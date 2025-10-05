Oasis: Ο κιθαρίστας Paul Arthurs αποχωρεί προσωρινά από την περιοδεία επανένωσης

Λόγοι υγείας θα αφήσουν για ένα διάστημα εκτός περιοδείας τον κιθαρίστα των OASIS, Paul Arthurs.

Ο Paul «Bonehead» Arthurs, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Oasis, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από την περιοδεία «Oasis Live ’25 World Tour» η οποία ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου από το Κάρντιφ της Ουαλίας, για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τον καρκίνο του προστάτη, με τον οποίο διαγνώστηκε νωρίτερα εφέτος.

«Στις αρχές του έτους διαγνώστηκα με καρκίνο του προστάτη. Τα καλά νέα είναι ότι ανταποκρίνομαι πολύ καλά στη θεραπεία, γεγονός που μου επέτρεψε να συμμετάσχω σε αυτή την απίστευτη περιοδεία», έγραψε ο Bonehead στην ανάρτησή του στο Instagram.

«Τώρα όμως, πρέπει να κάνω ένα προγραμματισμένο διάλειμμα για το επόμενο στάδιο της θεραπείας μου, οπότε θα απουσιάσω από τις συναυλίες στη Σεούλ, το Τόκιο, τη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ», εξήγησε.

Ο Bonehead εξέφρασε τη λύπη του που θα χάσει αυτές τις εμφανίσεις, αλλά τόνισε την αισιοδοξία του: «Νιώθω καλά και θα επιστρέψω, έτοιμος για τη συνέχεια της περιοδείας στη Νότια Αμερική. Περάστε φανταστικά όσοι πάτε στις συναυλίες αυτόν τον μήνα και θα σας δω ξανά στη σκηνή με το συγκρότημα τον Νοέμβριο» συμπλήρωσε.

Οι συναυλίες από τις οποίες θα απουσιάσει ο μουσικός ξεκινούν στη Σεούλ στις 21 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις του συγκροτήματος στο Τόκιο (25-26 Οκτωβρίου), στη Μελβούρνη (31 Οκτωβρίου, 1 και 4 Νοεμβρίου) και στο Σίδνεϊ (7-8 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με το Deadline, η επόμενη στάση των Oasis μετά το διάλειμμα του κιθαρίστα θα είναι στο Μπουένος ‘Αιρες της Αργεντινής, στις 15 και 16 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται και η επιστροφή του.