O θεός της ροκ Alice Cooper έρχεται στο Rockwave 2025

O Alice Cooper, έρχεται την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 στο Rockwave στη Μαλακάσα για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο, σοκ και δέος.

Την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 το Terra Vibe και το Rockwave – που κλείνει 30 χρόνια και γιορτάζει – υποδέχονται στον απόλυτο θεό της ροκ, τον Alice Cooper και την μπάντα του, σε μια απίστευτη εμπειρία θεατρικού rock performance. “Η hard rock ποτέ δεν πεθαίνει – Σε 50 χρόνια θα με ρωτάτε το ίδιο πράγμα” μας είχε πει το 2022 στη συνέντευξη Τύπου για την εμφάνισή του μαζί με τους Scorpions στο ΟΑΚΑ ο πολυπράγμων “godfather of shock rock” Alice Cooper.

Κάτι περισσότερο από τεράστιος καλλιτέχνης. Κάτι περισσότερο από πετυχημένος superstar. Κάτι περισσότερο από δάσκαλος του shock rock όλων των γενεών που ακολούθησαν. Κάτι περισσότερο από Rock ‘N’ Roll Θρύλος. Ένας από τους πιο εμβληματικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία όλης της μουσικής, ο Alice Cooper, έρχεται για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη μουσική, θέατρο, σοκ και δέος.

Μια συναρπαστική προσωπικότητα της ροκ μουσικής, που διαχρονικά ασκεί γοητεία σε άπαντες κατά τη διαδρομή του. Από τους ακροατές που λατρεύουν τις μουσικές του, μέχρι τεράστια μεγέθη ευρύτερα της Τέχνης, όπως είναι ο Johnny Depp, ο Joe Perry των Aerosmith, ο John Lennon, ο Salvador Dalí, ο Keith Moon των The Who και ο Vincent Price. Όλοι οι προαναφερθέντες βρίσκονται μέσα στη μεγάλη λίστα εκείνων που είτε έχουν υπάρξει άνθρωποι που επιδίωξαν τη φιλία και την παρέα του, είτε επιδίωξαν την καλλιτεχνική συνεργασία του. Τέτοια, μυθική περίπτωση είναι ο Alice Cooper που θα απολαύσουμε στην επέτειο των 30 χρόνων του Rockwave Festival.

Alice Cooper -Ένας ζωντανός Μύθος που έδωσε νέα διάσταση στην έννοια της ροκ συναυλίας

Με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Alice Cooper δεν είναι απλώς ένας μουσικός… Είναι μια διαχρονική, ακατανίκητη, πολιτιστική δύναμη. Από τις πρώτες μέρες της δεκαετίας του ’70, κατάφερε να αλλάξει μια για πάντα το πρόσωπο του rock και της γενικότερης αισθητικής του, εισάγοντας τη θεατρικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις του και δημιουργώντας δίσκους που είναι αναπόσπαστα κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς.

Αυτός δημιούργησε το πρότυπο της συνύπαρξης της μουσικής με το θέατρο τρόμου, εμπνέοντας δεκάδες καλλιτέχνες όπως οι W.A.S.P. και ο Marilyn Manson, οι KISS, οι Lizzy Borden, οι GWAR, οι Slipknot, οι Ghost και εκαντοντάδες ακόμα. Βλέποντάς τον στη σκηνή, παρακολουθείς έναν ζωντανό Μύθο του rock που έδωσε νέα διάσταση στην έννοια της rock συναυλίας.

Οι ζωντανές εμφανίσεις του Alice Cooper δεν είναι απλά συναυλίες

Alice Cooper Amy Harris/Invision/AP

Φίδια, γκιλοτίνες, μαριονέτες και καθηλωτικά σκηνικά μετατρέπουν τη σκηνή σε έναν εφιάλτη που το κοινό θέλει να ζήσει ξανά και ξανά. Σε κάθε εμφάνιση, ο Alice Cooper δεν αφηγείται απλώς τραγούδια, αλλά ιστορίες βγαλμένες από τον κόσμο της φαντασίας με ξεκάθαρο όμως πολλές φορές αλληγορικό χαρακτήρα.

Εκτός βέβαια από το θεατρικό μέρος, εξίσου σημαντικό είναι και το αμιγώς μουσικό. Με μία καριέρα που αριθμεί 29 studio albums. Ανάμεσα στους θησαυρούς του, τα ασυναγώνιστα “Love It to Death”, “Killer”, “Billion Dollar Babies”, “Welcome to My Nightmare” και “Trash”. Για το δε τελευταίο δεν χρειάζεται συστάσεις οποιοσδήποτε κατοικεί στον πλανήτη Γη.

Για αυτό ο Alice Cooper θα μπορούσε να παίζει ατελείωτα set όπου το κοινό θα γνώριζε το κάθε τραγούδι και θα θυσίαζε τις φωνητικές του χορδές τραγουδώντας όσο πιο δυνατά γίνεται! Τα “School’s Out”, “Under My Wheels”, “Bed of Nails”, “Steven”, “Elected”, “House of Fire”, “Eighteen”, “Poison”, “No More Mr. Nice Guy”, “Only Women Bleed”, “Go to Hell”, “I Love the Dead”, “Feed My Frankenstein”, “Desperado”, “Hey Stoopid” είναι τραγούδια που έχουν γίνει μέρος της Παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ

“Love It to Death” (1971) – Το breakthrough album που περιλάμβανε το θρυλικό “I’m Eighteen”.

“School’s Out” (1972) – Το εμβληματικό album με το τραγούδι-ύμνο του καλοκαιριού.

“Billion Dollar Babies” (1973) – Από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά albums, με επιτυχίες όπως το “No More Mr. Nice Guy”, “Elected’ , ‘Halo Hooray” ,

“Welcome to My Nightmare” (1975) – Το πρώτο solo album, με τον ίδιο να εδραιώνεται ως καλλιτέχνης-showman.

“Trash” (1989) – H μεγάλη επιστροφή στον κόσμο των τεράστιων επιτυχιών. Περιλαμβάνει το διαχρονικό “Poison”, όπως και τα “Bed of Nails” και “House of Fire”

“Welcome 2 My Nightmare” (2011) – Το sequel του “Welcome to My Nightmare”

“Detroit Stories” (2021) – Ένα αφιέρωμα στη μουσική σκηνή του Ντιτρόιτ, όπου ξεκίνησε την καριέρα του.

Alice Cooper ‘Social Debris’ – Official Video from ‘Detroit Stories’