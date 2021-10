Ο Μάκης Νταφόπουλος κάνει lounge chill μουσική με την ψυχολογία «ασανσέρ» της καραντίνας

Η μουσική είναι η μεγάλη αγάπη του Makdaf, του κατά κόσμον Μάκη Νταφόπουλου. Ξεκίνησε να ασχολείται από μικρή ηλικία με τη σύνθεση παίζοντας σε διάφορες rock μπάντες. Παράλληλα ασχολείται με το μπάσκετ και την πληροφορική, η οποία έχει παραμείνει για πολλά χρόνια στην ζωή του σε επαγγελματικό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 2016 αποφάσισε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα κι επέστρεψε στη σύνθεση, μόνος του χωρίς μπάντα γράφοντας chillout, lounge, electronic και house μουσική. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε το πρότζεκτ Tree Pines – makdaf. Στη συνέχεια ήρθε συμβόλαιο με την ιταλική δισκογραφική εταιρεία Huwy Records με την οποία έχει κυκλοφορήσει ήδη 6 άλμπουμ και 2 Singles. Επίσης, κυκλοφόρησε με την FM Records το άλμπουμ Save your time. Στον χρόνο αυτό δούλευε παράλληλα στα 2 Remixes που κυκλοφορούν, του NachoSotomayor για τα 20 χρόνια του Eternal και το άλλο ένα ριζίτικο κρητικό το οποίο μπήκε στην συλλογή του 2021 από την Fm Records.

Μιλήστε μας για τη νέα σας δουλειά..

Το νέο άλμπουμ ετοιμάστηκε την προηγούμενη χρονιά. Ονομάστηκε UP DOWN και αναφέρεται στα γεγονότα της καθημερινότητας που βιώσαμε όλοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Γι’ αυτό τον λόγο ο τίτλος κάθε κομματιού ενσωματώνει αυτά τα συναισθήματα και μεταφέρει τις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε. Όπως ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της lounge chill music, ο σκοπός είναι να μεταφέρεις με τη μουσική το ανάλογο συναίσθημα. Πιστεύω πως το έχω καταφέρει κι εύχομαι να αρέσει στον κόσμο. Προς το παρόν τα σχόλια του κόσμου είναι πολύ θετικά. “Keep your attitude”...

Ποια ήταν η έμπνευσή σας;

Η έμπνευση, όπως λέει και ο τίτλος του album είναι η διάθεση όλης αυτής της εποχής, με τα πάνω και τα κάτω, η λεγομένη ψυχολογία «ασανσέρ».

Πώς αντιμετωπίζετε καλλιτεχνικά την καραντίνα;

Για μένα ήταν μια δημιουργική χρονιά. Στον χρόνο αυτό δούλευα σε 2 Remixes που κυκλοφορούν. Το ένα είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες Nacho Sotomayor, για τα 20 χρόνια του Eternal. Είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν στις favorite lists μου πάντα. Το άλλο είναι ένα ριζίτικο κρητικό το οποίο μπήκε στην συλλογή του 2021 από την Fm Records. Γενικότερα, όμως, θεωρώ πως το 2021 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά με πολλά ανεβοκατεβάσματα στην ψυχολογία όλων των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, ψυχολογικά και ιδεολογικά. Από την άλλη η μουσική έχει πολλές αλλαγές, νέα ακούσματα, πολλές νέες τάσεις μουσικές με πολλά διάφορα στυλ να κυκλοφορούν στην εποχή που διανύουμε και μετά την παγκόσμια πανδημία. Νέοι καλλιτέχνες να πειραματίζονται σε νέους ήχους και νέες μουσικές τάσεις. Πολλοί καλλιτέχνες από τον χώρο της Electronic Music και όχι μόνο, πειραματίζονται με την μουσική τους δοκιμάζοντας νέα πράγματα. Έχω δηλώσει και στο παρελθόν ότι το Treepines Project είναι ένα project αφιερωμένο στην Lounge, Chillout, Downtempo, Electronic Ethnic Music και είναι και θα έχει πολλά νέα πειράματα μουσικά και ήχους στην νέα σύγχρονη γρήγορη εποχή την οποία ζούμε και διανύουμε.

Ποια είναι η άποψή σας για τις συναυλίες με live streaming;

Θεωρώ ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή για να παρακολουθήσεις κάτι από τον χώρο της τέχνης χωρίς live streaming. Ήταν μια ευκαιρία να δοκιμαστούν νέοι τρόποι τεχνολογίας για τους οποίους υπήρχε φόβος και ανασφάλεια.

Ποιες είναι οι μουσικές σας επιρροές;

Οι μουσικές επιρροές μου ξεκινήσανε από την ροκ σκηνή. Σιγά σιγά άρχισα να ακούω διάφορα ήδη μουσικής και αργότερα ήρθε στην ζωή μου η electronic lounge chillout ambient σκηνή, όπου έγινα φανατικός λάτρης. Μετά προέκυψε και το Treepines, όπως και ο ραδιοφωνικός σταθμός που είναι αυτό το στυλ 24 ώρες και έχει φανατικό κοινό από όλο τον πλανήτη.

Πού θα θέλατε να βρίσκεστε καλλιτεχνικά και επαγγελματικά σε πέντε χρόνια;

Κάποια από τα μεγάλα μου όνειρα μουσικά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά σίγουρα θα ήθελα να κάνω μουσική για μια σειρά ή μια ταινία ίσως και άλλες συνεργασίες με ξένους καλλιτέχνες αλλά και Έλληνες.

Πώς ξεκινήσατε το ραδιόφωνο;

Το ραδιόφωνο ξεκίνησε θα έλεγα για πλάκα στην αρχή του 2016 στην Αγγλία. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί πάνω από 30.000 με 40.000 χιλιάδες τον μήνα από όλο τον πλανήτη. Είναι φανταστικό, πραγματικά. Τα Σαββατοκύριακα, τα απογεύματα, κάνω την εκπομπή στο joinradio.

Πώς ξεκίνησε η αγάπη σας για τη lounge και chillout μουσική;

Το καλοκαίρι του 2005 άκουσα ιντερνετικά κάποιον σταθμό από Αμερική και εκεί ξεκίνησε. Μου άλλαξε όλη την μουσική κουλτούρα, άνοιξαν νέοι ήχοι και δρόμοι και ακουστικά και μουσικά.

Παράλληλα με τη μουσική με τι άλλο ασχολείστε;

Δουλεύω και έχω σπουδάσει πληροφορική και ασχολούμαι σαν contractor - cloud engineer σε μεγάλα έργα στην Αμερική και Ελλάδα.

Τι απήχηση είχε η πρόσφατη δουλειά σας;

Τις 3-4 πρώτες μέρες της κυκλοφορίας ήταν εντυπωσιακά τα νούμερα και η απήχηση του κόσμου, μέχρι και σήμερα. Ο κόσμος έχει αγαπήσει το Treepines project. Παρόλο που η Ελλάδα επιλεγεί άλλα στυλ μουσικής, έχει πλέον πολύ μεγάλο κοινό και εδώ. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο και εγώ και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια «κινούμαστε» γιατί έχει φανατικό κοινό η electronic music σκηνή. Εύχομαι να γίνει και εδώ το ίδιο μέσα στα επόμενα χρόνια και πιστεύω πως θα γίνει.

