Νέα Υόρκη: Το "rosebud" του Λου Ριντ και οι "θησαυροί" των Velvet Underground σε μεγάλη έκθεση

Με την πρώτη ματιά είναι ένα ταπεινό αντικείμενο. Ένα καρούλι μιας παλιακής κασέτας, τοποθετημένο σε ένα κουτί από χαρτόνι. Το περιτύλιγμα έχει γραμματόσημο 11 Μαΐου του 1965 και στη θέση του αποστολέα και του παραλήπτη είναι ο ίδιος άνθρωπος: ο Lewis Reed (Λου Ριντ).

Αν υπήρχε ένα “rosebud”- το αντίστοιχο όσων αντιπροσωπεύει ο συμβολισμός στον Πολίτη Κέιν - στο αρχείο του Λου Ριντ, τότε είναι αυτό. Το κουτί, ακόμα άθικτο, βρέθηκε στο γραφείο του διάσημου μουσικού λίγο μετά τον θάνατό του το 2013, όπως διαβάζουμε στους NYTimes. Όταν μετά από τέσσερα χρόνια, η χήρα του Λου Ριντ, καλλιτέχνις Λόρι Άντερσον παραχώρησε το αρχειακό υλικό του στην New York Public Library, οι υπεύθυνοι της αρχειοθέτησης άνοιξαν και "έπαιξαν" την κασέτα.

Και αυτό που βρήκαν ήταν κάποιες από τις πρώτες ηχογραφήσεις των τραγουδιών που έγραψε ο Λου Ριντ για τους Velvet Underground, σε εντυπωσιακές ακουστικές ηχογραφήσεις. Αυτή η κασέτα μαζί με πολλά τέτοια “μαγικά” αντικείμενα από τη ζωή του Ριντ περιλαμβάνει η έκθεση “Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars”η πρώτη που παρουσιάζει μουσικούς και όχι μόνο “θησαυρούς” μέσα από το προσωπικό του αρχείο.

Την έκθεση, που φιλοξενείται έως τις 4 Μαρτίου του 2023 στη “New York Public Library for the Performing Arts” στο Lincoln Center, επιμελείται μεταξύ άλλων η επί χρόνια σύντροφος και σύζυγός του Laurie Anderson, ο Don Fleming και ο Jason Stern,ο οποίος είχε επανειλημμένως συνεργαστεί με τον Ριντ στο παρελθόν.

Δεν γίνεσαι Λου Ριντ μέσα σε ένα βράδυ!

“I used to be in a rock ‘n’ roll band” θύμισε στο ακροατήριό του στο Poetry's Project του Ναού του Αγίου Μάρκου τον χειμώνα του 1971. Έναν χρόνο νωρίτερα, είχε εγκαταλείψει τους Velvet Underground και είχε επιστρέψει στα βασικά… έγραφε ποίηση. Το πλήρες ηχητικό αρχείο από αυτήν την απαγγελία του είναι ένα από τα πολλά λογοτεχνικά ιντερλούδια στην πολυμεσική έκθεση“Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars”.

Το αρχείο του γνωστού μουσικού είναι τεράστιο και περιλαμβάνει 600 ώρες ηχητικού υλικού, μαζί με βίντεο, αλληλογραφία, νομικά έγγραφα και δεκάδες φωτογραφίες, όπως πχ την επίσκεψή του στον λευκό Οίκο το 1998. Πρόβες, πειραματισμοί, στίχοι με τον γραφικό του χαρακτήρα, κασέτες με κομμάτια των Velvet Underground και μπάνερ από τις εμφανίσεις τους σε φεστιβάλ. Εμμονικός με τον ήχο και τις νέες τεχνολογίες φαίνεται ότι ο Λου Ριντ δεν πετούσε τίποτα. Η έκθεση περιλαμβάνει και έναν εμβυθιστικό χώρο ακρόασης με ζωντανές συναυλίες και την εγκατάσταση ηχητικής τέχνης “Metal Machine Trio: The Creation of the Universe” του Ριντ.

Στην είσοδο της έκθεσης υποδέχεται τους επισκέπτες ένα βίντεο με τον Ριντ να διαβάζει το “Romeo Had Juliette” στίχους από το άλμπουμ του 1989, με τίτλο “New York”.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της έκθεσης είναι οι δραστηριότητες του Ριντ ως ποιητή και λογοτεχνική φιγούρα. Δίπλα σε άλλους τεχνουργούς του στίχου, τον Λέοναρντ Κοέν, την Τζόνι Μίτσελ, τον Μπομπ Ντίλαν και τη Λόρα Νάιρο, συνέβαλε στην αλλαγή της τραγουδοποιίας στην ποπ μουσική. Το 2006, σε συνέντευξη, είχε δηλώσει: “Ήθελα να βάλω τα μυθιστορήματα της Beat περιόδου του Ουίλιαμ Μπάροους και το “Howl” του Άλεν Γκίνσμπεργκ σε ένα τραγούδι”.

"Γιατί δεν έδωσα το αρχειακό υλικό του Ριντ στο Πανεπιστήμιο του Τέξας"

Η Laurie Anderson AP PHOTO

“Αυτή η συλλογή ΄έχει σαν στόχο να εμπνεύσει” είπε σε συνέντευξή της η Άντερσον για την έκθεση. “Δεν λέω ότι αυτός είναι ο πραγματικός Λου Ριντ. Εδώ είναι πολλή από τη μουσική του και πώς την έφτιαχνε. Μπορείτε να εμπνευστείτε. Αλλά αυτή δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου".

Αρχικά η Άντερσον θα έδινε το αρχειακό υλικό στο Harry Ransom Center στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, “πατρίδα” ιερών τεράτων όπως ο James Joyce, ο Norman Mailer και ο Don DeLillo. Αλλά άλλαξε γνώμη όταν το 2015 ψηφίστηκε νόμος στο Τέξας που επέτρεπε την οπλοκατοχή μέσα στις πανεπιστημιακές εστίες. Αμέσως τηλεφώνησε και ακύρωσε κάθε συμφωνία.

Τι είχε πει η Λόρι Άντερσον για τον Λου Ριντ στη ζωντανή ομιλία της στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

O τραγουδιστής Paul Simon ανάμεσα στον Lou Reed και τη Laurie Anderson το 1987 AP

H ιέρεια της αβανγκάρντ των 70ς Laurie Anderson βρέθηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης - δύο ημέρες πριν από την εμφάνισή της στο Ηρώδειο (10/07) - για μία χαλαρή συζήτηση με τη Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Μιλώντας για τoν πρώην σύζυγό της Lou Reed τον οποίο λάτρευε, και ήταν παρούσα τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή, είπε με χιούμορ: “Αυτό που με ενοχλούσε πολύ είναι ότι μπορούσε να γράψει ένα τραγούδι στο μυαλό του και ήταν έτοιμο. Τον αγαπούσα όσο κανέναν άλλον. Μπορούσε να δει ένα ολόκληρο τραγούδι και να το γράψει. Άλλοι άνθρωποι, όπως εγώ, συνεχώς παλεύουν με τα πράγματα, ‘να αλλάξω αυτό να πειράξω το άλλο’.

Εκείνος έλεγε ‘είναι έτοιμο, είναι τέλειο’. Προσπαθώ να σκέφτομαι τη δική του αυτοπεποίθηση, όταν χάνω τη δική μου. Δεν είναι σημαντικό το πώς φαίνεσαι στους άλλους ανθρώπους, αλλά πρέπει να έχεις τα πόδια σου στο έδαφος. Να πατάς γερά στα πόδια σου και να είσαι η δική σου άγκυρα. Το tai chi όπως και η μουσική τού έδωσαν τρόπους να είναι ‘κεντραρισμένος’ και να μην κοιτάει τριγύρω για κάποιον να του πει ‘ναι’ ή ‘όχι’. Είναι σημαντικό να σκεφτείς ποιος είσαι και τι σημαίνει να είσαι πιστός στον εαυτό σου και αληθινός. Να βρεις το κέντρο σου. Kαι αυτό εξαρτάται από εσένα”.

Η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο Onassis Channel στο YouTube:

