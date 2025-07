Ο Morrissey δεν θα εμφανιστεί στο Release, αλλά η συναυλία θα γίνει – Δες τις λεπτομέρειες

Λόγω τραυματισμού μέλους της μπάντας του Morrissey, που οδήγησε και στην ακύρωση του προηγούμενου προγραμματισμένου του show στη Σερβία, η εμφάνιση του στις 16 Ιουλίου, στο Release Athens 2025, δεν καθίσταται δυνατή.

Με ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές του Release μας ενημέρωσαν ότι η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του πρώην frontman των The Smiths, Morrissey, στην Πλατεία Νερού ακυρώνεται – όμως η συναυλία θα γίνει κανονικά με τους Supergrass και The Damned, και δωρεάν είσοδο για όλους τους κατόχους εισιτηρίων του Release.

Ακύρωση Morrissey – Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Όπως ενημερωθήκαμε πριν λίγες ώρες από τους εκπροσώπους του Morrissey, λόγω τραυματισμού μέλους της μπάντας του, ο οποίος οδήγησε και στην ακύρωση του προηγούμενου προγραμματισμένου του show στη Σερβία, η εμφάνισή του στις 16 Ιουλίου, στο Release Athens 2025, δεν καθίσταται δυνατή, χωρίς καμία δική μας ευθύνη.

Λόγω του απροβλεπτου γεγονότος και της ακύρωσης της εμφάνισης του Morrissey στο Release Athens 2025, μετατρέποντας αυτό το δυσάρεστο γεγονός σε κάτι θετικό, το Release Athens 2025 ανακοίνωσε ότι το show της Τετάρτης 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους Supergrass και The Damned, με δωρεάν είσοδο για όλους τους κατόχους εισιτηρίων του Release Athens 2025 & με νέα γενική προπώληση προς 25€ για το ευρύ κοινό.”

Ποια είναι η διαδικασία;

Θα επιτραπεί είσοδος στο χώρο με την επίδειξη οποιαδήποτε εισιτηρίου του Release Athens 2025 κατέχετε, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ή περαιτέρω ενέργεια από πλευράς σας.

Αν είστε κάτοχος μεμονωμένου, συνδυαστικού ή VIP εισιτηρίου για τις 16 Ιουλίου, δείτε εδώ όλες τις εναλλακτικές επιλογές που ανακοίνωσε το Release Athens 2025.

Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ημέρας από τους κατόχους εισιτηρίου για τις 16/7 δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου είτε σε μία από τις 4 επόμενες ημέρες του φεστιβάλ είτε στο show της Beth Gibbons στο Λυκαβηττό, ούτε και την επιλογή για πλήρη επιστροφή της αξίας του, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επερχόμενα shows στο: releaseathens.gr.

Σε περίπτωση, που δεν είστε κάτοχος εισιτηρίου Release Athens 2025, μπορείτε να παρακολουθήσετε το show στις 16 Ιουλίου με Supergrass & The Damned προς 25€.

Supergrass

Στη σκηνή του Release θα δούμε ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των 90s, τους έξοχους Supergrass που έχουν αφήσει πίσω τους μια πλούσια κληρονομιά γεμάτη με μερικές από τις χαρακτηριστικές στιγμές της pop μουσικής από τη δεκαετία του ’90 και μετά.

Παρότι συχνά τοποθετήθηκαν κάτω από την ομπρέλα της Britpop, οι Supergrass δεν έμειναν ποτέ στάσιμοι. Ακόμη και όταν η εποχή του συγκεκριμένου ρεύματος άρχισε να φθίνει, το συγκρότημα εξελίχθηκε, ενσωματώνοντας ψυχεδελικές, blues και πιο ώριμες pop-rock επιρροές. Δίσκοι όπως τα “In It For The Money”, “Supergrass”, “Life On Other Planets” και τραγούδια όπως “Richard III”, “Late In The Day”, “Mary”, “Moving”, “Pumping On Your Stereo” και “St. Petersburg”, εμπλούτισαν τη δισκογραφία τους και τους χάρισαν μια σταθερή θέση ανάμεσα στα πιο αγαπητά βρετανικά σχήματα της εποχής.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Supergrass την Τετάρτη 16 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Promo material

Το 2010 οι Supergrass αποφάσισαν να σταματήσουν, αφήνοντας πίσω τους μια πλούσια μουσική κληρονομιά και έναν φανατικό πυρήνα οπαδών. Ωστόσο, το 2019 επέστρεψαν στη σκηνή για μια σειρά συναυλιών που ανανέωσαν τη σχέση τους με το κοινό και υπενθύμισαν τη δυναμική τους παρουσία.

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για τους Supergrass, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους “I Should Coco” (1995), ενός δίσκου που σημάδεψε τη δεκαετία και θεωρείται ορόσημο για τη βρετανική μουσική. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η μπάντα πραγματοποιεί μια μεγάλη περιοδεία που θα τους φέρει επιτέλους ξανά στην Ελλάδα, έπειτα από πολυετή απουσία.

The Damned

Τη βραδιά στην Πλατεία θα ανοίξει ένα συγκρότημα-θρύλος του indie rock, οι The Damned. Η παρέα του David Vanian που πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο βρετανικό punk γκρουπ που απέκτησε επίσημη δισκογραφία (με το single “New Rose” και το ντεμπούτο LP “Damned Damned Damned”), έρχεται στην Αθήνα σε μια ιδανική συγκυρία αφού μετά από 35 ολόκληρα χρόνια περιοδεύει με την original σύνθεσή του.

Σχηματίστηκαν το 1976. Με δώδεκα studio άλμπουμ και αρκετά singles στα βρετανικά charts, οι The Damned αναδείχθηκαν από τη punk σκηνή του Λονδίνου ως πρωτοπόροι του είδους και κατάφεραν να εξελιχθούν πέρα από τα όριά της, κερδίζοντας έναν τεράστιο κύκλο οπαδών χάρη στις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για ένα σπουδαίο show με τεράστια τραγούδια από κλασικά άλμπουμ όπως τα “Machine Gun Etiquette”, “The Black Album” και “Strawberries”, καθώς και αγαπημένα κομμάτια όπως τα “Neat Neat Neat”, “New Rose”, “Smash It Up”, “Life Goes On”, “Eloise”, “Alone Again Or”, “The Shadow of Love”, “Is It A Dream”, μεταξύ πολλών άλλων.