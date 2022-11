Ο Martyn Jacques των Tiger Lillies στο NEWS 24/7: "Αν δεν παίξεις το παιχνίδι τους, είσαι ανατρεπτικός"

Η προτεινόμενη για Grammy και βραβευμένη με Olivier βρετανική cult cabaret μπάντα, The Tiger Lillies εμφανίζεται αυτές τις ημέρες στην σκηνή του Half Note Jazz Club, και μάλιστα το ανατρεπτικό τρίο πρόσθεσε στο πρόγραμμά του άλλη μια εμφάνιση, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου.

Η μουσική τους, που μετράει 40 άλμπουμ και χιλιάδες ζωντανές εμφανίσεις με σόου σε όλο τον κόσμο, είναι ένα εκλεπτυσμένο μίγμα προπολεμικού βερολινέζικου cabaret, αναρχικής όπερας και τσιγγάνικου ύφους, που απηχεί τον ήχο του Kurt Weil και του Jacques Brel.

Τα θεατράλε μακιγιαρισμένα πρόσωπα των Tiger Lillies, με το ευρηματικά σαρδόνιο ρεπερτόριό τους, έρχονται για άλλη μία φορά στην Ελλάδα και σε αυτές τις παραστάσεις τους μας παροτρύνουν να “διαβάσουμε” με διαφορετικό τρόπο τη μουσική του κορυφαίου συνθέτη Κόουλ Πόρτερ (Cole Porter), καθώς και τα τραγούδια της εμβληματικής Γαλλίδας ερμηνεύτριας Εντίθ Πιάφ ( Edith Piaf).

Πώς ο Κόουλ Πόρτερ συναντά την Πιάφ και τους Tiger Lillies ;

Ο χαρισματικός μπροστάρης των Tiger Lillies, Martyn Jacques, με τη χαρακτηριστική falsetto φωνή σχολιάζοντας συγκεκριμένο project έχει πει: “O Cole Porter ήταν ένας μεγάλος τραγουδοποιός και η σπουδαία Piaf, χρησιμοποίησε κομμάτια τέτοιων μεγάλων τραγουδοποιών. Σαν τραγουδιστής, θα πρέπει να ερμηνεύσω την μουσική τους και να την κάνω δική μου, πάντα βεβαίως σε μια προσέγγιση στο μοτίβο των Tiger Lillies”! Ο Jaques παραδέχεται, ότι το δικό του γράψιμο στην μουσική, έχει περισσότερα κοινά με αυτό του Porter απ’ όσο κανείς θα περίμενε.

Ο Αμερικανός τραγουδοποιός Κόουλ Πόρτερ ήταν ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς και συνθέτες του 20ου αιώνα. Η δεκαετία του 1930 ήταν η χρυσή εποχή του, με πολλές επιτυχημένες παραστάσεις, που τον κατέστησαν ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Μπρόντγουεϊ. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Μπρόντγουεϊ, ο Πόρτερ έγραφε για τα τραγούδια του τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Η ζωή του Πόρτερ μεταφέρθηκε δύο φορές στον κινηματογράφο: η πρώτη ήταν το 1946 στην ταινία “Night and Day” με πρωταγωνιστή τον Κάρι Γκραντ, και η δεύτερη το 2004 στην ταινία “De-Lovely” με πρωταγωνιστή τον Κέβιν Κλάιν.

Μιλώντας στο NEWS 24/7 και απαντώντας στην ερώτηση γιατί διάλεξε τον Πόρτερ ο Jaque παραδέχεται ότι πάνω από όλα του αρέσει να γράφει τραγούδια και ότι τα τραγούδια του Πόρτερ ήταν “μία πρόκληση για την τεχνική μου. Είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις τι παράγεται στο τέλος. Στην παράσταση θα ακούσουμε τρία διαφορετικά στιλ, Πόρτερ και Εντίθ Πιάφ και τα τραγούδια των Tiger Lillies. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τις μουσικές διαφοροποιήσεις. Ο Πόρτερ είναι τζαζ και broadway, η Πιάφ είναι σανσόν και οι δύο πολύ επιτυχημένες προσωπικότητες τις μουσικής”.

Θυμίζουμε ότι οι Tiger Lillies έχουν ήδη στο ενεργητικό τους και ένα άλμπουμ με τίτλο “Madame Piaf”, έχοντας “μελετήσει” το έργο της. Τότε ο Jaques είχε πει ότι τα τραγούδια του άλμπουμ είναι μια ιστορία για τους σκοτεινούς και κακόφημους δρόμους του Παρισιού.

Τι σημαίνει σήμερα το να είσαι αυθεντικός ;

Όταν ξεκίνησαν οι Tiger Lillies ήθελαν να φτιάξουν μουσική που κανείς δεν θα μπορεί να την κατηγοριοποιήσει στα ράφια ενός δισκοπωλείου. Μουσική που να ξεχωρίζει και να είναι αυθεντική. Αυτό σίγουρα το κατάφεραν, αλλά τι έχει να πει σήμερα για την αυθεντικότητα των Tiger Lillies ο Martyn Jacques ; “Το να είσαι original σήμερα για πολύ κόσμο δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Η σύγχρονη εποχή ορίζεται από τη 'μουσική βιομηχανία' και η πρωτοτυπία είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα μπόνους. Για μένα πάντως είναι ακόμα σημαντικό η μουσική μου να είναι μοναδική και να ξεχωρίζει.”

Συχνά ο Jaques σχολιάζει με γλυκόπικρο τρόπο τα ανθρώπινα αδιέξοδα. Για την ανθρωπότητα μας είπε λακωνικά ότι βρίσκεται σε ένα πολύ… στριμωγμένο σημείο. “Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι σαν ένα ψάρι μέσα στη γυάλα. Ένα ψάρι που κάνει συνεχώς τα ίδια λάθη”.

Τα σχόλιά του στα social media γίνονται πολύ συχνά viral, και τον τελευταίο καιρό εκφράζεται αιχμηρά κατά του Πούτιν και της εισβολής στην Ουκρανία. Διατυπώνει την άποψή του με το χαρακτηριστικό “μαύρο χιούμορ” του, αλλά τελικά όπως μας λέει ο ίδιος, στο Facebook όλα είναι… ρευστά. “Το Facebook μας κάνει πλάκα. Ποστάρω πράγματα και παίρνουν 20.000 like και ξαφνικά σου κόβουν το reach και πας στα 200.”

Τον ρωτήσαμε ποια θα ήταν η “μοντέρνα επανάσταση” του ‘σήμερα’ και η απάντηση δεν ήταν να βγούμε όλοι στους δρόμους σαν άλλη σκηνή από την ταινία “Τζόκερ”: “Μια επανάσταση θα ήταν τανγκό μπάντες με τραγουδιστές της όπερας να τραγουδούν χυδαία και να είναι επικεφαλείς σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου ταυτόχρονα” μας είπε και είναι σαν να τον φανταστήκαμε στη σκηνή να ενορχηστρώνει γελώντας το... εγχείρημα!

Στην τάχα ανατρεπτική ιδέα των Times να στείλει η Βρετανία τους Tiger Lillies στην Eurovision ο Jacques απαντάει και ξεκαθαρίζει: “Δεν θα ήθελα να συμμετέχω σε οποιοδήποτε κλαμπ θέλει να με κάνει μέλος του. Δεν έχει σημασία αν σε καλούν, αφού δεν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι τους. Το να είσαι ανατρεπτικός στις μέρες μας δεν είναι δύσκολο. Αν δεν παίξεις το παιχνίδι, απλά είσαι ανατρεπτικός”.

Ποιοι είναι οι Tiger Lillies

Martyn Jacques – φωνητικά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα

– φωνητικά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα Adrian Stout – κοντραμπάσο, μουσικό πριόνι, theremin, φωνητικά

– κοντραμπάσο, μουσικό πριόνι, theremin, φωνητικά Voodoo Drummer – ντραμς

Πληροφορίες

The Tiger Lillies – From Porter to Piaf στο Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310.

18 έως 21 & 25 έως 28 Νοεμβρίου 2022, Παρασκευή & Σάββατο 22:30, Extra παράσταση! Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 21:30. Κυριακή & *Δευτέρα 21:30 Τιμές εισιτηρίων: από 20 €. Πληροφορίες: 210 9213310.

Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr και halfnote.gr .

