Ο Γιάννης Χαρούλης on the road again για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις

EUROKINISSI

Πάντα μαζί με τη μοναδικά δεμένη μπάντα του, ο Γιάννης Χαρούλης ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη ροκιά και την έμπνευση της στιγμής.

Ο Γιάννης Χαρούλης και οι μουσικοί του, μετά από ένα δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι με σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και μια ξεχωριστή συναυλία στο Λονδίνο, ετοιμάζονται για τέσσερις μοναδικές εμφανίσεις στο BLOCK 33. Οn the road again για τη Θεσσαλονίκη, πάντα μαζί με τη μοναδικά δεμένη μπάντα του, ο Γιάννης Χαρούλης θα υποδεχτεί το κοινό της πόλης και όλους τους φίλους της μουσικής του με όσα τραγούδια αγαπούν ήδη αλλά και με αυτά από τον νέο του δίσκο "Κολιμπρί". ADVERTISING Ένα άλμπουμ γεμάτο με σκέψεις και συναισθήματα που μας θυμίζει πως όσες δυσκολίες και αν βιώνουμε όταν "μοιραζόμαστε", "εκφραζόμαστε" και "επικοινωνούμε" η δύναμή μας πολλαπλασιάζεται. Γιάννης Χαρούλης: "Η αρχή ενός ταξιδιού που δεν γνωρίζουμε τον προορισμό, όπως ακριβώς είναι και η ζωή" Ο Γιάννης Χαρούλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο Γιάννης Χαρούλης είχε πει για το "ΚΟΛΙΜΠΡΙ": "Πρέπει να σκάψει κανείς για να βρει την πηγή του, όπως η ρίζα διαπερνά το χώμα και ψάχνει βαθύτερα για να βρει το νερό που θα την κρατήσει ζωντανή. Δημιουργούμε, γράφουμε και αγαπάμε τα τραγούδια σαν παιδιά μας χωρίς να ξέρουμε ποιο θα φτάσει στην καρδιά του άλλου. Και αυτό είναι μέρος του μυστηρίου. Είναι η αρχή ενός ταξιδιού που δε γνωρίζουμε τον προορισμό, όπως ακριβώς είναι και η ζωή. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν σε μια εποχή που η επαφή ήταν κάτι απαγορευτικό, μια εποχή που το άγγιγμα προκαλούσε φόβο. Δώσαμε υπόσταση σε τραγούδια που περίμεναν καιρό να βγουν προς τα έξω, δημιουργήσαμε τον χώρο και παρά τις δυσκολίες της εποχής, επικεντρωθήκαμε σε αυτά που μας ένωναν, σε εκείνα που πραγματικά είχαμε ανάγκη. Η απόσταση μας έδωσε την ευκαιρία να ξανασυστηθούμε σαν άνθρωποι. Πρέπει να σκάψει κανείς για να βρει την πηγή του, όπως η ρίζα διαπερνά το χώμα και ψάχνει βαθύτερα για να βρει το νερό που θα την κρατήσει ζωντανή. Δημιουργούμε, γράφουμε και αγαπάμε τα τραγούδια σαν παιδιά μας χωρίς να ξέρουμε ποιο θα φτάσει στην καρδιά του άλλου. Επάνω στη μουσική ακουμπάω τα συναισθήματά μου και εκείνα ταξιδεύουν γυρεύοντας συντροφιά... Ο καινούργιος δίσκος είναι ένα σημείο σύνδεσης με τον εικοσάχρονο εαυτό μου, τότε που πρωτοηχογράφησα. Νιώθω πως ξεπέρασα λίγο τα όρια και χαίρομαι γι’ αυτό. Αφέθηκα και τα τραγούδια μου φάνηκαν πιο τρυφερά. Η δημιουργία του έργου αυτού είναι ένα συλλογικό αποτέλεσμα. Επικοινωνήσαμε και ο καθένας εξέφρασε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες του, συνομιλώντας για τη μουσική και τον άνθρωπο. Είδαμε τι δύναμη μπορούμε να αποκτήσουμε ανοίγοντας τις καρδιές μας." Πληροφορίες Save the dates: ο Γιάννης Χαρούλης στις 27, 28 Ιανουαρίου και στις 3, 4 Φεβρουαρίου για τέσσερις μοναδικές συναυλίες στο BLOCK 33. Μαζί του οι μουσικοί: Λευτέρης Ανδριώτης/Λύρα

Βασίλης Μπαχαρίδης/Κρουστά

Θανάσης Dzingovic/Ηλεκτρική κιθάρα

Ορέστης Μπενέκας/Πλήκτρα Σχεδιασμός Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος - Νίκος Κωνσταντάκης /Σχεδιασμός Φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης Εισιτήρια viva.gr - Εισιτήριο ορθίων: 15€, Εισιτήριο καθήμενων: 20€ *Με την αγορά των εισιτηρίων καθήμενων απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση 6949809824 / 2310533533. Ώρα Έναρξης: 22.30. Οι πόρτες ανοίγουν: 21.00. Σχεδιασμός Αφίσας: Μάνος Σιγανός.

