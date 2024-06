Ο υπέροχος Ludovico Einaudi ζωντανά στο Ηρώδειο με 7μελή ορχήστρα

Ένας από τους πιο επιτυχημένους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο!

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο κορυφαίος Ιταλός συνθέτης Ludovico Einaudi θα εμφανιστεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, με το πιάνο του και μία 7μελή ορχήστρα.

Ο Ludovico Einaudi είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, με τα κομμάτια του να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια (!) streams στις διάφορες πλατφόρμες!

Η μεγάλη αναγνώριση του έργου του έχει έρθει μέσα από τα soundtracks κινηματογραφικών ταινιών (“Intouchables”, “I’m Still Here”, “The Father”, “Nomadland”), τηλεοπτικών σειρών (“Doctor Zhivago”, “This is England”, “Acquario”) και διαφημίσεων.

Ιδιαίτερα κομμάτια όπως τα “Experience” και “Fly” θεωρούνται σύγχρονα κλασικά και ανήκουν στην ποπ κουλτούρα.

Το minimal ύφος του, αλλά και οι ευρύτατες επιρροές που έχει εισάγει (με μουσικά στοιχεία από τη ροκ, την ηλεκτρονική μουσική, την ποπ), έχει εξελιχθεί μέσα από τα 16 studio albums, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα “Elements” και “In A Time Lapse”.

Με αυτά τα δύο βρέθηκε στο mainstream ραδιόφωνο και στα charts σε διάφορες χώρες, ενώ κέρδισε πλατινένιους και χρυσούς δίσκους στη Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, την Ολλανδία.

Στην Ελλάδα, το κοινό τον ακολουθεί πιστά, κάνοντας sold out ταχύτατα τις εκάστοτε εμφανίσεις του. Ειδικά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, έχει γράψει ιστορία με αξέχαστες εμφανίσεις.

Ποιος είναι ο Ludovico Einaudi

Ο Ludovico γεννήθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας και σπούδασε στο Ωδείο του Μιλάνου πριν συνεχίσει τις σπουδές του με τον Luciano Berio, έναν από τους πιο σημαντικούς avant-garde συνθέτες του εικοστού αιώνα.

Η καριέρα του Einaudi ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, ωστόσο η δημοφιλία του εκτοξεύθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με άλμπουμ όπως το “Le Onde” και το “Divenire” να γίνονται παγκόσμιες επιτυχίες. Ο συνθέτης έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική και το ευρύ κοινό, προσελκύοντας ακροατές που ενδεχομένως να μην είχαν ποτέ ενδιαφερθεί για το κλασικό ρεπερτόριο.

Οι συναυλίες του, στις οποίες ο ίδιος παίζει πιάνο, είναι εμπειρίες που συνδυάζουν την ένταση και την ηρεμία, ενώ η παρουσία του στη σκηνή καθηλώνει το κοινό.

H καριέρα του ξεκίνησε με μία σειρά από αναθέσεις μεγάλου κύρους για ιδρύματα όπως το USA’s Tanglewood Festival και το Paris’ IRCAM, αλλά στράφηκε μακριά από ότι φαινόταν μία λαμπερή κλασική καριέρα για να δημιουργήσει την δική του πορεία, που του έδωσε την ελευθερία να ‘συμβιβάσει’ τις ευρείες και αντικρουόμενες επιρροές του. Σύντομα άρχισε να ενσωματώνει στις συνθέσεις του διαφορετικά μουσικά είδη και στιλ όπως pop, rock, world και folk μουσική.

Ο Einaudi έγινε γνωστός σε ένα ευρύ κοινό, από τα κομμάτια του που συμπεριλήφθηκαν στα soundtracks των πρόσφατων ταινιών «Intouchables» και «I’m Still Here», αλλά και στην τηλεοπτική μεταφορά του «Doctor Zhivago», στο «This is England» και «Acquario» (όπου κέρδισε το Grolla D’oro για το Best Soundtrack) και πρόσφατα τα πολυβραβευμένα “Nomadland” και “Father”.

Ο Ludovico Einaudi συνεχίζει να επηρεάζει τη μουσική σκηνή με την καινοτομία και την αφοσίωσή του στην τέχνη του, παραμένοντας ένα φωτεινό αστέρι στον μουσικό ουρανό.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά από το www.more.com, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο της More