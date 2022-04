Οι Arcade Fire μάς έκαναν το καλύτερο δώρο γιατί είναι εντάξει "να μην είσαι εντάξει"

Λίγο πριν τη κυκλοφορία του νέου τους δίσκου, "We", οι Καναδοί Arcade Fire έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο τους single, "Unconditional I (Lookout Kid)". Ένα κομμάτι για την αποδοχή, την ελπίδα, την άδολη αγάπη και τη πίστη πως στο τέλος, όλα θα πάνε καλά, ακόμη κι αν δεν είναι καλά.

Η μπάντα είχε παρουσιάσει το κομμάτι στις πρόσφατες εμφανίσεις της στη Νέα Υόρκη, αλλά και στο set της στο Coachella, όπου ο frontman Win Butler τραγούδησε τους στίχους εμφανώς συγκινημένος. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως η μπάντα σταμάτησε την εκτέλεση για να συνεχίσει λίγα δευτερόλεπτα μετά το ξέσπασμα του Butler.

"Δεν υπάρχει τίποτα το "μελό" στην άνευ όρων αγάπη, σε έναν κόσμο που διαλύεται σταδιακά", ανέφερε ο Butler για το νέο single των Arcade Fire. "Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, μέσα στην όλη ατέλειά μας. Το «Lookout Kid» είναι μια υπενθύμιση, ένα νανούρισμα για τους έσχατους καιρούς, που τραγούδησα στον γιο μου, αλλά είναι για όλους...

Εμπιστεύσου την καρδιά σου, εμπιστεύσου το μυαλό σου, εμπιστεύσου το σώμα σου, εμπιστεύσου την ψυχή σου. Τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν βελτιωθούν, αλλά πάντα βελτιώνονται, και πραγματικά, κανείς δεν είναι τέλειος. Επιτρέψτε μου να το πω ξανά. Κανείς δεν είναι τέλειος".

Το "We" κυκλοφορεί στις 6 του Μαίου από τη Columbia Records και την επόμενη μέρα, στις 7 του ίδιου μήνα η μπάντα θα δώσει το "παρών" στο Saturday Night Live.

Τη παραγωγή του δίσκου έχει αναλάβει ο Nigel Godrich που έχει δουλέψει μεταξύ άλλων, και με τους Radiohead, μαζί με τους Régine Chassagne και Win Butler. Οι ηχογραφήσεις έγιναν μέσα στο 2021, εν μέσω πανδημίας, η οποία έχει επηρεάσει εν πολλοίς και τους στίχους και τη συνολική προσέγγιση, κάνοντας το όλο concept καθ' όλα ανθρωποκεντρικό.

Ο τίτλος του δίσκου είναι αναφορά στο ομότιτλο sci-fi μυθιστόρημα του Ρώσου Yevgeny Zamyatin του 1921, το οποίο αποτελεί και σημείο αναφοράς για τα δυστοπικά έργα των George Orwell και Aldous Huxley. Στον δίσκο εμφανίζονται ως guests και οι Peter Gabriel και Father John Misty. Θα είναι και η τελευταία δουλειά των Arcade Fire, στην οποία θα μετέχει ο Will Butler, αδερφός του frontman του σχήματος.

Η συγκλονιστική εκτέλεση του κομματιού στο Coachella:

Lyrics:

lookout kid

trust your heart

you don’t have to play the part

they wrote for you

just be true

there are things that you can do

that no one else on earth

could ever do

but I can’t teach you

I can’t teach it to you

lookout kid

trust your mind

but you can’t trust it every time

you know it plays tricks on you

and it don’t give a damn

if you are happy or you’re sad

but if you’ve lost it

don’t feel bad

‘cause it’s alright to be sad

lookout kid

trust your body

you can dance

and you can shake

things will break

you make mistakes

you lose your friends again and again

‘cause nothing’s ever perfect

no one’s perfect

let me say it again...

no one’s perfect

a lifetime of skinned knees

and heartbreak comes so easy

but a life without pain would be

boring

and if you feel it it’s fine

I give you everything that’s mine

I give you my heart and my

precious time

lookout kid

trust your soul

it ain’t hard to rock n’roll

you know how to move your hips

and you know God is cool with it

some people want the rock without

the roll

but WE all know there’s no God

without soul

a lifetime of skinned knees

and heartbreak come so easily

but a life without you

would be boring for someone like me...

and if you feel it, it’s fine

I give you everything that’s mine

I give you my heart and my

precious time

I give you my heart and my

precious time

it’s UNCONDITIONAL

no matter what you do

it’s UNCONDITIONAL

Αντί επιλόγου, ολόκληρο το πρόσφατο live των Arcade Fire στη Νέα Ορλεάνη. "Να φροντίζετε ο ένας τον άλλο". Ως επωδός και σύνθημα για την επόμενη μέρα.

