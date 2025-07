Oταν Ozzy και Sabbath “γέννησαν” το heavy metal μ’ ένα τραγούδι-ορόσημο

Δεν υπάρχει κανέναν πιο χαρακτηριστικό δείγμα για το ύφος και την ποιότητα του Ozzy Ozbourne από το πρώτο, ανατριχιαστικό κομμάτι των Black Sabbath.

Για να ορίσουν ένα νέο μουσικό είδος, οι Black Sabbath και ο Ozzy Ozbourne χρειάστηκαν ουσιαστικά ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Στο πρώτο τραγούδι του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε στις 13 Φεβρουαρίου του 1970, οι Sabbath έδωσαν τον πλήρη ορισμό του heavy metal.

Αυτό το κομμάτι ήταν φυσικά το ομώνυμο “Black Sabbath” με το χαρακτηριστικό, ανατριχιαστικό riff του Τony Iommi και τα απόκοσμα φωνητικά του Ozzy να δίνουν τον τόνο από τα πρώτα δεύτερα (με τον ήχο βροχής).

O εκλιπών πια, σούπερ σταρ, μαζί με τον Iommi, εμπνεύστηκαν από την επιτυχία μιας ταινίας τρόμου του 1963 με τίτλο “Black Sabbath” που παιζόταν σε έναν κινηματογράφο απέναντι από τον χώρο όπου έκαναν πρόβες. Ο Ozzy σκέφτηκε ότι, αφού ο κόσμος πλήρωνε για να τρομάξει από μια ταινία, ίσως ήθελε να τρομάξει και από ένα μουσικό συγκρότημα . Αυτή η ιδέα οδήγησε το συγκρότημα να αλλάξει το όνομά του από Earth σε Black Sabbath.

Το τραγούδι, που ακουγόταν τόσο δυνατά ώστε έπεφτε το ρεύμα σε συναυλίες, ήταν καθοριστικό για την ταυτότητα του συγκροτήματος και το heavy metal εν γένει.

Aκούστε το ιστορικό κομμάτι

Oι στίχοι του τραγουδιού

What is this that stands before me?

Figure in black which points at me

Turn around quick, and start to run

Find out I’m the chosen one

Oh nooo!

Big black shape with eyes of fire

Telling people their desire

Satan’s sitting there, he’s smiling

Watches those flames get higher and higher

Oh no, no, please God help me!

Is it the end, my friend?

Satan’s coming ’round the bend

People running ’cause they’re scared

The people better go and beware!

No, no, please, no!