Πήγαμε στον ελληνικό τελικό της Eurovision – Klavdia, γκρίνιες και ποιοι αποθεώθηκαν

Βρεθήκαμε στο Christmas Theater το βράδυ της Πέμπτης 30/1 για τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025 και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Πάμε δυνατά Eurovision με Klavdia! Ένα κορίτσι που από την πρώτη στιγμή μας άρεσε και που ψηφίστηκε με το χέρι στην καρδιά από το ελληνικό κοινό. Και δικαίως. Με την “Αστερομάτα” της θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που φέτος θα φιλοξενηθεί στη Βασιλεία της Σουηδίας.

Η επιλογή της ΕΡΤ να κάνει έναν ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2025, εν μέσω τόσων κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων που κάθε μέρα μας θλίβουν και μας θυμώνουν, αρχικά ξένισε. Βέβαια μετά από τα περσινά σχόλια για την απευθείας ανάθεση στη Μαρίνα Σάττι και την επιλογή ενός τραγουδιού που εμπορικά “πέταξε”, αλλά στον διαγωνισμό πήρε την 11η θέση, πιθανώς φέτος “γέννησε” πληθώρα 12 τραγουδιών για έχουμε να διαλέξουμε.

Και φυσικά με παρουσιαστές Έλενα Παπαρίζου και Σάκη Ρουβά, τι μπορεί να πάει στραβά;

INTIME

Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην αίθουσα, πριν καν ξεκινήσει η τηλεοπτική μετάδοση ήταν φανερό ότι η βραδιά θα κυλήσει με άρωμα “παλιάς” Eurovision. Σε δύο γιγαντοοθόνες προβάλλονταν τα ελληνικά βιντεοκλίπ και τραγούδια που έχουμε στείλει στο διαγωνισμό από… καταβολής κόσμου (μέχρι το ”Παναγιά μου, Παναγιά μου’‘ με Μαρίζα Κωχ από το 1976 στη Χάγη, και το “Ωτοστόπ” του 1980 με την Άννα Βίσση και το συγκρότημα Επίκουροι, ακούσαμε!).

Φέτος εξάλλου συμπληρώνονται 51 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση της Ελλάδας στον διαγωνισμό, και όλη η βραδιά τελικά μάς ταξίδεψε στον χρόνο, σε παλαιότερους τελικούς.

Eurovision 2025: Έλενα-Σάκης και λίγη γκρίνια

INTIME

Λαμπεροί, καταξιωμένοι καλλιτέχνες και είδωλα της Eurovision, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς ήταν οι οικοδεσπότες της βραδιάς. Η χολιγουντιανή έναρξη σίγουρα μας άνοιξε την όρεξη. Από τις πιο όμορφες και ισορροπημένες στιγμές της βραδιάς ήταν τα αρχικά τρία αρχικά τραγούδια που ακούσαμε από Έλενα και Σάκη μαζί με με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μέλη της Χορωδίας.

​​Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, που έχουν διακριθεί στην Eurovision, κατακτώντας την πρώτη και την τρίτη θέση αντίστοιχα, τραγούδησαν το «Waterloo» των ABBA, το «Hold me now», με το οποίο ο Johnny Logan κέρδισε την πρώτη θέση το 1987, και το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου», που ερμήνευσε η μοναδική Μαρινέλλα στην πρώτη συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision, το 1974.

Ο Σάκης Ρουβάς στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2025 INTIME

Και ενώ όλα ξεκίνησαν καλά, στο κομμάτι της παρουσίασης Έλενα και Σάκης έχαναν τον ρυθμό τους και υπήρξαν αρκετά λάθη. Βέβαια, ό,τι κάνει η Έλενα και ο Σάκης τελικά μας αρέσει. Και επαγγελματίες παρουσιαστές σίγουρα δεν είναι. Είναι δύο ονόματα λαμπερά, που ταυτίζονται εδώ και χρόνια με τη Eurovision. Πολλές φορές, όμως, νιώσαμε ότι αν τους άφηναν να τα πουν μεταξύ τους, χωρίς ότο κιου, θα τα πήγαιναν καλύτερα. Πάντως, να πούμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο της βραδιάς εμφανίστηκε η Παπαρίζου στις γιγαντοοθόνες, ο κόσμος την αποθέωνε με θέρμη.

Την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι με το «ZARI», την περιμέναμε κλασική, αλλά ήταν πιο ροκ από ποτέ. Χωρίς τους χορευτές και την ομάδα της, τη συνόδευσαν ροκ κιθαρίστες. Έχουμε ακούσει το ΖΑΡΙ τόσα εκατομμύρια φορές που έμοιαζε φυσικό να το τραγουδήσουμε άλλη μια φορά, έστω και ροκ.

Τα 12 τραγούδια και ποιοι συγκέντρωσαν το χειροκρότημα

INTIME

Όταν τα φαν κλαμπ των καλλιτεχνών είναι στις κερκίδες, φυσικά όλο το χειροκρότημα και το “ζωντανό” κομμάτι του κοινού εντοπίζεται εκεί. Παρά ταύτα και η αρένα είχε τις στιγμές της. Συνολικά οι φωνές σε όλα τα τραγούδια ήταν εντυπωσιακές. Ειδικοί Γιουροβιζιονολόγοι δεν είμαστε. Βέβαια έχοντας παρακολουθήσει τoν διαγωνισμό από τότε που βγήκε πρώτη η Ντάνα Ιντερνάσιοναλ, έχουμε κι εμείς μία κάποια άποψη.

Τα 12 τραγούδια που τελικά είδαμε και ακούσαμε στη σκηνή, καλώς βρέθηκαν στον ελληνικό τελικό. Και υπήρχε και μια ποικιλία. Βλέποντας την τελική κατάταξη, η ψηφοφορία σίγουρα συμβαδίζει με το χειροκρότημα στο στάδιο. Αν εξαιρέσουμε το “Play it” με την Xannova Xan που δεν άρεσε στην αρένα.

INTIME

Κάτι που δεν ξέρουμε αν φάνηκε στις τηλεοπτικές οθόνες είναι ο χαμός που έγινε με τις Dinamiss και το “Odyssey”. Τα δύο κορίτσια είχαν φοβερό κοινό και προς στιγμήν θεωρήσαμε ότι θα είναι σίγουρα στην τριάδα. Klavdia και Evangelia χειροκροτήθηκαν περίπου το ίδιο, αν και η σκηνική τους εμφάνιση δεν είχε καμία σχέση. Έντονο χειροκρότημα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της είχε και η Barbz, με χροιά που θυμίζει κάτι από Μπίλι Άιλις.

Η τελική κατάταξη των τραγουδιών μετά την ψηφοφορία είναι η εξής:

Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί Evangelia, Vale – 42 βαθμοί Barbz, Sirens – 30 βαθμοί Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί

Τελικά το τραγούδι «Αστερομάτα» με ερμηνεύτρια την Klavdia, συγκεντρώνοντας συνολικά 44 βαθμούς, προκρίθηκε από τον Εθνικό Τελικό για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ/INTIME

Το τραγούδι αντλεί έμπνευση από τη γενοκτονία και των ξεριζωμό των Ποντίων, ούσα και η ίδια ποντιακής καταγωγής, η Klavdia τραγουδά για όλους τους ανθρώπους που, εν μέσω ενός ταραχώδους παγκόσμιου περιβάλλοντος από το οποίο δεν λείπουν οι πολεμικές συγκρούσεις, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.

«Υπόσχομαι να σας κάνω υπερήφανους. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη στήριξη» δήλωσε πολύ συγκινημένη η Klavdia αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αν και στις συζητήσεις του φουαγιέ υπήρξαν απόψεις για το αν μια ελληνική μπαλάντα θα μπορέσει να “σταθεί” σε ένα διαγωνισμο όπως η Eurovision. Μένει να το δούμε.

INTIME

Και, φυσικά, μην ξεχάσουμε τις εκρηκτικές μεμονωμένες εμφανίσεις Έλενας και Σάκη στους ρυθμούς του «Shake it» του «Τhis is our night» και του «My number one»- κάτι που οι Eurofans περίμεναν όλη τη βραδιά. Μας άρεσε πολύ η απροσδόκητη διασκευή του «Die for you» της Έλενας – τραγούδι με το οποίο ως μέλος των Antique κατέκτησε την τρίτη θέση, το 2001.

Συνολικά, ήταν μια “τίμια” βραδιά, κύλησε πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, στέλνουμε στη Eurovision μια καταπληκτική φωνή και… Έλενα-Σάκη we love you no matter what.

Eurovision 2025 – Τα πρακτικά

Το τραγούδι και η εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision προκρίθηκαν μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Τη μουσική στην “Αστερομάτα” έγραψαν οι Arcade και η Klavdia και τους στίχους οι Arcade, η δημιουργική ομάδα που συνυπέγραψε τις ελληνικές συμμετοχές στη Eurovision το 2020 και το 2021, με την οποία η Klavdia συνεργάζεται σταθερά στα singles της: “Χαράματα”, “Βασανίζομαι”, “Μαγεμένα” και “Lonely Heart”.

INTIME

Η ελληνική κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

Μιχάλη Χατζηγιάννη, συνθέτη, ερμηνευτή, πρόεδρο της Επιτροπής

Τζένη Μελιτά, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια

Φώτη Σεργουλόπουλο, παρουσιαστή

Μαργαρίτα Μυτιληναίου, διευθύντρια των ραδιοφωνικών σταθμών Ελληνικός και Pride

Γιάννη Χριστοδουλόπουλο, συνθέτη

Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από τους:

Simona Martorelli (Σιμόνα Μαρτορέλι), διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της RAI (Ιταλία), πρόεδρο της Επιτροπής

Wilkin William Edmund Roy (Γουίλκιν Γουίλιαμ Έντμουντ Ρόι), διευθυντή Μουσικού Προγράμματος στο BBC (Ηνωμένο Βασίλειο)

Martin Holmen (Μάρτιν Χόλμεν), παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό στο NRK (Νορβηγία)

Lea Ivanne (Λεά Ιβάν), τραγουδίστρια, στιχουργό και vocal coach από τη Γαλλία

Olivier Auclair ( Ολιβιέ Οκλέρ), υπεύθυνο Ψυχαγωγικού Προγράμματος στο RTBF (Βέλγιο)

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που επέλεξε τους 12 φιναλίστ και τα εφεδρικά τραγούδια είναι:

Μιχάλης Χατζηγιάννης, συνθέτης, ερμηνευτής

Γιάννης Δημητριάδης, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός

Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, λυρική σοπράνο, ηθοποιός

Stefania, ερμηνεύτρια, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2021

Νεκτάριος Τυράκης, στιχουργός

Μαρία Χατζηγιάννη, σκηνοθέτρια

Δημήτρης Χωριανόπουλος, μουσικός παραγωγός

Τα εφεδρικά τραγούδια ήταν:

«Money (Priceless Love)»

Ερμηνεία-Σύνθεση: Παναγιώτης Τσακαλάκος

Στίχοι: Χρήστος Ιωαννίδης, Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Superhero»

Ερμηνεία-Σύνθεση: Σταύρος Σαλαμπασόπουλος

Στίχοι: Χριστίνα Κοιλάνη

Τα καθαρά έσοδά της από την ψηφοφορία, η ΕΡΤ θα τα διαθέσει στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Μαζί για το παιδί».