Steve Vai και Joe Satriani – Αλλάζει χώρο η συναυλία των θρύλων της κιθάρας

H συναυλία των SATCHVAI Band feat. Joe Satriani & Steve Vai μεταφέρεται στο Terra Vibe στις 28 Ιουλίου.

Η προγραμματισμένη συναυλία των θρύλων της κιθάρας Steve Vai και Joe Satriani δεν θα διεξαχθεί στον Λυκαβηττό αλλά στη Μαλακάσα, τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025.

Για πρώτη φορά στα σχεδόν 50 χρόνια της μουσικής τους καριέρας, οι θρυλικοί μουσικοί της ηλεκτρικής κιθάρας Joe Satriani και Steve Vai, ενώθηκαν για να σχηματίσουν την SATCHVAI Band, με σκοπό να ξεσηκώσουν την Ευρώπη με μια θερινή περιοδεία ενώ υπάρχουν πλάνα για την κυκλοφορία μιας ακόμη μουσικής συνεργασίας τους, το 2025, σε συνδυασμό με τις ημερομηνίες της περιοδείας τους που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, το Surfing with the Hydra Tour θα κάνει στάση στη Μαλακάσα στις 28 Ιουλίου, σε μία βραδιά με βασικό πρωταγωνιστή την κοινή τους αγάπη: την ηλεκτρική κιθάρα.

Ξεκινώντας στις 13 Ιουνίου, αυτό το μουσικό ταξίδι θα συμπεριλάβει στάσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, η Κοπεγχάγη και το Άμστερνταμ, και οι SATCHVAI θα εμφανιστούν σε μεγάλα ευρωπαϊκά καλοκαιρινά φεστιβάλ, όπως το Hellfest, το Umbria Jazz Festival Guitares en Scene Fest και το επετειακό Rockwave Festival. Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί την πρώτη Αυγούστου.

Οι δυο κιθαριστικοί ογκόλιθοι, ο καθένας με το συγκρότημά του, αρχικά ένωσαν τις δυνάμεις τους για την πρώτη τους κοινή περιοδεία, πέραν από τους G3, την περασμένη άνοιξη (2024) σε ορισμένες πόλεις των Η.Π.Α. και αποφάσισαν ότι ήρθε επιτέλους ο καιρός να σχηματίσουν μαζί μια μπάντα και να φέρουν τη συνταγή της επιτυχίας στη σκηνή, με αφετηρία την Ευρώπη.

Joe Satriani

Για πάνω από τριάντα χρόνια, ο βιρτουόζος της κιθάρας έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας sold-out συναυλίες, τόσο ως headliner όσο και ως ιδρυτής του κιθαριστικού all-star υπερθεάματος, G3. H studio και οι live ηχογραφήσεις του Satriani έχουν πουλήσει έως σήμερα περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ από τα πολυάριθμα σόλο άλμπουμ του, δύο έχουν γίνει πλατινένια και άλλα τέσσερα χρυσά, με 15 υποψηφιότητες για Grammy ανάμεσά τους.

Το 2014 ξεκίνησε το ετήσιο “G4 Experience” συγκεντρώνοντας επίδοξους κιθαρίστες για τετραήμερα σεμινάρια, mentor sessions και ζωντανές εμφανίσεις, παρέχοντας μια αποκλειστική πλατφόρμα μάθησης υπό την καθοδήγηση του ίδιου και των καταξιωμένων συναδέλφων του. Το 2021 λάνσαρε το “Crystal Planet”, ένα comic σε 5 μέρη, που συνδυάζει τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Το ντοκιμαντέρ της περιοδείας “Beyond the Supernova”, σε σκηνοθεσία του ZZ Satriani, το οποίο είναι διαθέσιμο για streaming, προσφέρει μια εκ βαθέων ματιά στα παρασκήνια και καταγράφει λεπτομερώς τη ζωή του, αποκαλύπτοντας τη βαθιά αφοσίωση που τροφοδοτεί την κιθαριστική του μαεστρία.

Το side project του, Chickenfoot, στο οποίο συμμετέχουν ο πρώην frontman των Van Halen, Sammy Hagar και ο πρώην μπασίστας τους, Michael Anthony μαζί με τον ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, είδαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους να γίνεται χρυσό και το δεύτερο στούντιο άλμπουμ να σκαρφαλώνει στο #9 των charts αμέσως μόλις κυκλοφόρησε!

Ο Satriani κυκλοφόρησε το 19ο στούντιο άλμπουμ του, The Elephants of Mars, τον Απρίλιο του 2022. Το 2024 ήταν ένα πολύ γεμάτο έτος για τον Joe Satriani, καθώς ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη περιοδεία G3 Reunion με την αρχική δυναμική σύνθεση: Satriani, Eric Johnson και Steve Vai. Ακολούθησε η περιοδεία του ντουέτου Satch/Vai, όπου οι παλιοί φίλοι όχι μόνο μοιράστηκαν τη σκηνή, αλλά παρουσίασαν και μια νέα κοινή μουσική συνεργασία. Ολοκληρώνοντας τη χρονιά, ο Satriani ένωσε τις δυνάμεις του με τους Sammy Hagar, Michael Anthony και Jason Bonham για την περιοδεία Best of All Worlds, η οποία ξεπούλησε τις αρένες σε όλες τις Η.Π.Α. και έτυχε ευρείας αποδοχής από τους οπαδούς και τους κριτικούς.

Steve Vai

Ο Steve Vai είναι βιρτουόζος κιθαρίστας, συνθέτης και παραγωγός, που αναγνωρίζεται ευρέως ως ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Με περισσότερα από 45 χρόνια στη μουσική βιομηχανία, ο Vai έχει πουλήσει περισσότερους από 15 εκατομμύρια δίσκους, έχει λάβει τρία βραβεία Grammy και έχει ηχογραφήσει με θρύλους της μουσικής όπως οι Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake και πολλούς, πολλούς ακόμη.

Ο Vai έχει περιοδεύσει εκτενώς και έχει ηχογραφήσει ζωντανά με τους G3 καθώς και με τους Generation Axe, ένα supergroup που σχημάτισε μαζί με τους Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt και Tosin Abasi. Ο Vai είναι ο συγγραφέας του “Vaideology: Basic Music Theory for Guitar Players” (Hal Leonard), το πρώτο βιβλίο μουσικής θεωρίας που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τόσο τους αρχάριους όσο και τους βετεράνους κιθαρίστες.

Πρόσφατα, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για την προώθηση του τελευταίου στούντιο άλμπουμ του, “Inviolate”, πραγματοποιώντας εμφανίσεις σε 51 χώρες σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των 43 χρόνων του σε περιοδείες, εξακολουθεί να επισκέπτεται τοποθεσίες στις οποίες εμφανίζεται για πρώτη φορά. Στην τελευταία του εξόρμηση το 2023, ο Vai εμφανίστηκε στο Ho Chi Minh City (Βιετνάμ), Kaohsiung (Ταϊβάν), Zallak (Μπαχρέιν), Bangalore και Kolkata (Ινδία), καθώς και σε έξι νέες περιοχές στην Κίνα (Foshan, Xi’an, Chengdu, Chongqing, Nanjing και Hefei).

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com