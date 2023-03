Οι U2 διασκευάζουν τον εαυτό τους 40 φορές - Ακούστε το νέο "Beautiful Day"

Το πανηγύρι των... επανεκτελέσεων. Κάποιοι ερμηνεύουν διαφορετικά τα τραγούδια άλλων, κάποιοι δίνουν τα τραγούδια τους για να τα ερμηνεύσουν ξανά άλλοι καλλιτέχνες και κάπου εκεί έρχονται και οι U2 που θέλουν να ξαναπούν τα δικά τους τραγούδια... αλλιώς.

Το δημοφιλές ιρλανδικό ροκ συγκρότημα U2 μοιράστηκε - για αρχή - τη νέα διασκευή του γνωστού κομματιού της μπάντας, "Beautiful Day" που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ τους "Songs Of Surrender".

Είναι η τέταρτη επανεκτέλεση που παρουσίασε μετά τα τραγούδια "One", "With Or Without You" και "Pride (In The Name Of Love)". Ο δίσκος, που ηχογραφήθηκε στα δύο χρόνια του λοκντάουν και της πανδημίας, είναι χωρισμένος σε 4 κεφάλαια -υποάλμπουμ, τα οποία φέρουν το όνομα κάθε μέλους της μπάντας.

Ακούστε την επανεκτέλεση του "Beautiful Day"

Όπως αναφέρει o ιστότοπος Stereogum η νέα εκτέλεση του τραγουδιού, χωρίς τον ήχο της κιθάρας στο ρεφρέν, είναι σχετικά πιο "απαλή" σε σχέση με την πρωτότυπη. Με την ερμηνεία του Bono και τους νέους στίχους που προστέθηκαν προς το τέλος του αποκτά άλλη δυναμική.

Τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν και ηχογραφήθηκαν όταν ήμασταν πολύ νέοι. Τώρα για εμάς σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Νέο άλμπουμ με 40 επανεκτελέσεις

Το νέο άλμπουμ των U2 το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου περιλαμβάνει 40 επανεκτελέσεις από την διάσημη δισκογραφία της εμβληματικής μπάντας.

Την παραγωγή και επιμέλεια ανέλαβε ο κιθαρίστας τoυ συγκροτήματος, Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς (The Edge) ο οποίος εξήγησε ότι ένα μεγάλο μέρος των τραγουδιών τους "γράφτηκε και ηχογραφήθηκε όταν ήμασταν πολύ νέοι". Τώρα αυτά τα τραγούδια "για εμάς σημαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό".

Το "Beautiful Day" κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000 στο άλμπουμ "All That You Can't Leave Behind" και χάρισε στο συγκρότημα τρία βραβεία Grammy. Ο Bono είχε εξηγήσει ότι το τραγούδι περιγράφει μία συνθήκη που έχεις χάσει τα πάντα, αλλά βρίσκεις τη χαρά σε αυτά που τελικά έχουν απομείνει.

