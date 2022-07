Οι Madrugada στο Καλλιμάρμαρο με opening act - έκπληξη τη δική μας Amanda

Το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου οι Madrugada έρχονται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο στην Αθήνα μαζί με ένα “δικό μας” κορίτσι, την 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια Αμάντα Τένφιορντ (Amanda Tenfjord).

Όλες αυτές τις δεκαετίες, ένα φωτεινό μουσικό ουράνιο τόξο ενώνει την Ελλάδα με τη Νορβηγία, ένα τόξο λαμπερό, υπέροχα σαγηνευτικό, παντοτινά ανθεκτικό σαν τη μυθική γέφυρα “Bifröst”, που – σύμφωνα με τη σκανδιναβική μυθολογία – είναι αυτή που συνδέει τη Γη με την Asgard, το μυθικό βασίλειο των θεών, που βρίσκεται στη μέση του κόσμου, ψηλά στον ουρανό.

Οι Madrugada, οι οποίοι μας εντυπωσίασαν στη συναυλία τους στο Βερολίνο, ως σύγχρονοι Σκανδιναβοί γεφυροποιοί, μαζί με την Αμάντα θα φωτίσουν το φθινοπωρινό βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου με τα απόκοσμα υπερβόρεια ηχοτοπία τους.

Λίγους μήνες πριν, τον Μάιο της φετινής χρονιάς η Amanda “Georgiades” Tenfjord εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στην βαθμολογία και την πρώτη στην καρδιά μας, με το συγκινητικά υπέροχο κομμάτι “Die Together” που έγραψε σε συνεργασία με τον Bjørn Helge Gammelsæter.

"Άκουγα Madrugada από μικρό παιδί"

Οι Madrugada έρχονται στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο μαζί με την 25χρονη Ελληνονορβηγή τραγουδίστρια, Αμάντα Τένφιορντ JONATHAN VIVAAS KISE

Η Αμάντα Τένφιορντ (Amanda Tenfjord) τραγουδίστρια και συνθέτρια ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των πέντε ετών. Έκτοτε ήταν σχεδόν βέβαιο ότι, με κάποιον τρόπο, η μουσική θα όριζε το μέλλον της. Από τον πρώτο της δίσκο, το 2018, έως σήμερα, η μουσική της έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια της έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά όπως το The FADER (“Ένα ευφυέστατο δείγμα Σκανδιναβικής ποπ μουσικής”) και το NME (“Διαθέτει μια πολλά υποσχόμενη δύναμη, την οποία οφείλουμε να παρακολουθήσουμε στενά τα επόμενα χρόνια”), ενώ έχουν “ταξιδέψει” σε όλο τον κόσμο.

Η μαγευτική φωνή της και η δυναμική σκηνική παρουσία της εξασφάλισαν τη συμμετοχή της σε πολλά φεστιβάλ αλλά και σε αρκετές περιοδείες σε όλη τη Νορβηγία. Διακρίνεται για την αυτοπεποίθηση με την οποία δημιουργεί εθιστικά ποπ κομμάτια και τη σεμνότητά της με την οποία προσδίδει σε κάθε τραγούδι της μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση.

Η Αμάντα Τένφιορντ ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην ιδιότητά της ως φοιτήτρια της ιατρικής και παράλληλα ως σταρ της ανεξάρτητης ποπ σκηνής με τις ευφυείς μελωδίες της.

Η Αμάντα Τένφιορντ-Γεωργιάδη ομολογεί την αγάπη της στους Madrugada, μια αγάπη που κρατάει από τα παιδικά της χρόνια ενώ ταυτόχρονα, αναγνωρίζει στη μουσική τους τις πηγές της προσωπικής της έμπνευσης.

Η Αμάντα Τένφιορντ JONATHAN VIVAAS KISE

Λέει: "Άκουγα Madrugada από μικρό παιδί. Η σκοτεινή φωνή των Sivert και ο συναρπαστικός ήχος τους με ενέπνευσαν από μικρή. Είναι πραγματικά τιμή μου που θα είμαι opening act στη συναυλία τους στην Αθήνα. Στην αγαπημένη μου πόλη, στον πιο όμορφο χώρο που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Αυτή είναι και η πρώτη μου συναυλία στην Αθήνα - νομίζω ότι θα είναι πολύ πολύ ξεχωριστή."

«I've been listening to Madrugada since I was a small child. The dark voice of Sivert and their intriguing sound has inspired me from a young age. I am truly honoured to be their special guest this evening; in my favourite city, in the most beautiful scenery i could ever imagine. This is also my first concert in athens - i think it will be very very special.».

Δείτε το video message της Αμάντα

Οι Mardugada επιστρέφουν υπό το βλέμμα του Παρθενώνα

Από την άλλη, η επανένωση των Madrugada πριν από τρία χρόνια με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ «Industrial Silence», ήταν ένα θριαμβευτικό ταξίδι. Αυτή η τόσο συγκινητική υποδοχή του κοινού είναι που δημιούργησε στα μέλη του συγκροτήματος μια δέσμευση απέναντι στους αφοσιωμένους φίλους τους.

Η μπάντα ξαναβγήκε στους δρόμους για να συναντήσει το κοινό της σε μια νέα περιοδεία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο της φετινής χρονιάς και θα κορυφωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία τους στην Αθήνα.

Κάτω από το λόφο του Αρδηττού, υπό το βλέμμα του Παρθενώνα, οι Madrugada επιστρέφουν και πάλι στην Ελλάδα. Το συγκρότημα θα παίξει για πρώτη φορά σε Στάδιο και μάλιστα στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, το Καλλιμάρμαρο, έναν εμβληματικό χώρο - σύμβολο του κλασικού αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού - το μοναδικό μαρμάρινο σε όλον τον κόσμο.

Οι Madrugada KNUT AASERUD

Οι Madrugada ζουν για να παίζουν, οι ζωντανές εμφανίσεις ήταν εξαρχής η δύναμή τους. Μετά από αμέτρητα live, 5 στούντιο άλμπουμ και μια σημαντική απώλεια, αυτήν του Robert Burås, οι Madrugada έκαναν μια παύση πολλών ετών. Η επανένωση ήρθε το 2019 με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων από το πρώτο τους άλμπουμ «Industrial Silence».

Οι συναυλίες του Απρίλη του '19 στην Ελλάδα ήταν εξωπραγματικές, ένιωθες το πάθος τους αλλά και την αμοιβαία ανταπόκριση του κόσμου για αυτούς. Ήταν η εκδήλωση της παθιασμένης σχέσης που υπάρχει με το ελληνικό κοινό, αληθινής λατρείας.

Οι Madrugada ομολογούν ότι το ελληνικό κοινό "τους πήρε πολύ σοβαρά" από το ξεκίνημά τους και από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 είναι το καλύτερο κοινό μπροστά στο οποίο παίζουν.

Η ήρεμη δύναμη των Madrugada, συνιστά μια πολύτιμη κατάθεση ψυχής, μια ανταλλαγή αγάπης ανάμεσα σε ένα αυθεντικό ροκ συγκρότημα και το πιστό του κοινό.

Οι Madrugada KNUT AASERUD

Η μουσική τους, δυνατή και ευάλωτη ταυτόχρονα, θα πλημμυρίσει το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας. Αυτή τη φορά, δε θα είναι μόνοι. Η μοναδική Αμάντα Τένφιορντ (Amanda Tenfjord), αυτή η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα, μια από τις πιο ωραίες και μελωδικές νέες φωνές της ποπ σήμερα θα τους συνοδεύσει ζωντανά στη σκηνή.

Η Σκανδιναβία στα καλύτερά της!

Οι Madrugada με φόντο την Ακρόπολη μίλησαν για τη συναυλία τους στο Καλλιμάρμαρο τον Σεπτέμβριο PAPADAKIS PRESS





Πληροφορίες εισιτηρίων:

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Οι τιμές ξεκινούν από 35 ευρώ και φθάνουν τα 85 ευρώ. Συγκεκριμένα: Γενική Είσοδος - Κερκίδες | Tiers: 35 ευρώ, Γενική Είσοδος Arena: 45 ευρώ, Golden Arena: 70 ευρώ, VIP A & VIP B: 85 ευρώ, Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Σημεία Προπώλησης Δίκτυο viva, Ηλεκτρονικά: viva.gr, Τηλεφωνικά: 11876, Σε όλα τα Viva Spots, (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's).

Δίκτυο Public / Public on line: tickets.public.gr/ Kαταστήματα Public /Τηλέφωνο πληροφοριών: 210 9636 489.





