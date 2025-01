Opeth και Blind Guardian έρχονται διαδοχικά στο Θέατρο Λυκαβηττού

Οι ιερείς του progressive metal, Opeth, και οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Blind Guardian έρχονται για δύο διαδοχικές καλοκαιρινές βραδιές στο Θέατρο του Λυκαβηττού.

Δύο συναυλίες στο πλαίσιο του Rockwave 2025 που θα μας ανεβάσουν στον Λυκαβηττό το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι “ιερείς” του progressive metal, Opeth, και οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Blind Guardian έρχονται για δύο διαδοχικές βραδιές στο Θέατρο του Λυκαβηττού και υπόσχονται επικά… headbangings.

Τους Opeth περιμένουμε στις 25 Ιουνίου (και 26/6 στο Terra Θεσσαλονίκης) και τους Blind Guardian στις 26 Ιουνίου 2025.

Blind Guardian-ελληνικό κοινό, μια σχέση που δεν περιγράφεται

Από την πρώτη τους εμφάνιση των Blind Guardian στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα το κοινό συνεχώς αυξάνεται, νέες γενιές προστίθενται οι παλιοί δεν αποχωρούν ποτέ. Και φυσικά οι ίδιοι οι Guardian δεν χάνουν την ευκαιρία να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για την αγάπη των Ελλήνων, περιγράφοντάς τους ως από τους πιο θερμούς και παθιασμένους οπαδούς τους παγκοσμίως.

Η μαγεία επιστρέφει, αυτή τη φορά στον πλέον ιδανικό χώρο, στο Θρόνο της Αθήνας, το Θέατρο του Λυκαβηττού, στις 26 Ιουνίου 2025 και αυτό που αναμένεται είναι η καλύτερη, η πληρέστερη, η πιο επική εμφάνιση των Γερμανών στη χώρα μας.

Οι Blind Guardian είναι αναμφίβολα από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του power metal. Το συγκρότημα ιδρύθηκε το 1984 στο Krefeld της Γερμανίας από τους Hansi Kürsch (φωνητικά, μπάσο αρχικά) και André Olbrich (κιθάρα), οι οποίοι παραμένουν οι βασικοί πυλώνες της μπάντας. Ξεκινώντας ως Lucifer’s Heritage, οι Blind Guardian αρχικά κινήθηκαν σε speed metal ύφος , με εμφανείς επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Helloween και οι Iron Maiden.

Το 1988 επηρεασμένοι από το δίσκο “Awaken the Guardian’ των Fates Warning μετονομάστηκαν σε Blind Guardian και κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους “Battalions of Fear” το οποίο πέρασε σχετικά απαρατήρητο. Ακολουθεί το “Follow the Blind” (1989) στο οποίο συμμετέχει ο Kai Hansen των Helloween και με τραγούδια όπως το μυθικό πλέον “Valhalla” το συγκρότημα μπαίνει στον χάρτη. Με το “Tales from the Twilight World” (1990) παρουσιάζουν ακόμα πιο έντονα το επικό αφηγηματικό τους ύφος κρατώντας όμως αρκετά speed metal στοιχεία και φτάνουμε στο “Somewhere Far Beyond” (1992) το album με το εμβληματικό “The Bard’s Song (In the Forest)” να αποτελεί από τότε μέχρι και σήμερα το highlight κάθε συναυλίας τους.

Οι δύο δίσκοι που ακολουθούν είναι τα αριστουργήματα που καθιερώνουν τους Guardian ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Είναι τα “Imaginations from the Other Side” (1995) και “Nightfall in Middle-Earth” (1998). Το πρώτο ένα αριστούργημα του power metal, με τραγούδια όπως “Bright Eyes” και “Mordred’s Song” και το δεύτερο, το πιο γνωστό album τους, βασισμένο στο “Silmarillion” του Tolkien. Με το “A Night at the Opera” (2002) εξερευνούν πιο περίπλοκες δομές, το “A Twist in the Myth” (2006) διακρίνεται για την πιο μοντέρνα προσέγγιση και στο “At the Edge of Time” (2010) επιχειρούν μία επιστροφή στις ρίζες. Με τα δύο τελευταία τους album, “Beyond the Red Mirror” (2015) και “The God Machine” (2022) συνεχίζουν την παράδοση του αφηγηματικού power metal με αμείωτη τη δημιουργική τους ενέργεια.

Εισιτήρια: more.com

Στην αγκαλιά του progressive σκοταδιού: Οι Opeth έτοιμοι να σαρώσουν

Το 2024, όλος ο κόσμος υπέκυψε στη σκοτεινή γοητεία του “The Last Will & Testament” τοποθετώντας τον ανάμεσα στους σημαντικούς δίσκους της χρονιάς. Το καλοκαίρι του 2025 έρχονται στην Ελλάδα για να μας τον παρουσιάσουν ζωντανά. Η αρχή γίνεται στην εμβληματική σκηνή του Θεάτρου Λυκαβηττού, την Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025 και η δεύτερη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, στο Terra Republic.

Οι Opeth είναι το όραμα του Mikael Åkerfeldt. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο τόσο χαρισματικός, τόσο ταλαντούχος μουσικός, εκφράζει τις πολυποίκιλες μουσικές του ανησυχίες, παρουσιάζοντας τις ετερόκλητες αναφορές που έχει, γεφυρώνοντας μουσικούς κόσμους φαινομενικά αταίριαστους και κάνοντας το απίθανο, να μοιάζει απολαυστικά φυσιολογικό.

Με το πρόσφατο “Last Will And Testament” (2024) οι Opeth μπαίνουν για μία ακόμα φορά σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας τους, σηματοδοτώντας την επιστροφή των death metal φωνητικών του Åkerfeldt μετά από το 2008 σε ένα καταπληκτικά βλοσυρό όσο και μελωδικό, concept album που αφηγείται την ανάγνωση της διαθήκης ενός πατριάρχη, αποκαλύπτοντας οικογενειακά μυστικά. Δικαίως ο δίσκος βρίσκεται ψηλά σε λίστες με τα καλύτερα albums του 2024. Μετά από τρεις δεκαετίες εντυπωσιακής καριέρας, οι Opeth έκαναν το πιο τολμηρό δημιουργικό τους άλμα.

«Μ’ αρέσει να είμαι κατά κάποιο τρόπο εκτός μόδας», λέει ο Åkerfeldt. «Οπότε, σε ο,τι αφορά την επαναφορά των of death metal φωνητικών, ήθελα να γίνει όταν θα είχε σταματήσει να απασχολεί τον κόσμο… και υποθέτω ότι αυτή η στιγμή έφτασε! Ίσως είναι λίγο αναπάντεχο, αλλά κάναμε κάποιες επετειακές συναυλίες και παίξαμε πολλά παλιά μας τραγούδια και σκέφτηκα ότι η death metal φωνή μου ακουγόταν καλά. Υπήρξε επίσης μια μικρή παρότρυνση από τον νέο μας ντράμερ, τον Walt. Είναι death metal-ας. Ο Mendez (μπασίστας των Opeth) ήταν επίσης λίγο σαν γητευτής αλόγων, λέγοντας «Ίσως θα έπρεπε να κάνεις κάτι πιο βαρύ αυτή τη φορά…» Στο τέλος σκέφτηκα, ναι, ας το δοκιμάσουμε».

Εισιτήρια: more.com