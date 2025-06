Tom Jones: Από την Aretha στην Tina Turner – 10 αξέχαστες στιγμές με θρυλικούς σταρς

Με αφορμή την επερχόμενη πρώτη ζωντανή εμφάνιση του “γίγαντα” Tom Jones στην Αθήνα, στο θέατρο Λυκαβηττού στις 21 Ιουνίου, ξαναθυμόμαστε μερικές ανεπανάληπτες συναντήσεις του με κορυφαίους τραγουδιστές.

“Σταματάς μόνο όταν σταματήσεις να αναπνέεις, όχι όταν γεράσεις” και “το τραγούδι δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με την ψυχή”. Δύο φράσεις που “κλείνουν μέσα” τους όλη η φιλοσοφία ζωής ενός μεγάλου σταρ!

Ο θρυλικός Ουαλός τραγουδιστής, Sir Tom Jones, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για μια ανεπανάληπτη συναυλία, το Σάββατο 21 Ιουνίου, στο ανανεωμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες και αξεπέραστη σκηνική παρουσία!

Προικισμένος με μια καταπληκτική, χαρακτηριστική φωνή και ένα ταλέντο που επεκτάθηκε πέρα από το τραγούδι, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ο Sir Tom Jones ευτύχησε στην εξηντάχρονη καριέρα του να τραγουδήσει πλάι σε σπουδαίες φωνές, κάθε γενιάς από τη δεκαετία του 60, μέχρι σήμερα.

Με πολλούς από αυτούς βρέθηκε με αφορμή το προσωπικό του τηλεοπτικό show που παιζόταν για χρόνια στην τηλεόραση, μέσα από το οποίο του δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσει πλάι σε θρύλους όπως ο Ray Charles, η Ella Fitzgerald, o Stevie Wonder, η Aretha Franklin και πολλοί άλλοι.

Sir Tom Jones – 10 κορυφαίες στιγμές

Με αφορμή την επερχόμενη πρώτη του ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα, στο θέατρο Λυκαβηττού στις 21 Ιουνίου, ξαναθυμόμαστε μερικές ανεπανάληπτες συνεργασίες του με κορυφαίους τραγουδιστές.

Janis Joplin

Μια εκρηκτική συνεργασία του Tom Jones και της Janis Joplin από το 1969 και το τηλεοπτικό του show. Ενέργεια μεγατόνων!

Cher

Οταν μοιράζονται τη σκηνή δύο larger than life προσωπικότητες όπως ο Tom Jones και η Cher, αυτό που καταγράφει η κάμερα και τα μικρόφωνα είναι καθαρή μαγεία.

Tina Turner

Δύο σπουδαίες φωνές μαζί: Tom Jones και Tina Turner τα δίνουν όλα σε κοινή τους εμφάνιση το 1978.

Ed Sheeran

Tο Kiss του Prince το είχε τραγουδήσει επιτυχημένα και ο Tom Jones παρέα με τους Art of Noise το 1988. Το τραγούδησε όμως και με τον Ed Sheeran πολλά χρόνια αργότερα, φρεσκάροντας το για τις νεότερες γενιές.

Joe Cocker

Η μπάσα φωνή του Tom Jones συνδυάζεται άψογα με την βραχνή φωνή του Joe Cocker σε μια ανεπανάληπτη συνεργασία από το 1970.

Τhe Cardigans

Η συνεργασία του με τους The Cardigans στην διασκευή του τραγουδιού των Talking Heads τον έκανε ξανά επίκαιρο στα τέλη της δεκαετίας του 90.

Robbie Williams

Φυσικά και ο Tom Jones είναι από τους μεγάλους ήρωες του Robbie Williams και οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν επί σκηνής για μια συρραφή γνωστών τραγουδιών στη σκηνή των Brit Awards το 1998, γεφυρώνοντας δύο διαφορετικές γενιές.

Aretha Franklin

Η συνάντησή του με τη βασίλισσα της soul Aretha Franklin είναι μια απόλαυση των αισθήσεων. Δύο ανεπανάληπτες φωνές που προκαλούν ανατριχίλα!

Ella Fitzgerald

Άλλη ιστορική συνάντηση, αυτή με την βασίλισσα της τζαζ Ella Fitzgerald, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία του Sunny και μια εμφάνιση επιτομή του cool.

Sex Bomb με Mousse T.

Προϊόν συνεργασίας και η μεγαλύτερη επιτυχία του μετά το 70, που τον επανέφερε θριαμβευτικά στα τέλη της δεκαετίας του 90, το αχτύπητο Sex Bomb, μια συνεργασία του με τον Γερμανό dj και παραγωγό Mousse T. Ένα party classic που συνεχίζει να ανάβει φωτιές!

Sir Tom Jones – Πάντα αφοσιωμένος στη δύναμη του τραγουδιού

Είναι δύσκολο να αναφέρεις όλες τις μεγάλες επιτυχίες του όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές μόνο απ’ αυτές: It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, What’s New Pussycat, I’ll Never Fall In Love Again, Sex Bomb, She’s a Lady, Green, Green, Grass of Home και If I Only Knew.

Στην εξηντάχρονη καριέρα του κατάφερε να κερδίσει Grammy, Χρυσή Σφαίρα, Brit Award, MTV Award, Music Industry Trusts Award, το βραβείο Hitmaker από το Hall of Fame των Αμερικανών στιχουργών, ενώ μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του ήταν το 2006, όταν χρίστηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για τις υπηρεσίες του στη μουσική, μια τιμή που κατάφερε να γιορτάσει για άλλη μια φορά το 2012, όταν εμφανίστηκε στη συναυλία του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η διαχρονικότητα του και η απήχηση του εκφράζονται και με τη συμμετοχή του τα τελευταία χρόνια ως κριτής στο The Voice UK. Έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες, όπως το Mars Attacks! του Τιμ Μπάρτον και το Playhouse Presents: King of The Teds του Sky Arts.

