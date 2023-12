Οι black metal Πολωνοί Behemoth συναντούν τους Testament στο Release

Οι πρωτεργάτες του ακραίου ήχου στην Πολωνία και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του thrash metal των ΗΠΑ, έρχονται στην Πλατεία Νερού.

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Behemoth και τους Testament, την Κυριακή 28 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Οι πρωτεργάτες του ακραίου ήχου στην Πολωνία και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι του thrash metal των ΗΠΑ, αντίστοιχα, θα πλαισιωθούν από τους Ολλανδούς Pestilence, εκ των κορυφαίων ονομάτων του progressive death metal, σε μια μοναδική βραδιά για τους απανταχού metalheads.

Οι Behemoth δημιουργήθηκαν το 1991 από τον αινιγματικό frontman και κιθαρίστα, Adam “Nergal” Darski, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη – θρυλική πια – σκηνή ακραίου ήχου της Πολωνίας. Αν και οι ρίζες τους βρίσκονται αναμφίβολα στο black metal, χάρις το μοναδικό όραμα του Nergal εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο ξεχωριστά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών.

Οι πρώτες κυκλοφορίες του γκρουπ, “Sventevith (Storming Near the Baltic)” (1995) και “Grom” (1996), τους καθιέρωσαν ως υπολογίσιμη δύναμη στην underground metal σκηνή, ωστόσο έπρεπε να κυκλοφορήσουν το ανεπανάληπτο “Satanica” (1999) αλλά και το “Thelema.6” (2000) για να γνωρίσουν διεθνή αναγνώριση, με όπλα τους την ασταμάτητη ένταση και την πολυπλοκότητα των συνθέσεών τους.

Το βαθύ ενδιαφέρον του Nergal για τον αποκρυφισμό και τη μυθολογία έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Behemoth, εμφανές τόσο στους στίχους όσο και στην αισθητική τους. Η κυκλοφορία του “Demigod”, το 2004, αποτέλεσε σημείο καμπής, όχι μόνο για το γκρουπ αλλά και για το extreme metal συνολικά.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν αντιπαραθέσεις και νομικές προκλήσεις στη γενέτειρά τους, οι Behemoth συνέχισαν να διευρύνουν τα όρια τους με άλμπουμ όπως το “The Apostasy” (2007) και φυσικά το “The Satanist” (2014), το όποιο όχι μόνο αποθεώθηκε από σύσσωμο το μουσικό Τύπο, αλλά βρέθηκε στην κορυφή σε πολλές λίστες με τους καλύτερους metal δίσκους της δεκαετίας.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις, που χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακά σκηνικά και την επιβλητική παρουσία του Nergal, εδραίωσαν τη φήμη των Behemoth ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και θεατρικά live acts στο metal και γι’ αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα αναλάβουν να ρίξουν την αυλαία του Release Athens 2024.

Testament

Οι Testament δημιουργήθηκαν το 1983 στην Καλιφόρνια και γρήγορα έγιναν από τα κορυφαία ονόματα της περιβόητης Bay Area Thrash σκηνής των 80s, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη του σκληρού ήχου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “The Legacy” (1987), οι Testament απέκτησαν γρήγορα φανατικό κοινό και ξεχώρισαν χάρις τα περίτεχνα κιθαριστικά σόλο των Alex Skolnick και Eric Peterson αλλά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά του Chuck Billy. Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή με κυκλοφορίες όπως το ανυπέρβλητο “The New Order” (1988), το “Practice What You Preach” (1989), το “Souls of Black” (1990) και φυσικά το αριστουργηματικό “The Gathering, που τους κατέταξε οριστικά στους κορυφαίους εκπροσώπους του thrash metal.

Γνωστοί για τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους και με εντυπωσιακή χημεία μεταξύ τους, οι Testament είναι από εκείνες τις μπάντες που δεν τους αγγίζει ο χρόνος και που μέσα στις τέσσερις δεκαετίες της ύπαρξης τους έχουν αφήσει μια σπουδαία κληρονομιά που εξακολουθεί να επηρεάζει τη metal σκηνή.

Pestilence

Οι Pestilence είναι μια από τις πρώτες σπουδαίες μπάντες που αναδείχτηκαν από την Ολλανδική extreme metal σκηνή των 80s. Οι περισσότεροι σύγχρονοί τους έχουν πλέον αποσυρθεί αλλά εκείνοι εξακολουθούν να παραμένουν ζωτικοί, επίκαιροι και φιλόδοξοι. Με τον ιδρυτή τους, Patrick Mameli, στα φωνητικά και την κιθάρα ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν δύο άλμπουμ και να περιοδεύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα στο 2024.

Ξεκινώντας το 1986 από το Enschede, στα ανατολικά της Ολλανδίας, οι Pestilence τράβηξαν αμέσως το ενδιαφέρον της σημαντικότερης metal δισκογραφικής της χώρας, Roadrunner. Με albums όπως το ντεμπούτο “Malleus Maleficarum” (1988), το θρυλικό “Consuming Impulse” (1989), το εντυπωσιακό “Testimony of The Angels” (1991) και το πειραματικό “Spheres” (1993), τοποθετήθηκαν στις μπροστινές γραμμές της ευρωπαϊκής extreme metal σκηνής, περιοδεύοντας ασταμάτητα.

Μετά από πολλές μεταβολές στη σύνθεσή τους που οδήγησαν και σε δύο νεκρές περιόδους, οι Pestilence επέστρεψαν ξανά το 2018 για να αποδείξουν ότι η ιστορία τους δεν τελείωσε και πως παραμένουν μία ασυμβίβαστη και ουσιαστική μπάντα, με μοναδικό ήχο και με απήχηση που εξακολουθεί να υφίσταται παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Το “Portals”, ένα άλμπουμ με ολοκαίνουργιο υλικό, πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του επόμενου έτους, ενώ το “Levels of Perception” θα περιέχει επανεκτελέσεις στα πιο κλασικά τραγούδια του συγκροτήματος.