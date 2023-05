"Όταν πέθανε ο Kurt Cobain έκλαψα γιατί έχασα τον μεγαλύτερό μου αντίπαλο"

Ο frontman των Smashing Pumpkins, Billy Corgan θυμάται την αντίδρασή του όταν άκουσε για τον θάνατο του Kurt Cobain, θρυλικό τραγουδιστή των Nirvana.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Zane Lowe του Apple Music 1 και μιλώντας για την επίδραση του Cobain και των Nirvana στη δική του επιτυχία, o 56χρονος Αμερικανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας είπε ότι του έλειψε η αίσθηση συναγωνισμού που είχε με τα είδωλα του grunge της γενιάς του. Με κορυφαίο όλων τον Cobain.

Σχολιάζοντας τα επιδραστικά ονόματα των μουσικών ειδώλων της εποχής του και τα ροκ συγκροτήματα των ’90s, ο Corgan άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει ξανά για τον μπροστάρη των Nirvana, εξηγώντας το πώς τα τραγούδια του Cobain - αν και ανταγωνιστής - “έσπρωξαν” τους Smashing Pumpkins να βελτιώνονται συνεχώς.

“Όταν πέθανε ο Kurt έκλαψα γιατί έχασα τον μεγαλύτερό μου αντίπαλο. Θέλω να νικήσω τους καλύτερους. Δεν θέλω να πάρω το πρωτάθλημα όταν αγωνίζομαι εγώ και ένα μάτσο 'χαμένοι'” είπε.

Ο Billy Corgan των Smashing Pumpkins / 2022 ROB GRABOWSKI/INVISION/AP

Και συνέχισε: “Είναι όπως ο Michael Jordan, αναμφισβήτητα ο κορυφαίος αθλητής και ο πιο ανταγωνιστικός που έχω δει στη ζωή μου”.

Οι Smashing Pumpkins και οι Nirvana είχαν έναν άτυπο ανταγωνισμό στα ‘90s, πριν τον θάνατο του Cobain, το 1994. Οι Pumpkins κυκλοφόρησαν το πρώτο τους LP με τίτλο "Gish" το 1991, ενώ μία... ανάσα μετά βγήκε το ‘Nevermind’ των Nirvana και σάρωσε τα πάντα.

Η άτυπη κόντρα των δύο συγκροτημάτων συνεχίστηκε δύο χρόνια μετά, όταν ο Corgan κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ των Smashing με τίτλο "Siamese Dream" τον Ιούλιο του 1993, για να έρθουν οι Nirvana λίγο μετά με το "In Utero". Οι Smashing Pumpkins δεν έφτασαν στο Νο1 παρά μόνο μετά τον θάνατο του Cobain με το "Mellon Collie and the Infinite Sadness" το 1995.

Ο Kurt Cobain παίζει την Fender Jaguar κιθάρα του στο set των Nirvana το 1992, στο Reading Festival CHARLES PETERSON/AP

Ο Corgan το 2014 είχε πει για τον Cobain ότι αν και δεν τα πήγαιναν καλά θεωρεί ότι υπήρξαν οι δύο καλύτεροι στιχουργοί της γενιάς τους με τους υπόλοιπους να βρίσκονται στη “μακρινή τρίτη θέση και κάτω”. Είχε επίσης πει ότι αν ο Cobain ήταν ζωντανός δεν θα υπήρχαν τόσα “σκουπίδια” στη μουσική γιατί θα τα κατέκρινε δημόσια, καθώς είχε το ηθικό παράστημα αλλά και τη "δύναμη της πένας" για να το κάνει.

Το 2017, ο Corgan είχε παραδεχτεί ότι του στοίχισε πολύ η επιτυχία των Nirvana το ‘90 γιατί οι Smashing Pumpkins είχαν βάλει πολύ σκληρή δουλειά στο άλμπουμ "Gish" και την περίοδο που το προωθούσαν ξαφνικά κυκλοφόρησαν οι Nirvana και ανέκοψαν την πορεία κάθε άλλου συγκροτήματος εκείνης της περιόδου.

Ο Billy Corgan με την Courtney Love στην πρεμιέρα της ταινίας "Freedom Writers / 2007 AP

“Όλα όσα είχα χτίσει για τον εαυτό μου μέχρι τότε ξαφνικά έμοιαζαν εκτός θέματος. Πέρασα ένα μεγάλο διάστημα κατάθλιψης, δεν μπορούσα να γράψω τραγούδια και πάλευα για μια διέξοδο … πάλευα με όλα όσα ένιωθα” είχε πει.

Γενικά ο Corgan πάντα παραπονιόταν όταν οι Smashing Pumpkins συγκρίνονταν με άλλες μπάντες. "Έχουμε προαχθεί από 'οι επόμενοι Jane's Addiction' στο 'οι επόμενοι Nirvana' και μας λένε και 'οι επόμενοι Pearl Jam'" είχε πει σαρκαστικά λίγο πριν το "Siamese Dream".

Μετά τον θάνατο του Cobain φήμες ήθελαν τον Corgan να έχει συνάψει δεσμό με τη χήρα του τραγουδιστή των Nirvana, Courtney Love.

Τον περασμένο Μάρτιο οι Smashing Pumpkins ήταν headliners στο νεότευκτο φεστιβάλ ”The World Is A Vampire” στο Μεξικό μαζί με τους Interpol [η περιοδεία των οποίων θα τους φέρει στην Ελλάδα στο Release X Nostos στις 23 Ιουνίου στο ΚΠΙΣΝ].

