μια πλούσια κληρονομιά γεμάτη με μερικές από τις χαρακτηριστικές στιγμές της pop μουσικής από τη δεκαετία του ’90 και μετά.

Παρότι συχνά τοποθετήθηκαν κάτω από την ομπρέλα της Britpop, οι Supergrass δεν έμειναν ποτέ στάσιμοι. Ακόμη και όταν η εποχή του συγκεκριμένου ρεύματος άρχισε να φθίνει, το συγκρότημα εξελίχθηκε, ενσωματώνοντας ψυχεδελικές, blues και πιο ώριμες pop-rock επιρροές. Δίσκοι όπως τα “In It For The Money”, “Supergrass”, “Life On Other Planets” και τραγούδια όπως “Richard III”, “Late In The Day”, “Mary”, “Moving”, “Pumping On Your Stereo” και “St. Petersburg”, εμπλούτισαν τη δισκογραφία τους και τους χάρισαν μια σταθερή θέση ανάμεσα στα πιο αγαπητά βρετανικά σχήματα της εποχής.

Το 2010 οι Supergrass αποφάσισαν να σταματήσουν, αφήνοντας πίσω τους μια πλούσια μουσική κληρονομιά και έναν φανατικό πυρήνα οπαδών. Ωστόσο, το 2019 επέστρεψαν στη σκηνή για μια σειρά συναυλιών που ανανέωσαν τη σχέση τους με το κοινό και υπενθύμισαν τη δυναμική τους παρουσία.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για τους Supergrass, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους “I Should Coco” (1995), ενός δίσκου που σημάδεψε τη δεκαετία και θεωρείται ορόσημο για τη βρετανική μουσική. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η μπάντα πραγματοποιεί μια μεγάλη περιοδεία που θα τους φέρει επιτέλους ξανά στην Ελλάδα, έπειτα από πολυετή απουσία.

Τη βραδιά του Morrissey στην Πλατεία θα ανοίξει ένα συγκρότημα-θρύλος του indie rock, οι The Damned. Η παρέα του David Vanian που πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο βρετανικό punk γκρουπ που απέκτησε επίσημη δισκογραφία (με το single “New Rose” και το ντεμπούτο LP “Damned Damned Damned”), έρχεται στην Αθήνα σε μια ιδανική συγκυρία αφού μετά από 35 ολόκληρα χρόνια περιοδεύει με την original σύνθεσή του.

Σχηματίστηκαν το 1976. Με δώδεκα studio άλμπουμ και αρκετά singles στα βρετανικά charts, οι The Damned αναδείχθηκαν από τη punk σκηνή του Λονδίνου ως πρωτοπόροι του είδους και κατάφεραν να εξελιχθούν πέρα από τα όριά της, κερδίζοντας έναν τεράστιο κύκλο οπαδών χάρη στις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για ένα σπουδαίο show με τεράστια τραγούδια από κλασικά άλμπουμ όπως τα “Machine Gun Etiquette”, “The Black Album” και “Strawberries”, καθώς και αγαπημένα κομμάτια όπως τα “Neat Neat Neat”, “New Rose”, “Smash It Up”, “Life Goes On”, “Eloise”, “Alone Again Or”, “The Shadow of Love”, “Is It A Dream”, μεταξύ πολλών άλλων.