Οι Accept έρχονται στην Πλατεία Νερού και πλαισιώνουν Judas Priest και Dickinson

Το συγκρότημα που έθεσε τις βάσεις για το speed και thrash metal θα πλαισιώσει τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά.

To Release Athens 2024 υποδέχεται τους Accept, την Κυριακή 21 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Το συγκρότημα που έθεσε τις βάσεις για το speed και thrash metal θα πλαισιώσει τους Judas Priest και τον Bruce Dickinson, σε μια ανεπανάληπτη βραδιά για τους οπαδούς του σκληρού ήχου.

Οι Accept δημιουργήθηκαν το 1976, στο Solingen της Γερμανίας. Έχοντας ως ηγετική μορφή τον κιθαρίστα Wolf Hoffmann, εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο κομβικά ονόματα της σκηνής επηρεάζοντας μεγαθήρια όπως οι Metallica, Slayer, Megadeth και Iron Maiden.

Η καταξίωση ήρθε για εκείνους με την κυκλοφορία του “Restless and Wild” (1982) το οποίο τους εκτόξευσε στην ελίτ του metal, με θρυλικά τραγούδια όπως τo ομώνυμο αλλά και τα “Fast As A Shark” και “Princess of the Dawn”. Μετά από αυτόν τον θρίαμβο, οι Accept έφτασαν σε νέα ύψη με την κυκλοφορία του “Balls to the Wall” (1983), ο οποίος έχει κερδίσει τη θέση του στη λίστα με τους πλέον κλασικούς heavy metal δίσκους των 80s.

Αν και αντιμετώπισαν αρκετές αλλαγές στη σύνθεση τους, παραμένοντας ανενεργοί σε κάποια διαστήματα, οι Accept αναζωογονήθηκαν με την προσθήκη του τραγουδιστή Mark Tornillo το 2009, και έγραψαν μερικά από τα κορυφαία τραγούδια της καριέρας τους όπως τα “Blood of the Nations”, “Teutonic Terror”, “Dark Side Of My Heart” και “Stampede”, ενώ η πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους, “Too Mean To Die”, μπήκε στο Top-10 των επίσημων charts σε 9 χώρες και εδραίωσε τη σημασία και την επιρροή τους στο σύγχρονο heavy metal.

Με εκατοντάδες εμφανίσεις στην μεγάλη πορεία τους, οι Accept έρχονται στο Release Athens 2024 για να πλαισιώσουν ιδανικά τους Judas Priest και Bruce Dickinson, σε μια βραδιά γεμάτη από κλασικά τραγούδια στην ιστορία του σκληρού ήχου.