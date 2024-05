Eurovision 2024: Η Σάττι έριξε το “Ζάρι” και έφερε ασσόδυο – Μεγάλη νικήτρια η Ελβετία

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Τελικός του 68ου διαγωνισμού Eurovision με τη νικήτρια χώρα να ανακοινώνεται μέσα από μία ψηφοφορία θρίλερ.

Ολοκληρώθηκε χωρίς μεγάλα απρόοπτα ο 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας το βράδυ του Σαββάτου (11/5). Στον Τελικό διαγωνίστηκαν 25 τραγούδια, μετά από τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς είναι η Ελβετία με το Nemo. Ο καλλιτέχνης κέρδισε την καρδιά της Ευρώπης με την οπερατική του περσόνα και την άψογη εμφάνισή του στη σκηνή.

“Ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του και να συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρήνη και την αξιοπρέπεια για κάθε άνθρωπο”, δήλωσε το Nemo αφού παρέλαβε το τρόπαιο. Η νίκη του – η πρώτη που κατακτά ένα μη δυαδικό άτομο στη Eurovision – είναι ο πρώτος θρίαμβος της Ελβετίας από τότε που κέρδισε η Celine Dion το 1988.

Η Μαρίνα Σάττι με το “Ζάρι” ενώ έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, δεν κατάφερε να μπει καν στην πρώτη δεκάδα και πήρε την 11η θέση.

Μια με το ζόρι politically correct τηλεοπτική βραδιά, όπου ο εντυπωσιασμός περιορίστηκε στο… οπτικό υπερθέαμα. Τα “Eurovision Lights” ήταν και φέτος εμπνευσμένα από το Βόρειο Σέλας, που θυμίζουν και τους ισοσταθμιστές ήχου. Οι Σουηδοί (7 φορές νικητές στο διαγωνισμό) στο Malmö φιλοξένησαν τη φετινή διοργάνωση, παίρνοντας τη σκυτάλη από την περσινή νικήτρια Loreen που θριάμβευσε στο Λίβερπουλ το 2023.

Η φετινή διοργάνωση θα μείνει στην ιστορία του θεσμού όχι για τα τραγούδια, αλλά για τις αντιδράσεις αναφορικά με συμμετοχή του Ισραήλ και της Eden Golan. Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Malmö Arena και κυμάτισαν σημαίες στο ρυθμό συνθημάτων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Μέσα στην αρένα χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες μπλέχτηκαν όταν εμφανίστηκε η Eden στη σκηνή με τον “Τυφώνα”. Νωρίτερα, η Ολλανδία με τον Joost Klein έμεινε εκτός τελικού λόγω περιστατικού με γυναίκα εργαζόμεnη της EBU.

Eurovision 2024 – Μια ‘πολιτικώς ορθή’ βραδιά για να μας ‘ενώσει η μουσική’

Το σλόγκαν “United By Music”, που αναφέρεται στον οικουμενικό τρόπο με τον οποίο μας συνδέει η μουσική, αμφισβητήθηκε για την ειλικρίνειά του παρά ταύτα το επικαλέστηκαν πολλές χώρες στις συνεντεύξεις και εμφανίσεις των ημερών. Παρουσιάστριες της φετινής διοργάνωσης, που επισκιάστηκε από τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ και από το περιστατικό που απέκλεισε τελευταία στιγμή τον Joost Klein της Ολλανδίας ήταν οι υπέρλαμπρες Petra Mede και Malin Åkerman. Αλευράς και Ζερόμ Καλουτά για πρώτη φορά στην ελληνική μετάδοση του διαγωνισμού με κάποια λαθάκια, αλλά εν γένει καλή ενέργεια.

Η δική μας Ελένη Φουρέιρα απογείωσε την ατμόσφαιρα στον Α΄Ημιτελικό με το “Fuego” (Κύπρος 2018), ακολούθησαν οι Έρικ Σάαντε και Σανέλ, οι οποίοι ερμήνευσαν τα τραγούδια με τα οποία συμμετείχαν στο παρελθόν στη Eurovision – τα “Popular” (Σουηδία 2011) και “SloMo” (Ισπανία 2022). Σε αυτόν συμμετείχε και η Silia Kapsis με το “Liar” για την Κύπρο.

Άρωμα Ελλάδας είχε και ο Β’ Ημιτελικός με την υπέροχη απαστράπτουσα Έλενα Παπαρίζου και τα 1 εκατομμύρια κρύσταλλα του Βρεττού Βρεττάκου να πέφτουν σαν “βροχή” επάνω της. H Σερντάμπ Ερενέρ ερμήνευσε το “Everyway That I Can” με το οποίο χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003. Η Σάρλοτ Περέλι που φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) ερμήνευσε το “Take Me To Your Heaven”.

O Τελικός κατακλύστηκε από την εμφάνιση της “mother” Loreen που ερμήνευσε σαν μεταλλική θεά το νέο της τραγούδι “Forever”. Φήμες την ήθελαν να εμφανίζεται μαζί με τον Τζόνι Λόγκαν, αλλά τελικά ο Mr Eurovision έκανε σόλο σόου στον Α’ Ημιτελικό. Στο στάδιο έγινε πάρτι με ABBA για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τη νίκη του “Waterloo” στη Eurovision, ενώ οι πάλαι ποτέ Alcazar μας θύμισαν το “Crying At The Discoteque”.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς μετά από μία ψηφοφορία θρίλερ είναι η Ελβετία. Το τραγούδι “The Code”, ένα κομμάτι που μιλά για για την προσωπική αναζήτηση μέχρι να βρεις το ποιος/ποια/ποιο είσαι. H επιλογή του εκπροσώπου της χώρας έγινε από ελβετική επιτροπή η οποία άκουσε περίπου 420 διαφορετικούς καλλιτέχνες που κατέθεσαν τα τραγούδια τους.

«Το “The Code” αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά τίποτα δεν με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα από την ελευθερία που κέρδισα συνειδητοποιώντας ότι είμαι non-binary» ανέφερε το Nemo που έγινε και φίλος με τη Μαρίνα Σάττι και σε δηλώσεις του είπε ότι θα ήθελε να μπουν στο στούντιο και να φτιάξουν μαζί ένα τραγούδι.

