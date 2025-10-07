Evangelia: Βρίσκεται στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2026

Την συμμετοχή της στα προκριματικά των βραβείων Grammy κατέθεσε η τραγουδίστρια Evangelia με το άλμπουμ της “Pepromeno”.

Η ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια Evangelia γνωστή για τον συνδυασμό του pop και παραδοσιακού της ύφους στις μουσικές της επιτυχίες, είναι έτοιμη να λάμψει διεθνώς.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας της minosemi_official, το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο “Peproméno” βρίσκεται στην προκριματική φάση των Βραβείων Grammy 2026 διεκδικώντας μια θέση στις υποψηφιότητες δύο κατηγοριών, αυτή του Best Global Music Album και Best Album Cover.

Η ανακοίνωση της Minos EMI Instagram minosemi_official

Η φάση των προκριματικών (First Round Voting) είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της διαδικασίας των βραβείων καθώς σε αυτή τη φάση τα μέλη της διοργάνωσης, παραγωγοί, μουσικοί και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας επιλέγουν τις συμμετοχές που θεωρούν πως μπορούν να προχωρήσουν και να αποτελέσουν τις τελικές υποψηφιότητες.

Η συμμετοχή της Evangelias σε αυτή την διαδικασία επιβεβαιώνει τις ικανότητες της τραγουδίστριας για μια διεθνή αναγνώριση.

Υπενθυμίζεται πως το άλμπουμ “Peproméno” κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025 και περιλαμβάνει 13 κομμάτια.