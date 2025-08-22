Ο θρυλικός Mulatu Astatke φέρνει την Ethio Jazz στο Θέατρο Βράχων

Ο Mulatu Astatke, ο θρυλικός πρωτοπόρος της αιθιοπικής τζαζ, έρχεται στην Αθήνα, για μια τελευταία συναυλία στη χώρα μας.

Ο Mulatu Astatke, ο θρυλικός πρωτοπόρος της αιθιοπικής τζαζ, έρχεται στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Θέατρο Βράχων, για την τελευταία συναυλία της ζωής του στην Αθήνα.

Ο Mulatu Astatke είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους μουσικούς και ενορχηστρωτές της Αιθιοπίας, γνωστός κυρίως για τη ριζική αλλαγή που έφερε στη μουσική της χώρας, κατά τη διάρκεια της εποχής του «Swinging Addis», στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και τη δεκαετία του 1970. Είναι ο θρυλικός «πατέρας» της μουσικής που ονόμασε «Ethio Jazz».

Γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1943 στην Τζίμμα της Αιθιοπίας. Σπούδασε αρχικά μηχανολογία στην Ουαλία, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Εξελίχθηκε σε μια διεθνή μουσική περσόνα με σπουδές στο Trinity College of Music στο Λονδίνο και ως ο πρώτος Αφρικανός φοιτητής στο Berklee College of Music στη Βοστώνη, όπου εμβαθύνθηκε στην τζαζ και τους ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής.

Εκτός από το ότι ηγείτο των δικών του συγκροτημάτων, ο Astatke εργάστηκε ως ενορχηστρωτής για πολλούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της Αιθιοπίας εκείνης της εποχής, όπως οι Mahmoud Ahmed, Getatchew Mekurya και Tilahun Gessesse. Ωστόσο, η μουσική του συνάντησε σφοδρή αντίσταση από τους μουσικούς και πολιτιστικούς παραδοσιοκράτες. Εισήγαγε στη μουσική του το βιμπράφωνο, τα ηλεκτρικά πλήκτρα, καθώς και τα congas και τα bongos για να δώσει μορφή σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Ίσως το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο ήταν ότι άρχισε να χρησιμοποιεί παραδοσιακά αιθιοπικά όργανα με νέους τρόπους: το krar (λύρα), το masenqo (μονόχορδο βιολί) και το washint (φλάουτο) προσαρμόστηκαν για να παίξουν τη νέα τζαζ μείξη του Mulatu.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, ο Mulatu είχε φέρει το Ethio Jazz σε κάθε μεγάλη ήπειρο μέσω των περιοδειών του, αποκτώντας συνεχώς νέους θαυμαστές όλων των ηλικιών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνεργάστηκε συχνά, ηχογραφώντας με το αυστραλιανό συγκρότημα Black Jesus Experience, στο άλμπουμ «Cradle Of Humanity». Εμφανίστηκε επίσης στο άλμπουμ «Freedom Fables» του soul/jazz συλλογικού σχήματος Nubiyan Twist και ηχογράφησε με την Hoodna Orchestra κατά τη διάρκεια του 2024.

Το 2024 αποτέλεσε ακόμα μια κορυφή στην καριέρα του Mulatu, με καλοκαιρινή περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες που περιλάμβανε εμφάνιση στο Hollywood Bowl, στο πλαίσιο του Hollywood Bowl Jazz Festival, το οποίο συνεπιμελήθηκε ο Kamasi Washington. Η περιοδεία περιλάμβανε επίσης μεγάλες συναυλίες στο Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον DC.

Για το 2025, ο πατέρας του Ethio Jazz ξεκινά μια μεγάλη διεθνή αποχαιρετιστήρια περιοδεία και θα κυκλοφορήσει ένα νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Mulatu Plays Mulatu», από την εταιρεία Strut. Ηχογραφημένο στα στούντιο RAK του Λονδίνου και στο Jazz Village club του στην Αντίς Αμπέμπα, το άλμπουμ περιλαμβάνει την πλήρη big band του Mulatu μαζί με παραδοσιακούς Αιθίοπες μουσικούς και αποτελεί έναν αντάξιο επίλογο σε μια απίστευτη καριέρα.

«Σε όλη μου τη ζωή, ήθελα να φέρω το Ethio jazz σε κάθε γωνιά του κόσμου για να το απολαύσει ο κόσμος, και νιώθω ότι το κατάφερα», λέει ο Mulatu. Ο κόσμος της μουσικής σίγουρα συμμερίζεται αυτό το συναίσθημα.

Η επιρροή του είναι εκτεταμένη: έχει συνεργαστεί με το Either/Orchestra και τους Heliocentrics, έχει διδάξει στο Harvard και το MIT, και συνεχίζει να εμπνέει σύγχρονους καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο