Ο Michael Jackson γίνεται μιούζικαλ - Ποιος θα τον ενσαρκώσει

Περιοδεία στην Αμερική το 2023 θα κάνει το νέο, φαντασμαγορικό μιούζικαλ του Broadway αφιερωμένο στον Michael Jackson (Μάικλ Τζάκσον). Το "MJ" είναι γεμάτο με δεκάδες τραγούδια του βασιλιά της ποπ, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου του 2009, και σχεδιάζει να επισκεφθεί 17 μεγάλες πόλεις μέσα σε επόμενα δύο χρόνια, ξεκινώντας από το 2023.

Το μιούζικαλ περιστρέφεται γύρω από το στήσιμο της περιοδείας "Dangerous World Tour", το 1992. Τα έσοδα από την τεράστια περιοδεία του Jackson είχαν πάει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και στο δικό του "Heal the World Foundation".

Η "Dangerous World Tour" ξεκίνησε από το Μόναχο τον Ιούνιο του 1992 και τελείωσε στο Μεξικό τον Νοέμβριο του 1993. Ο ποπ σταρ έπαιξε σε όλο τον κόσμο και συγκέντρωσε κέρδη περίπου 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 1994 ο Jackson ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει βοήθεια για τον εθισμό του σε παυσίπονες φαρμακευτικές ουσίες.





O Μάικλ Τζάκσον στην περιοδεία 'Dangerous' στη Σιγκαπούρη το 1993. ASSOCIATED PRESS

Μιούζικαλ "MJ" και επικρίσεις

Σκηνοθέτης και χορογράφος του μιούζικαλ είναι ο βραβευμένος με Tony, Christopher Wheeldon. Το θεατρικό σενάριο έχει αναλάβει η δύο φορές βραβευμένη με Πούλιτζερ, Lynn Nottage. Η Lynn είναι παραγωγός και συγγραφέας της πρώτης σεζόν της σειράς "She's Gotta Have It" του Spike Lee.

Το “MJ” θέλει να σταθεί σε πολλά περισσότερα από τις… χαρακτηριστικές φιγούρες και τον ήχο του Jackson. Επιχειρεί να ρίξει φως στον δημιουργικό νου, αλλά και τον άκρατο περφεξιονισμό ενός τραγουδιστή, που γεννήθηκε για να εκτίθεται.

H Lynn Nottage στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, 2009. ASSOCIATED PRESS

Πίσω στο 2019 όταν η Lynn Nottage "έστηνε" το μιούζικαλ, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του HBO, “Leaving Neverland”, όπου δύο άντρες κατέθεσαν στην κάμερα μια σειρά από τρομερά λεπτομερείς καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Jackson.

Σε συνέντευξή της τότε στην Daily Mail η συγγραφέας είχε πει ότι φαίνεται ότι οι καταγγελίες είναι αληθινές, αλλά η ίδια δεν είναι δικαστής ούτε ένορκος. Ο Jackson "ήταν ιδιοφυΐα αλλά τρομερά ελαττωματικό ανθρώπινο πλάσμα. Ήταν εξαιρετικά αυτοκαταστροφικός. Κατέστρεφε τον εαυτό του και μέσα και έξω."

"Thriller" και "Billie Jean" στο Σικάγο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press, η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο και στο θέατρο «James M. Nederlander» στις 15 Ιουλίου 2023.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι από την ανταπόκριση του Μπρόντγουεϊ στο "MJ", το μιούζικαλ για τον Μάικλ Τζάκσον που θα πάει σε περιοδεία το επόμενο χρόνο. Ήδη δουλεύουμε πολύ για να φέρουμε αυτή τη συναρπαστική παράσταση στο Σικάγο αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις των ΗΠΑ», δήλωσε η παραγωγός Lia Vollack σε ανακοίνωσή της.

«Το Σικάγο είναι ένας κορυφαίος θεατρικός και μουσικός προορισμός και είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το ταξίδι σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους του Nederlander Organization».

Το μιούζικαλ περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Jackson και των Jackson 5, όπως τα "ABC", "Black or White", "Bad", "Billie Jean", "Thriller" και "I'll Be There".

Στον ρόλο του Michael Jackson

Τον ρόλο "καυτή πατάτα" - δηλαδή τον πρωταγωνιστή Michael Jackson - τουλάχιστον προς το παρόν ερμηνεύει ο νεαρός ηθοποιός Myles Frost. Γεννήθηκε στο Μέριλαντ και πήγε στο Thomas Wootton High School, όπου έπαιξε στα μιούζικαλ “Hairspray”, “Legally Blonde” και “Cinderella”.

Συμμετέχει στη σειρά του Netflix “Family Reunion” (Seasons 1 και 2). Το φθινόπωρο θα εμφανιστεί στην ταινία αφιέρωμα “Big 50”, The DelRhonda Hood Story, ενώ έχει διαγωνιστεί στο αμερικανικό "The Voice" (Season 13). Αγαπημένη του καλλιτέχνιδα η Alicia Keys, την οποία και γνώρισε πρόσφατα στα Grammys.

