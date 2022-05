Ο Bono των U2 έκανε εμφάνιση έκπληξη σε σταθμό μετρό του Κιέβου - Δείτε βίντεο

O Bono και ο Edge, τα διάσημα μέλη του ιρλανδικού συγκροτήματος των U2, βρέθηκαν σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο για να στηρίξουν με τον τρόπο τους τον ουκρανικό αγώνα κατά της Ρωσίας.

Ο Bono τραγούδησε για ένα 40λεπτο περίπου το απόγευμα της Κυριακής (08/05), ενώ μαζί του εμφανίστηκε και ο επικεφαλής του ουκρανικού συγκροτήματος Antytila, Taras Topolya. “Ο Πρόεδρός σας ηγείται του κόσμου με σκοπό την ελευθερία, αυτή τη στιγμή. … οι άνθρωποι της Ουκρανίας δεν αγωνίζονται απλά για τη δική τους ελευθερία, αγωνίζεστε για όλους εμάς που αγαπάμε την ελευθερία”, είπε ο Bono στα περίπου 100 συγκεντρωμένα άτομα μέσα στη στάση μετρό “Khreshchatyk”.

Η εμφάνιση των U2 ήταν μία τεράστια έκπληξη για όλους και η συγκίνηση περίσσεψε όταν ακούστηκε η μεγάλη επιτυχία τους από το άλμπουμ "The Joshua Tree" (1987), "With or without you". Ακούστηκαν επίσης τα "Sunday Bloody Sunday" και "Desire". Στη σελίδα του Help Ukraine Center στο Instagram ανέβηκε ένα βίντεο, όπου ο Bono ακούγεται να τραγουδάει τον στίχο "You give me something I can feel" από το κομμάτι "Vertigo". Ο Bono, ο Edge παίζοντας κιθάρα και ο Topolya παραφράζοντας το "Stand By Me" του Ben E. King, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Τζον Λένον, τραγούδησαν "Stand by Ukraine".

Η Ρωσία έβαλε στο στόχαστρο το Κίεβο μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και κατόπιν απέσυρε τις δυνάμεις της από τα πέριξ της πρωτεύουσας της Ουκρανίας στα τέλη Μαρτίου, ώστε να επικεντρωθεί στα ανατολικά της χώρας. Στο Κίεβο ηχούν συνεχώς οι σειρήνες αεροπορικών επιδρομών και τίποτε δεν είναι όπως παλιά. Σταθμοί του μετρό έγιναν καταφύγια!

Ο 61χρονος τραγουδιστής των U2 και ακτιβιστής έγινε ένα με το πλήθος στον σταθμό του μετρό “Khreshchatyk” και είπε: «“Αυτό το βράδυ, 8 Μαΐου, πυροβολισμοί θα δημιουργήσουν ένα δακτυλίδι στον ουκρανικό ουρανό, αλλά εσείς θα ελευθερωθείτε. Μπορούν να σας πάρουν τη ζωή αλλά δεν μπορούν ποτέ να σας πάρουν την υπερηφάνια σας».

Σε ανάρτησή τους στο Twitter, ο Bono και ο Edge είπαν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι τους κάλεσε για ένα live σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Ουκρανούς και εκείνοι, φυσικά, ανταποκρίθηκαν θετικά.

Οι U2 έχουν κερδίσει 22 βραβεία Grammy με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια άλμπουμς παγκοσμίως. Το Rolling Stone τους τοποθετεί στο Νο22 της λίστας με τους 100 σημαντικότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους οι ρόκερς από το Δουβλίνο πρωτοστάτησαν στον αγώνα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στάθηκαν στο πλευρό της Διεθνούς Αμνηστίας, της Καμπάνιας του Ο.Η.Ε. και πολλών άλλων ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα ο Bono έχει συν-ιδρύσει τους οργανισμούς DATA, EDUN, ONE Campaign και Product Red.



