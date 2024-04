Ποια γλώσσα θα ακουστεί για πρώτη φορά στη φετινή Eurovision

Σε 18 γλώσσες θα ερμηνευθούν τα τραγούδια της Eurovision 2024, μια γλώσσα όμως θα ακουστεί για πρώτη φορά στον διαγωνισμό.

Αδειάζει η κλεψύδρα για την εκκίνηση της Eurovision 2024, η οποία διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας, μετά τη νίκη της Loreen με το “Tattoo”.

Η Eurovision θα αποτελείται από δύο ημιτελικούς στις 7 και 9 Μαΐου και τον τελικό στις 11 Μαΐου 2024.

Τριάντα επτά χώρες θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, με το Λουξεμβούργο να επιστρέφει 31 χρόνια μετά την τελευταία του συμμετοχή που ήταν το 1993, ενώ η Ρουμανία επέλεξε να αποχωρήσει για οικονομικούς λόγους.

Σε περίπτωση που σας έχει διαφύγει, η Μαρίνα Σάττι με το “Zari” θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον φετινό μουσικό θεσμό, με τη χώρα να επιστρέφει στην ελληνική γλώσσα μετά από έξι χρόνια (Eurovision 2018, Γιάννα Τερζή – Όνειρό μου).

Από τις 37 συμμετέχουσες χώρες, οι 19 χώρες θα τραγουδήσουν στα αγγλικά (μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο!!!), ενώ οι υπόλοιπες 18 επέλεξαν είτε τραγούδι στην εθνική τους γλώσσα, είτε τραγούδι σε δύο γλώσσες.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 50% των χωρών επέλεξε την εθνική γλώσσα, ποσοστό που είχαμε να δούμε από το μακρινό 2008.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε ποιες είναι αυτές οι χώρες, αλλά και ποια είναι η γλώσσα που θα ακουστεί για πρώτη φορά στη σκηνή της Eurovision.

Ελλάδα: Μαρίνα Σάττι – “Zari”

Το τραγούδι της Ελλάδας είναι στα ελληνικά, ενώ περιλαμβάνονται και λίγες φράσεις στα αγγλικά. (I’m gonna do it my way, Put your hands up).

Αρμενία: Ladaniva – “Jako”

Τραγούδι στην εθνική γλώσσα για τη φετινή συμμετοχή της Αρμενίας.

Γαλλία: Slimane – “Mon amour”

Το τραγούδι της Γαλλίας είναι εξ ολοκλήρου στην εθνική γλώσσα της χώρας.

Ιταλία: Angelina Mango – “La noia”

Το ίδιο ισχύει και για το τραγούδι της Ιταλίας.

Ισπανία: Nebulossa – “Zorra”

Μια “Τσούλα” στα ισπανικά για τη χώρα της Ιβηρικής.

Ουκρανία: Alyona Alyona and Jerry Heil – “Teresa & Maria”

Η Ουκρανία επέλεξε να στείλει τραγούδι σε αγγλικά και ουκρανικά.

Ολλανδία: Joost Klein – “Europapa”

Το τραγούδι αυτό είναι στα ολλανδικά, ενώ περιλαμβάνονται και κάποιοι στίχοι σε γερμανικά και ιταλικά.

Νορβηγία: Gåte – “Ulveham”

Solo νορβηγικά για τη χώρα.

Αζερμπαϊτζάν: Fahree feat. Ilkin Dovlatov – “Özünlə apar”

Το τραγούδι τους είναι σε δύο γλώσσες. Αγγλικά και αζέρικα.

Λιθουανία: Silvester Belt – “Luktelk”

Η Λιθουανία διαγωνίζεται φέτος με την εθνική της γλώσσα.

Πορτογαλία: Iolanda – “Grito”

Ίδια συνταγή και για την Πορτογαλία.

Εσθονία: 5miinust and Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”

Το fun κομμάτι της Εσθονίας (με τον τίτλο ακορντεόν) στέλνει μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Στα εσθονικά.

Άγιος Μαρίνος: Megara – “11:11”

Για κάποιον λόγο, το κρατίδιο φέτος τραγουδά σε ισπανικά και αγγλικά.

Σερβία: Teya Dora – “Ramonda”

Μια μελαγχολική μπαλάντα στα σέρβικα στέλνει η χώρα. Μια κλασική συνταγή, που πολλές φορές εκτιμάται από το κοινό.

Σλοβενία: Raiven – “Veronika”

Για ακόμη μια χρονιά, η Σλοβενία επιλέγει τραγούδι στην εθνική γλώσσα της.

Λουξεμβούργο: Tali – “Fighter”

Το Λουξεμβούργο επέλεξε τραγούδι σε αγγλικά και γαλλικά.

Ισραήλ: Eden Golan – “Hurricane”

Το πολυσυζητημένο και αμφιλεγόμενο τραγούδι του Ισραήλ είναι στα αγγλικά, ενώ στο φινάλε ακούγονται λίγοι στίχοι στα εβραϊκά.

Αυστραλία: Electric Fields – “One Milkali (One Blood)”

Τέλος, το τραγούδι της Αυστραλίας με τίτλο “One Milkali” περιλαμβάνει γλώσσα Yankunytjatjara, μία γλώσσα των Αβορίγινων των λαών Anangu, ένας από τους παλαιότερους ζωντανούς πολιτισμούς στη γη. Είναι η πρώτη φορά που η γλώσσα θα ακουστεί στον διαγωνισμό της Eurovision.