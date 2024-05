Nemo – Η ανατριχιαστική ερμηνεία του “The Code” με τα ρούχα της νικήτριας Σελίν Ντιόν

Το Nemo Mettler τραγουδάει το “The Code” με τη συνοδεία ορχήστρας και φοράει το outfit της Σελίν Ντιόν από τη νίκη της το 1988.

Τα της νίκης της Ελβετίας στον φετινό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision τα συζητήσαμε διεξοδικά, με το Nemo να αποθεώνεται από τους φανς, στο πλαίσιο ενός σόου με αντιδράσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ και την Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι που πήρε τελικά την 11η θέση.

Το Nemo Mettler με ένα εντυπωσιακό “οπερατικό” σόου, ισορροπώντας ταυτόχρονα πάνω σε μία κυκλική κατασκευή και τραγουδώντας αυτοβιογραφικά “I went to hell and back” (“πήγα στην κόλαση και γύρισα”), εξακόντισε το “The Code” την πρώτη θέση του διαγωνισμού.

Σε μια χρονιά – που όπως λένε οι επαΐοντες του διαγωνισμού – είχε πολλά καλά τραγούδια σε σχέση με άλλες χρονιές, το Nemo [προσδιορίζεται ως non binary/μη δυαδικό άτομο] ξεχώρισε για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι εκτός από τραγουδιστής και “ισορροπιστής” είναι και μουσικός, παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς και όπως φαίνεται έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην ορχηστρική μουσική.

O Nemo ερμηνεύει με ορχήστρα το “The Code” – Σου θυμίζει τη Σελίν Ντιόν;

Την Παρασκευή – μία ανάσα πριν από τον τελικό – στον επίσημο λογαριασμό του Nemo αναρτήθηκε μία εξαιρετική ερμηνεία/εκδοχή του “The Code”. To Nemo με ένα λευκό outfit εμπνευσμένο από την νικητήρια εμφάνιση της Σελίν Ντιόν πίσω στο 1988, ερμηνεύει το “The Code” με τη συνοδεία της Συμφωνική Ορχήστρα Biel Solothurn (Sinfonie Orchester Biel Solothurn / Orchestre Symphonique Bienne Soleure).

Η Συμφωνική Ορχήστρα Biel Solothurn ιδρύθηκε το 1969 και έκτοτε έχει αποκτήσει σημαντική θέση στην ελβετική μουσική σκηνή. Έχει την έδρα της στις ελβετικές πόλεις Biel-Bienne και Solothurn. Ο μαέστρος πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ερμηνείας κοιτάει με θαυμασμό το Nemo.

Το Nemo έχει γεννηθεί στις 3 Αυγούστου 1999 και είναι ράπερ, τραγουδιστ@ και μουσικ@. Ο πατέρας τους είναι ο Markus Mettler, επιχειρηματίας και εφευρέτης, και η μητέρα τους είναι η Nadja Schnetzler, δημοσιογράφος. Η αδερφή του Nemo έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση των εμφανίσεών του. Από την ηλικία των 9 έως 13 ετών ο Nemo σπούδασε τραγούδι όπερας και από τα 13 άρχισε να ασχολείται με τη ραπ.

Το “The Code”, είναι ένα κομμάτι που μιλά για για την προσωπική αναζήτηση μέχρι να βρεις το ποιος/ποια/ποιο είσαι. Περιγράφει τις εμπειρίες του ίδιου του Nemo με την αποκάλυψη του εαυτού του για τη μη δυαδική ταυτότητά του.

H Σελίν Ντιόν, που εδώ και καιρό δίνει μάχη με σοβαρή νευρολογική ασθένεια, εκπροσώπησε την Ελβετία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού στο Δουβλίνο το 1988, με το τραγούδι “Ne partez pas sans moi” – σε σύνθεση Ατίλα Σερεφτούγ και γαλλικούς στίχους της Νέλα Μαρτινέτι.

Σε εκείνη τη διοργάνωση η Ελβετία νίκησε το Ηνωμένο Βασίλειο με μόλις ένα βαθμό διαφορά στην τελευταία ψηφοφορία της βραδιάς.

Η 20χρονη και άσημη τότε Σελίν στέφθηκε νικήτρια της βραδιάς, κερδίζοντας την πρώτη θέση, με το τραγούδι σε γαλλικό στίχο. Αν και ο διαγωνισμός σπάνια έχει βγάλει καλλιτέχνες που έχουν γίνει σουπερστάρ, η περίπτωση της Dion και των ABBA είναι οι φωτεινές εξαιρέσεις.