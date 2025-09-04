Radiohead: Επιστρέφουν live μετά από 7 χρόνια – Οι σταθμοί της περιοδείας

Οι Radiohead ανακοίνωσαν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Μετά από επτά χρόνια απουσίας, οι Radiohead επιστρέφουν με μια περιοδεία-έκπληξη στην Ευρώπη, ανακοινώνοντας ημερομηνίες σε πέντε πόλεις.

Το συγκρότημα ετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στη σκηνή αυτόν τον Νοέμβριο, με μια σειρά από 20 συναυλίες σε αρένες πέντε ευρωπαϊκών πόλεων.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Μαδρίτη και στη συνέχεια θα περάσει από τη Μπολόνια, την Κοπεγχάγη, το Βερολίνο και το Λονδίνο.

Η επιστροφή του Thom Yorke και της μπάντας στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου θα περιλαμβάνει μια τετραήμερη εμφάνιση στο The O2, στις 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου.

Radiohead – Η επιστροφή

“Πέρυσι μαζευτήκαμε για πρόβες, απλώς για την πλάκα. Μετά από ένα διάλειμμα επτά χρόνων, ήταν πραγματικά υπέροχο να παίξουμε ξανά τα τραγούδια και να ξανασυνδεθούμε με μια μουσική ταυτότητα που έχει ριζώσει βαθιά μέσα σε όλους μας“, δήλωσε ο ντράμερ Philip Selway.

“Αυτό μας έκανε επίσης να θελήσουμε να δώσουμε μερικές συναυλίες μαζί, οπότε ελπίζουμε να μπορέσετε να βρεθείτε σε κάποια από τις επόμενες εμφανίσεις. Για την ώρα θα περιοριστούμε σε αυτές, αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να μας οδηγήσει όλο αυτό“.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες θα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω εγγραφής στην επίσημη ιστοσελίδα των Radiohead. Η διαδικασία εγγραφής ανοίγει την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 10:00 (BST) / 11:00 (CEST) και ολοκληρώνεται την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 22:00 (BST) / 23:00 (CEST).

Όσοι έχουν εγγραφεί θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πώληση την επόμενη Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 (BST) / 11:00 (CEST), χρησιμοποιώντας έναν ειδικό κωδικό.

Κάθε άτομο θα μπορεί να αγοράσει έως τέσσερα εισιτήρια για μία από τις βραδιές στον χώρο που επιλέγει. Τα εισιτήρια θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας, ενώ η λήψη κωδικού δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και την αγορά εισιτηρίου.

«Θα υπάρξουν διαθέσιμα εισιτήρια τόσο για όσους θέλουν να ταξιδέψουν εντός Ευρώπης όσο και για όσους βρίσκονται εκτός Ευρώπης», αναφέρει η ανακοίνωση. «Στόχος μας είναι η διάθεση των εισιτηρίων να γίνει με δίκαιο και γεωγραφικά βολικό τρόπο, ανάλογα με τη ζήτηση».

Οι ημερομηνίες της περιοδείας των Radiohead σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο για το 2025:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

4, 5, 7, 8 – Movistar Arena, Μαδρίτη, Ισπανία

14, 15, 17, 18 – Unipol Arena, Μπολόνια, Ιταλία

21, 22, 24, 25 – The O2, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1, 2, 4, 5 – Royal Arena, Κοπεγχάγη, Δανία

8, 9, 11, 12 – Uber Arena, Βερολίνο, Γερμανία

Στον Guardian διαβάζουμε ότι το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι σε κάθε εισιτήριο για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ενσωματωθεί επιβάρυνση 1 λίρας, με σκοπό τη στήριξη της πρωτοβουλίας Live Trust για την ενίσχυση μικρών μουσικών χώρων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στην Ευρώπη, 1 ευρώ από κάθε εισιτήριο θα διατίθεται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με τους Radiohead να δεσμεύονται να διπλασιάσουν το ποσό που θα συγκεντρωθεί.

Οι φανατικοί φίλοι του συγκροτήματος είχαν ήδη υποψιαστεί ότι έρχεται κάποια ανακοίνωση, όταν το λογότυπο της μπάντας στο Bandcamp ανανεώθηκε, η επίσημη ιστοσελίδα τους εμφάνιζε σκόπιμα μήνυμα σφάλματος 404, ενώ ο σταθερός συνεργάτης τους και εικαστικός Stanley Donwood μοιράστηκε στο Instagram του την αφίσα με την εικονική «ρουκέτα».

Οι fans των Radiohead είχαν ξεκινήσει να ψάχνουν «κρυμμένα σημάδια» για την πορεία της μπάντας πολύ πριν το αντίστοιχο φαινόμενο των Swifties. Τον Μάρτιο, χρήστες του Reddit παρατήρησαν πως το συγκρότημα είχε δημιουργήσει μια νέα νομική οντότητα, μια εταιρική μορφή περιορισμένης ευθύνης με την ονομασία RHEUK25 – κίνηση που έχουν ξανακάνει στο παρελθόν για να προαναγγείλουν τα επόμενα βήματά τους. Το περασμένο καλοκαίρι, ο μπασίστας Colin Greenwood είχε αποκαλύψει στο NME ότι είχαν περάσει μερικές μέρες μαζί σε πρόβες.

Οι φετινές ευρωπαϊκές ημερομηνίες σηματοδοτούν τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις των Radiohead από το 2018, όταν ολοκλήρωσαν την περιοδεία για το ένατο άλμπουμ τους, A Moon Shaped Pool (2016). Έκτοτε, κάθε μέλος έχει ακολουθήσει τη δική του προσωπική πορεία. Ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood δημιούργησαν τους The Smile μαζί με τον jazz ντράμερ Tom Skinner, έχοντας ήδη κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ (και τους είδαμε στο Release την ίδια βραδιά με τους Pulp). Παράλληλα, ο Yorke και ο Donwood συνεργάστηκαν πρόσφατα σε εικαστική έκθεση στο Ashmolean Museum της Οξφόρδης.

Για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Στην είδηση ότι ακτιβιστές έχουν ζητήσει από τους θαυμαστές της μπάντας να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες μέχρι το συγκρότημα να «αποστασιοποιηθεί πειστικά» από την εμφάνιση του κιθαρίστα Jonny Greenwood στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η ανακοίνωση του Thom Yorke τον περασμένο Μάιο δίνει… μια κάποια απάντηση.

Ο Thom Yorke εξέδωσε δήλωση σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, αναφερόμενος σε έναν θεατή συναυλίας στην Αυστραλία πέρυσι. «Ένας τύπος που φώναζε από το σκοτάδι, ενώ ετοιμαζόμουν να τραγουδήσω το τελευταίο τραγούδι μόνος μου μπροστά σε 9.000 άτομα στη Μελβούρνη, δεν φαινόταν πραγματικά η καλύτερη στιγμή για να συζητήσουμε την εξελισσόμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα», μοιράστηκε ο Yorke. «Μετά έμεινα σε σοκ., η σιωπή μου ερμηνεύτηκε κατά κάποιο τρόπο ως συνενοχή, και δυσκολεύτηκα να βρω έναν επαρκή τρόπο να απαντήσω σε αυτό και να συνεχίσω με τις υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας».

Στη συνέχεια, ο Yorke εξέφρασε την αντίθεσή του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, και την κυβέρνησή του. «Πιστεύω ότι ο Netanyahu και η ομάδα των εξτρεμιστών γύρω του έχουν εντελώς ξεφύγει και πρέπει να σταματήσουν, και ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ασκήσει όλη την πίεση που μπορεί για να σταματήσουν», έγραψε ο μουσικός. «Η δικαιολογία τους περί αυτοάμυνας έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό και έχει αντικατασταθεί από μια ξεκάθαρη επιθυμία να ελέγξουν μόνιμα τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη». Επιπλέον, ο Yorke χαρακτήρισε αποκλεισμό της βοήθειας προς τη Γάζα «φρικτό».

Οι Radiohead είχαν εμφανιστεί στο Τελ Αβίβ κατά την τελευταία τους περιοδεία, τον Ιούλιο του 2017, παρά τις εκκλήσεις να ακυρωθεί η συναυλία. Ο Yorke είχε δηλώσει τότε: «Το να παίζεις σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι στηρίζεις την κυβέρνησή της».