Pink Floyd σε IMAX: Επανακυκλοφορούν τη θρυλική συναυλία της Πομπηίας του 1972

Μια ταινία από τη συναυλία των Pink Floyd στην Πομπηία το 1972 θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και σε IMAX στις 24 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε η Sony Music.

Μια πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση της εμβληματικής ταινίας του 1972 από τη συναυλία του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Pink Floyd στην Πομπηία θα επανακυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και σε IMAX στις 24 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (26 Φεβρουαρίου) η Sony Music. Ένα συνοδευτικό άλμπουμ θα περιλαμβάνει επίσης για πρώτη φορά μια ζωντανή καταγραφή της παράστασης.

Οι Pink Floyd παραμένουν ένα από τα συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών λόγω του πειραματικού τους στυλ και των αγαπημένων τους άλμπουμ όπως το «Dark Side Of The Moon» και το «The Wall». Η ταινία «Pink Floyd: Live At Pompeii» θεωρείται ένα σημαντικό έργο στην ιστορία της μουσικής, προσφέροντας μια ματιά στο συγκρότημα πριν από την παγκόσμια καταξίωσή τους και δεδομένων των μοναδικών… ατμοσφαιρικών συνθηκών της παράστασης.

Το σκηνικό είναι το αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην Πομπηία της Ιταλίας. Το συγκρότημα παίζει ένα τυπικό σετ από εκείνο το σημείο της καριέρας του, αν και δεν υπάρχει κοινό, εκτός από το βασικό κινηματογραφικό συνεργείο. Χρησιμοποιήθηκε ο συνήθης εξοπλισμός περιοδείας του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού 8-track μαγνητοφώνου.

Η ταινία έχει επηρεάσει πολλά μουσικά βίντεο και παραστάσεις, με τους Beastie Boys, KoRn και Radiohead να φέρονται ως θαυμαστές. Ο David Gilmour των Pink Floyd επέστρεψε στο αμφιθέατρο το 2016 για να δώσει δύο συναυλίες μπροστά σε κοινό.

Tι έκαναν οι Pink Floyd πριν γίνουν γίγαντες των charts

Το δελτίο Τύπου αναφέρει: «Η συναυλία θα είναι μια από τις σημαντικότερες του κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης: «Το Pink Floyd At Pompeii χρονολογείται πριν από την κυκλοφορία του ‘The Dark Side Of The Moon’. Η ταινία καταγράφει τι έκαναν οι Pink Floyd πριν γίνουν γίγαντες των charts των άλμπουμ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού – όπου η μουσική τους εξακολουθεί να γιορτάζεται μέχρι σήμερα.

Τοποθετημένη στα στοιχειωτικά όμορφα ερείπια του αρχαίου ρωμαϊκού αμφιθεάτρου στην Πομπηία της Ιταλίας, αυτή η μοναδική και καθηλωτική ταινία καταγράφει τους Pink Floyd να δίνουν μια οικεία συναυλία χωρίς κοινό».

«Κινηματογραφημένη τον Οκτώβριο του 1971, η performance σηματοδοτεί την πρώτη ζωντανή συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην Πομπηία και περιλαμβάνει τα ζωτικής σημασίας “Echoes”, “A Saucerful of Secrets” και “One of These Days”. Επιπλέον, η ταινία περιλαμβάνει σπάνια πλάνα από τα παρασκήνια του συγκροτήματος που ξεκινούν τις εργασίες για το ‘”The Dark Side of the Moon” στα Abbey Road Studios».

Η ταινία αποκαταστάθηκε από τα πρωτότυπα αρνητικά 35mm που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή, τα οποία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Μεταξύ των τραγουδιών που ερμήνευσε το συγκρότημα ήταν τα «Echoes», «A Saucerful of Secrets» και «One of These Days».

«Από το 1994, έψαχνα για τα ασύλληπτα film rushes του Pink Floyd At Pompeii, οπότε η πρόσφατη ανακάλυψη των αυθεντικών αρνητικών 35mm που κόπηκαν το 1972 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή» δήλωσε στο NME η Lana Topham, Διευθύντρια Αποκατάστασης των Pink Floyd. «Η πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση παρουσιάζει την πρώτη πλήρη 90λεπτη περικοπή, συνδυάζοντας το 60λεπτο αρχικό μοντάζ της παράστασης με τα πρόσθετα τμήματα ντοκιμαντέρ των Abbey Road Studios που γυρίστηκαν λίγο αργότερα».