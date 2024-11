Οι ανατρεπτικοί Cypress Hill έρχονται στο Rockwave Festival 2025

Οι πρωτοπόροι Cypress Hill είναι ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν το West Coast hip hop και επηρέασε όλη τη μετέπειτα rap μουσική. Έρχονται στο Terra Vibe στο Rockwave Festival.

Την Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 στην καταπράσινη Μαλακάσα με τους “καταπράσινους” Cypress Hill συναντιόμαστε ξανά κάτω από το iconic Vibe Stage στο Rockwave Festival, που γίνεται 30 ετών!

Οι πρωτοπόροι Cypress Hill είναι ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισε το West Coast hip hop και επηρέασε όλη τη μετέπειτα rap μουσική ενώ αποτελούν ένα από τα λίγα σχήματα που κατάφερε να ενώσει ραπ, ροκ και μεταλ κοινό στις συναυλίες τους.

Με πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ανάμεσα στους οπαδούς τους συναντάς τον Eminem και τον Post Malone αλλά και τους Korn, System of a Down, Rage Against the Machine, Linkin Park, τους Deftones και τους Limp Bizkit που όλοι δηλώνουν βαθιά επηρεασμένοι από τη μουσική των Cypress Hill.

Cypress Hill – “How could I just kill a man”

Cypress Hill ROCKWAVE

Ξεκινώντας ως τρίο από το Λος Αντζελες το 1988, έγραψαν ιστορία ως το πρώτο Λατινο-Aμερικάνικο hip-hop group που γνώρισε τεράστια επιτυχία καθώς και το πρώτο rap συγκρότημα που είχε δύο άλμπουμ στην κορυφή των 10 πρώτων του Billboard 200!

Πριν από τρεις δεκαετίες, οι B-Real, ο Sen Dog και ο DJ Muggs ξεκίνησαν ένα τριπάκι που αφησε τον κόσμο μαστουρωμένο, σαστισμένο και ανυπόμονο για περισσότερα. Ονομάζοντας τον εαυτό τους από έναν τοπικό δρόμο στο Λος Άντζελες, οι Cypress Hill εμφανίστηκαν το 1991 με την κυκλοφορία του ομώνυμου πρώτου τους άλμπουμ.

Τα singles “How I Could Just Kill a Man” και “The Phuncky Feel One” έγιναν underground επιτυχίες, και η δημόσια υποστήριξή τους υπέρ της μαριχουάνας τους κέρδισε πολλούς θαυμαστές στην εναλλακτική ροκ κοινότητα. Οι Cypress Hill ακολούθησαν το ντεμπούτο τους με το “Black Sunday” το καλοκαίρι του 1993, το οποίο παρουσιάστηκε στο #1 του Billboard Top 200, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για GRAMMYs και έγινε τριπλά πλατινένιο στις Η.Π.Α.

Λίγο μετά, στο Woodstock ‘94 συγκεκριμένα, οι Cypress Hill απέκτησαν επισήμως τη σημερινή τους μορφή όταν ανακοίνωσαν ως μόνιμο μέλος στις ζωντανές τους εμφανίσεις τον εκπληκτικό percussionist, Eric Bobo – γιο του Willie Bobo και ίσως ακόμα σημαντικότερα, μέλος των αξεπέραστων Beastie Boys.

Cypress Hill -“Ένα σύνολο που συνεχίζει να επεκτείνει την κληρονομιά του”

Η προσθήκη αυτή απογείωσε τα ήδη μαγικά τους beat που σε συνδυασμό με τον προκλητικό και χύμα λόγο τους κατάφερε να αγγίξει ένα τεράστιο κοινό σε όλο τον κόσμο, που μέχρι σήμερα δείχνει να εθίζεται σταθερά στη μουσική τους.

Μετά την κυκλοφορία του Black Sunday, οι Cypress Hill κυκλοφόρησαν ακόμα οκτώ άλμπουμ, ενώ το 2019, έγραψαν πάλι ιστορία όταν έγιναν το πρώτο hip hop γκρουπ που απέκτησε το δικό του αστέρι στον Δρόμο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Μέχρι σήμερα, παραμένουν εξαιρετικά επίκαιροι αφού η τελευταία τους κυκλοφορία, το Back In Black (2022) απέσπασε επευφημίες από τους κριτικούς. Στην κριτική του, το περιοδικό Kerrang δήλωσε ότι το άλμπουμ “επιβεβαιώνει την κατάσταση τους ως ένα σύνολο που συνεχίζει να επεκτείνει την κληρονομιά του.”

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν το ντοκιμαντέρ “Insane in the Brain”, το οποίο αποτελεί μέρος της σειράς “Hip Hop 50” του Mass Appeal σε συνεργασία με το Showtime. Με την κυκλοφορία του, η εφημερίδα New York Times το χαρακτήρισε ως “μια ελκυστική αναδρομή στην ομάδα”, ενώ το Variety δήλωσε ότι “το ντοκιμαντέρ των Cypress Hill θα παρουσιάσει αντικειμενικά την διάχυτη επιρροή τους και την πρωτοποριακά, συνδυασμένη hip-hop με τον έντονο μεταλλικό ήχο.”

Τον περασμένο Ιούλιο έσπασαν τα στεγανά άλλη μια φορά δίνοντας μία συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στο Royal Albert Hall που άφησε κοινό και κριτικούς να παραμιλάνε για τη ζωντανή τους απόδοση.

Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα για τους Cypress Hill αλλά όπως με όλα τα σπουδαία σχήματα, τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για αυτό που θα ζήσεις όταν τους δεις πίνοντας tequila (sunrise) παρέα με χιλιάδες κόσμο κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μαλακάσας.