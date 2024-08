Oasis – Η επανένωση είναι γεγονός: Οι ημερομηνίες των συναυλιών και η προπώληση

Η συναυλιακή αναγέννηση των Oasis δεν ήταν φήμη. Δες στην ανάρτηση του συγκροτήματος τους σταθμούς της περιοδείας των αδερφών Gallagher.

Η φήμη δεν ήταν φήμη και οι Oasis που είχαν δώσει σήμερα ραντεβού στους οπαδούς τους για ανακοινώσεις έριξαν τη “βόμβα”. Η συναυλιακή αναγέννηση των Oasis, που διαλύθηκε το 2009 μετά από έναν καβγά στα παρασκήνια του φεστιβάλ Rock en Seine στο Παρίσι, είναι γεγονός.

Οι γίγαντες της Britpop επέστρεψαν, στον απόηχο της εμφάνισης του Liam Gallagher στο Reading Festival 2024 του Leeds, όπου προετοίμαστε το κοινό των Oasis για την ανακοίνωση της πολυσυζητημένης επανένωσης.

Η παγκόσμια περιοδεία OASIS LIVE 25 έχει 14 ημερομηνίες σε venues από το Κάρντιφ, το Μάντσεστερ και το Λονδίνο, μέχρι το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο το ερχόμενο καλοκαίρι. Αυτές θα είναι οι μοναδικές συναυλίες του συγκροτήματος στην Ευρώπη το 2025, αλλά ένα δελτίο τύπου αναφέρει ότι «υπάρχουν σχέδια για το OASIS LIVE 25 να πάει και σε άλλες ηπείρους εκτός Ευρώπης αργότερα το επόμενο έτος».

Τα εισιτήρια θα πωλούνται από τις 9 π.μ. BST (8 π.μ. IST) το Σάββατο 31 Αυγούστου και θα είναι διαθέσιμα εδώ για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και εδώ για τις ημερομηνίες στην Ιρλανδία.

Δες στην ανάρτηση του συγκροτήματος τους σταθμούς της περιοδείας των αδερφών Gallagher.

“The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.”

Τα συναυλιακά ραντεβού των Oasis

Oasis ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – London, Wembley Stadium

26 – London, Wembley Stadium

Oasis ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

2 – London, Wembley Stadium

3 – London, Wembley Stadium

8 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublin, Croke Park

17 – Dublin, Croke Park