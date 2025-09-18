Together for Palestine: Η μεγάλη συναυλία για την Παλαιστίνη συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες

Η φιλανθρωπική εκδήλωση «Together for Palestine», που πραγματοποιήθηκε στο Ovo Arena Wembley, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα από τη μουσική και το θέατρο.

Πλήθος καλλιτεχνών, ομιλητών και ακτιβιστών συμμετείχαν στη συναυλία-φιλανθρωπική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ovo Arena Wembley, συγκεντρώνοντας το ποσό των 1.5 εκατομμυρίων λιρών, με στόχο την υποστήριξη της Παλαιστίνης.

Η εκδήλωση, που επιμελήθηκε ο Brian Eno, διήρκησε τέσσερις ώρες και συγκέντρωσε 69 καλλιτέχνες, πολιτικούς και ακτιβιστές, ανάμεσά τους μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως οι Damon Albarn, Bastille, PinkPantheress, Hot Chip και άλλοι, καθώς και προσωπικότητες του θεάτρου και του κινηματογράφου όπως οι Benedict Cumberbatch, Florence Pugh, Guy Pearce και Ramy Youssef. Παράλληλα, υπήρξαν και δημόσια πρόσωπα όπως ο πρώην ποδοσφαιριστής Eric Cantona και η παρουσιάστρια του Love Island, Laura Whitmore.

Η εκδήλωση, παρόλο που θύμιζε πολιτικές συναυλίες των 80s, ήταν εξαιρετικά σύγχρονη. Δεν χρειάστηκε να κυκλοφορούν κουτιά για δωρεές στο κοινό, καθώς τα εισιτήρια πωλήθηκαν σε δύο ώρες και το «Together for Palestine» συγκέντρωσε χιλιάδες δωρεές. Επιπλέον, προσφέρθηκαν προϊόντα merch, σχεδιασμένα από καταξιωμένους σχεδιαστές όπως οι Ayham Hassan, Bella Freud, Katherine Hamnett και Priya Ahluwalia, ενώ διατίθονταν και οι παραδοσιακές κεφίγιες.

Η παλαιστινιακή εκπροσωπηση ήταν σημαντική, καθώς η καλλιτεχνική διευθύντρια της εκδήλωσης ήταν η Παλαιστίνια καλλιτέχνης Malak Mattar, η οποία είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα για να συνεχίσει τις σπουδές της στο Central St Martin’s το 2023. Παρουσιάστηκαν επίσης μουσικοί και καλλιτέχνες που εκπροσωπούν την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά, όπως ο παίκτης του ούτι Adnan Joubran, ο ράπερ El Far3i και η τραγουδίστρια Nai Barghouti.

Αν και υπήρξαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Ισραήλ έξω από την αρένα, η ατμόσφαιρα μέσα στο Wembley ήταν ειρηνική. Η πιο έντονη αντίδραση από το κοινό ήρθε όταν ο Louis Theroux αναφέρθηκε στις επιθέσεις του Ισραήλ ως “βια” και και δέχτηκε αποδοκιμασίες με το σύνθημα: «Είναι γενοκτονία!».

Ο Richard Gere δεν εκφώνησε την ομιλία που είχε προετοιμάσια και προτίμησε να μιλήσει για «ένα καραβάνι αγάπης και συμπόνιας». Πρόσθεσε μάλιστα πως πρόκειται για ένα καραβάνι που αφορά την αλήθεια, την ευθύνη και την θυσία.

Οι Παλαιστίνιοι ομιλητές και μουσικοί κέρδισαν τις εντύπωσεις. Η δημοσιογράφος Yara Eid μίλησε με πάθος για τους 270 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, προκαλώντας ένθερμο χειροκρότημα από το κοινό. Ο πιανίστας Faraj Suleiman, αν και δεν θα ξαναπαίξει ποτέ σε 12.500 άτομα στο Wembley, παρουσίασε μια συναρπαστική εμφάνιση, συνοδευόμενος από ένα τζαζ-προγκ τρίο. Ο Nai Barghouti, επίσης, ενθουσίασε το πλήθος. Ωστόσο, το πιο δυνατό χειροκρότημα ήρθε όταν η Neneh Cherry ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Greentea Peng για να ερμηνεύσουν το επιτυχία της «Seven Seconds».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού μέχρι τις 10

το βράδυ η εκστρατεία είχε συγκεντρώσει το ποσό των £1.5 εκατομμυρίων, με το κοινό να φεύγει φορώντας μπλουζάκια και κρατώντας τσάντες «Together for Palestine».