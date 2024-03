Οι Placebo τον Αύγουστο στο Θέατρο του Λυκαβηττού

Την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2024 οι Placebo έρχονται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Τα Rockwave Nights μία από τις επιλογές μας για το ερχόμενο καλοκαίρι και φέρνουν τους Placebo στον χώρο που οι φανς του συγκροτήματος έχουν ζήσει στο παρελθόν μεγάλης στιγμές! Την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2024 οι Placebo έρχονται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Every me and every you στον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη στιγμή.

Όσοι ήμασταν εκεί εκείνη τη μαγική βραδιά του Σεπτεμβρίου του 2003, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. It’s in the water, baby και το Placebo Effect γιγαντώνεται με την ενέργεια του βράχου, πάνω από τον ορίζοντα της πόλης.

Placebo και Brian Molko στην πρώτη γραμμή

Στην Ελλάδα ήρθαν πρώτη φορά στο επικό Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά και 25 χρόνια μετά η ανάμνηση εκείνης της βραδιάς κάνει όσους βρέθηκαν εκεί ακόμη να χαμογελάνε. Έκτοτε έχουν επισκεφθεί τη χώρα πάνω από 10 φορές.

Οι Placebo είναι οι Brian Molko και Stefan Olsdal, που σαν συμμαθητές στο Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο του Λουξεμβούργου δεν έκαναν παρέα, αλλά ευτυχώς το ξανασκέφτηκαν το 1994 όταν συναντήθηκαν τυχαία στο Λονδίνο.

Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, έβγαλαν 8 studio albums, 9 compilation albums, 1 MTV Unplugged και 1 live box set, πούλησαν περισσότερους από 14 εκατομμύρια δίσκους, έκαναν αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκαν με μερικούς από τους ήρωές τους, όπως ο David Bowie, οι Pixies, ο Robert Smith, o Michael Stipe και η PJ Harvey.

Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι τα παιδιά «του πίσω θρανίου» (One of A Kind) ή ότι είναι μια μπάντα «για αουτσάιντερ από αουτσάιντερ». Για τους Έλληνες, οι Placebo είναι απλά μια τεράστια λατρεία, ό,τι κι αν γίνεται στον κόσμο, όσο κι αλλάζουν οι καιροί.