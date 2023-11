“Now and Then”: Ακούστε το τελευταίο τραγούδι των Beatles με τη βοήθεια του AI

Το τραγούδι “Now and Then” γράφτηκε από τον John Lennon και ηχογραφήθηκε με τη φωνή του ως demo στο σπίτι του στα περίφημα Dakota Apartments της Νέας Υόρκης, το 1978.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Paul McCartney αποκάλυψε ότι είχε ηχογραφήσει το “τελευταίο τραγούδι των Beatles”, όπως το χαρακτήρισε, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Το τραγούδι “Now and Then” κυκλοφόρησε στις 2 Νοεμβρίου – με logo μια κασέτα που είναι σίγουρα το νέο trend – και μαζί του η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, το “Love Me Do” του 1962.

Διθυραμβικές κριτικές είχε και το 12λεπτο ντοκιμαντέρ με τίτλο “Now And Then – The Last Beatles Song”, σε σενάριο και σκηνοθεσία Oliver Murray που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από το τραγούδι. Aυτή η συγκλονιστική ταινία μικρού μήκους – που ξεκινάει με τη φράση του McCartney “το να κάνεις καλή μουσική μέσα σε μια μπάντα έχει να κάνει με τη χημεία” – αφηγείται την ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι των Beatles, με αποκλειστικό υλικό και σχόλια από τους Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon και Peter Jackson.

Το “Now and Then” γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον John Lennon, ο οποίος ηχογράφησε το κομμάτι ως demo στο σπίτι του στα περίφημα Dakota Apartments, στη Νέα Υόρκη, το 1978. Η αρχική ηχογράφηση περιείχε μόνο τη φωνή και το πιάνο του Lennon.

Το 1994 -14 χρόνια μετά τη δολοφονία του Lennon – η Yoko Ono έδωσε το demo στους McCartney, George Harrison και Ringo Starr, μαζί με τα demo για τα “Free as a Bird” και “Real Love”.

Σε συνεργασία με τον παραγωγό και εγκέφαλο των Electric Light Orchestra (ELO) Jeff Lynne, τα υπόλοιποι τρία “Σκαθάρια” ηχογράφησαν νέα μέρη για να δημιουργήσουν μια version του “Now and Then”, αλλά οι τεχνολογικοί περιορισμοί της εποχής δεν τους επέτρεψαν να διαχωρίσουν τα φωνητικά του Lennon από το πιάνο του αρχικού demo.

Αφού έβαλαν το “Now and Then” στο ράφι για δεκαετίες, ο McCartney και ο Starr επανήλθαν στο project μετά τη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Peter Jackson για το ντοκιμαντέρ “Get Back”. Ο Jackson και η ηχητική του ομάδα επινόησαν μια μέθοδο για να απομονώσουν τα φωνητικά του Lennon στην αρχική κασέτα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. “Εκεί ήταν, η φωνή του Τζον, κρυστάλλινη, καθαρή“, δήλωσε ο ΜακΚάρτνεϊ για την εμπειρία αυτή σε δελτίο Tύπου.

“Είναι αρκετά συναισθηματικό. Και παίζουμε όλοι πάνω σε αυτό, είναι μια γνήσια ηχογράφηση των Beatles. Το 2023 να εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στη μουσική των Beatles και να κυκλοφορούμε ένα νέο τραγούδι που το κοινό δεν έχει ακούσει, νομίζω ότι είναι κάτι συναρπαστικό“.

“Ήταν η πιο κοντινή στιγμή που θα έρθουμε ποτέ στο να τον έχουμε πάλι εδώ στο δωμάτιο, οπότε ήταν πολύ συγκινητικό για όλους μας“, πρόσθεσε ο Starr. “Ήταν σαν να ήταν ο John εκεί, ξέρετε.”

Το 2022, ο McCartney και ο Starr ολοκλήρωσαν το “Now and Then”, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα που πρόσθεσε ο Harrison το 1995, ένα νέο μέρος για τύμπανα και συνοδευτικά φωνητικά από τον Starr, καθώς και μπάσο, κιθάρα και πιάνο από τον McCartney, ο οποίος πρόσθεσε και ένα σόλο κιθάρας εμπνευσμένο από τον εκλιπόντα Harrison.

Όπως διαβάζουμε στο Pitchfork, η χήρα του George Harrison, Olivia, έγραψε για το “Now and Then”: “Πίσω στο 1995, μετά από αρκετές ημέρες στο στούντιο που δούλευε πάνω στο κομμάτι, ο George ένιωσε ότι τα τεχνικά προβλήματα με το demo ήταν ανυπέρβλητα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να τελειώσει το κομμάτι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Αν ήταν εδώ σήμερα, ο Dhani και εγώ ξέρουμε ότι θα ήταν ολόψυχα μαζί με τον Paul και τον Ringo στην ολοκλήρωση της ηχογράφησης του “Now and Then””.

Ο γιος του John Lennon, Sean Ono Lennon, πρόσθεσε: “Ήταν απίστευτα συγκινητικό να τους ακούω να δουλεύουν μαζί μετά από τόσα χρόνια που έχει φύγει ο μπαμπάς. Είναι το τελευταίο τραγούδι που ο μπαμπάς μου, ο Paul, ο George και ο Ringo κατάφεραν να κάνουν μαζί. Είναι σαν μια χρονοκάψουλα και όλα μοιάζει να τα έφερε έτσι το πεπρωμένο“.

Το “Now and Then” και το “Love Me Do” είναι μιξαρισμένα σε στερεοφωνικό και Dolby Atmos, με πρωτότυπο εξώφυλλο από τον Ed Ruscha. Ένα μουσικό βίντεο για το “Now and Then” θα κάνει το ντεμπούτο του την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Εκτός από το νέο τραγούδι, στις 10 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν διευρυμένες επανεκδόσεις των δίσκων 1962-1966 (The Red Album) και 1967-1970 (The Blue Album) με ανανεωμένες μίξεις και την προσθήκη του “Now and Then”.