Οι IDLES έρχονται με φόρα στο Release – Η φωνή μιας οργισμένης εποχής

Οι IDLES έρχονται για να μας προσφέρουν ένα από τα πιο συναρπαστικά shows του καλοκαιριού την Τετάρτη 18 Ιουνίου, στο Release Athens στην Πλατεία Νερού.

Δεύτερο ραντεβού για το Release Athens 2025 – μετά τους εκπληκτικούς Avenged Sevenfold – και υποδεχόμαστε τους εκρηκτικοί IDLES, την Τετάρτη 18 Ιουνίου, στο Release Athens στην Πλατεία Νερού. Η πεντάδα από το Μπρίστολ, έχοντας κυριεύσει τα πάντα στο πέρασμά της τα τελευταία οκτώ χρόνια, θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες ροκ μπάντες στον κόσμο.

Ασυμβίβαστοι στο όραμά τους, με τις συναυλίες τους να περιγράφονται σαν μια εμπειρία που σε κάνει να αισθάνεσαι “σαν να σε χτυπούν με σφοδρότητα και την ίδια στιγμή να σε αγκαλιάζουν“, οι IDLES έρχονται για να μας προσφέρουν ένα από τα πιο συναρπαστικά shows του καλοκαιριού.

Οι IDLES, όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος για να μη χάσουμε αυτή την Τετάρτη το Release. Οι Glass Beams και οι SPRINTS, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια πολυσυλλεκτική βραδιά που θα φέρει κοντά μας μερικά από τα καλύτερα νέα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, στην καλύτερή τους στιγμή!

IDLES – Από το εικονοκλαστικό Crawler στο πρόσφατο Tangk

Joe Talbot of Idles Amy Harris/Invision/AP

Παίζουν ένα δικό τους μίγμα από post-punk, punk rock, και hardcore μουσική.

Η μετατροπή του θυμού σε τέχνη έχει κάνει τους IDLES ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας τους. Για τον frontman Joe Talbot, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να “πλοηγηθεί” στο δρόμο προς τη νηφαλιότητα περισσότερες από μία φορές. Στο τέταρτο άλμπουμ τους, το εικονοκλαστικό Crawler, αυτός και ο κιθαρίστας Mark Bowen προβληματίζονται για τη ζωή στην κορυφή και για το να κρατάς το κεφάλι σου όταν όλοι γύρω σου χάνουν το δικό τους…

Συστήθηκαν εκκωφαντικά με το “Brutalism”, το 2017, ένα εθιστικό ντεμπούτο, γεμάτο ένταση και κυνισμό. Το 2019 ακολούθησε το κλασικό πλέον, “Joy as an Act of Resistance”, που τους εκτίναξε στην στρατόσφαιρα με κομμάτια σαν το “Never Fight a Man With a Perm”, το “Samaritans” και το “Danny Nedelko”, μια ωδή αγάπης στον κάθε μετανάστη.

Το 2020, θα κατακτήσουν την κορυφή των charts στη Ηνωμένο Βασίλειο, με το καταιγιστικό “Ultra Mono”, ενώ το ενδοσκοπικό “Crawler” θα ακολουθήσει μόλις ένα χρόνο αργότερα, το 2021.

Ο δίσκος ήταν πιο εξομολογητικός από ποτέ. Ο Talbot έγραψε για τον θάνατο της μητέρας του (την οποία φρόντιζε μετά από εγκεφαλικό), τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και για την απώλεια της κόρης του το 2017 στη γέννα. Στίχοι κατά της τοξικής αρρενωπότητας (“Slow Savage”) ή του εθνικισμού (“Great”), και κάπου εκεί το τραγούδι “The New Sensation” που σαρκάζει τη δήλωση του Ρίσι Σούνακ πως οι καλλιτέχνες πρέπει να βρουν άλλο επάγγελμα.

Joe Talbot of Idles AP Photo/Eduardo Verdugo

Ο φετινός, 5ος δίσκος τους, “TANGK”, σε συμπαραγωγή του σπουδαίου Nigel Godrich, που μερικές φορές αναφέρεται ως το έκτο μέλος των Radiohead, βρίσκει τον Talbot να τραγουδά πιο… ήρεμος από ποτέ. Τα δύο εξαιρετικά singles, ”Dancer” και “Gift Horse”, πάλλονται από ενέργεια και προστάζουν για χορό, ενώ τα “Grace” και “Pop, Pop, Pop” ξαναθυμίζουν τη συνεχή τάση των IDLES για αλλαγή και εξερεύνηση.

Drones, θολές γκρίνιες, ορχηστρικά ad libs και συνθετικές αιωρήσεις διαχέονται στο παρασκήνιο αρκετών κομματιών του Tangk, προσθέτοντας βάθος και ένταση, φανερώνει μια πιο φωτεινή πλευρά της μπάντας, δίνοντάς τους παράλληλα το δεύτερο No 1 άλμπουμ στην πατρίδα τους.

Στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της κυκλοφορίας του τελευταίου άλμπουμ του συγκροτήματος, του Crawler, που έγινε top ten hit το 2021, και του Tangk, τόσο ο Talbot όσο και ο βασικός μουσικός Mark Bowen έγιναν πατέρες. «Όταν γίνεσαι γονιός, είσαι υπεύθυνος για αυτό το πολύ ευάλωτο πράγμα», δήλωσε ο Talbot. “Ξαφνικά, είσαι υπεύθυνος για την ευημερία κάποιου άλλου και αυτό σε κάνει να μαλακώνεις. Σε κάνει να σκέφτεσαι περισσότερο. Γίνεσαι πιο προσεκτικός με τη γλώσσα σου, πιο προσεκτικός με τα πάντα“.

Οι Idles δεν είναι απλώς ένα πανκ-ροκ συγκρότημα. Εδώ και χρόνια, βουτούν με ορμή και αγανάκτηση σε ζητήματα όπως η τοξική αρρενωπότητα, το παράλογο του Brexit και η άνοδος της ακροδεξιάς. Το βρετανοϊρλανδικό πενταμελές συγκρότημα του πανκ εκφράζει ανοιχτά τις πολιτικές του πεποιθήσεις και δεν διστάζει να συγκρουστεί με το «παράλογο» του σύγχρονου κόσμου.

IDLES RELEASE

Οι IDLES δεν βλέπουν τον εαυτό τους μόνο ως μουσικό σχήμα, αλλά ως φορέα διαλόγου και κοινωνικής αλλαγής.

Έχουν συμμετάσχει σε καμπάνιες για το NHS, τα προσφυγικά δικαιώματα, την ισότητα φύλων και έχουν υποστηρίξει δράσεις και πρωτοβουλίες για θέματα ψυχικής υγείας.

Και αν κάποιοι τους έχουν κατηγορήσει ότι κάνουν “safe punk for Guardian readers” εκείνοι δηλώνουν ότι δεν κρατούν κακία στους επικριτές τους και συνεχίζουν… να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά… ωμά επάνω στη σκηνή!

Τα 5 τραγούδια των IDLES που θέλουμε να ακούσουμε στην Πλατεία Νερού

Never Fight a Man With a Perm

Divide and Conquer

Mother

Danny Nedelko

Rottweiler

Οι μπάντες που θα δεις μαζί με τους IDLES έρχονται στο Release την κατάλληλη στιγμή

Glass Beams RELEASE ATHENS 2025

Το ψυχεδελικό, αινιγματικό τρίο από την Αυστραλία, οι Glass Beams, και η μπάντα-δυναμίτης από την Ιρλανδία οι SPRINTS, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να συνοδεύσουν τους IDLES, σε μια πολυσυλλεκτική βραδιά που θα φέρει κοντά μας μερικά από τα καλύτερα νέα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής του καιρού μας.

SPRINTS /RELEASE ATHENS 2025 Niamh Barry