Οι Rush επιστρέφουν στη σκηνή με περιοδεία επανένωσης το 2026

Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία των Rush θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία με τον Νιλ Περτ, το 2015.

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού ντράμερ και στιχουργού Νιλ Περτ (Neil Peart), ο οποίος έφυγε από τη ζωή από γλοιοβλάστωμα, το καναδικό συγκρότημα Rush ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία επανένωσης.

Οι Rush το καναδικό ροκ συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Τορόντο το 1968, αποτελούταν κυρίως από τους Geddy Lee (φωνητικά, μπάσο, πλήκτρα), Alex Lifeson (κιθάρες) και Neil Peart (ντραμς, κρουστά). Η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος αποτελούνταν από τον Lifeson, τον ντράμερ John Rutsey και τον μπασίστα και τραγουδιστή Jeff Jones, τον οποίο ο Lee αντικατέστησε αμέσως. Μετά την ένταξη του Lee, το συγκρότημα υπέστη μερικές αλλαγές στη σύνθεσή του πριν καταλήξει στην κλασική σύνθεση του power trio με την προσθήκη του Peart τον Ιούλιο του 1974, ο οποίος αντικατέστησε τον Rutsey τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου άλμπουμ τους. Αυτή η σύνθεση παρέμεινε αμετάβλητη για το υπόλοιπο της αρχικής πορείας του συγκροτήματος.

Το συγκρότημα επανέρχεται στα live, με τον τραγουδιστή-μπασίστα Τζέντι Λι (Geddy Lee) και τον κιθαρίστα Αλεξ Λάιφσον (Alex Lifeson), να ανακοινώνουν μια περιοδεία 12 συναυλιών σε επτά πόλεις της Βόρειας Αμερικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026. Στη θέση του Περτ θα παίξει η Γερμανίδα συνθέτρια και παραγωγός, Ανίκα Νιλς (Anika Nilles) η οποία στο παρελθόν περιόδευσε με τον Τζεφ Μπεκ (Jeff Beck).

Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, το 2015. Στη συνέχεια, θα βρεθεί στο Μεξικό, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο. Η περιοδεία επανένωσης θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Κλίβελαντ.

«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ο Άλεξ κι εγώ παίζαμε τη μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Νιλ», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του και πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο ο Λάιφσον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι» που θα συστήσουν την Νιλς στους θαυμαστές τους, «οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, θα της δώσουν την ευκαιρία να φανεί αντάξια σε αυτόν τον απίθανο ρόλο». Τέλος, ελπίζουν να προστεθούν και άλλοι μουσικοί στις εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το ΑP.

Νωρίτερα φέτος, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με τίτλο «Rush 50» η οποία, όπως ήταν φυσικό περιλάμβανε επανεκτελέσεις από την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, τον Αύγουστο του 2015.

Η ανακοίνωση της περιοδείας επιστροφής των Rush έρχεται μετά την αρχική απόρριψη της ιδέας της επανένωσης από τον Lifeson νωρίτερα φέτος, αφού αναλογίστηκε τις εμφανίσεις τους στις συναυλίες προς τιμήν του Taylor Hawkins: «Η ενέργεια ήταν φανταστική σε εκείνη τη συναυλία, το ξέρω, και μερικές μέρες ξυπνάω με την επιθυμία να βγω ξανά σε περιοδεία και άλλες μέρες όχι. Για σαράντα χρόνια οι Rush περιλάμβαναν τον Neil, και δεν νομίζω ότι η δημιουργία μιας νέας σύνθεσης θα είχε την ίδια μαγεία».

«Αλλά μετά από μερικές εβδομάδες, αυτό ξεθώριασε και συνειδητοποίησα ότι, παρά τον πόνο της απώλειας, οι Rush έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, παίζοντας όπως πάντα με ένα από τα καλύτερα σόου μας στο R40. Προτιμώ να με θυμούνται για αυτό το κληροδότημα παρά να επιστρέψω ως η κορυφαία tribute μπάντα των Rush».