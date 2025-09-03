Radiohead: “Μυστηριώδη” φυλλάδια προαναγγέλλουν περιοδεία

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τους fans των Radiohead καθώς σε πολλές πόλεις εντοπίστηκαν φυλλάδια που φαίνεται να διαφημίζουν ημερομηνίες συναυλιών.

Οι Radiohead ενδέχεται να ανακοινώσουν την πρώτη τους περιοδεία μετά από 7 χρόνια, έπειτα από αναφορές για μυστηριώδη φυλλάδια που εμφανίστηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Φυλλάδια που φέρεται να βρέθηκαν στη συνοικία Μπάρμπικαν στο Λονδίνο αναφέρουν τις επερχόμενες ημερομηνίες ως 21, 22, 24 και 25 Νοεμβρίου. Επιπλέον φυλλάδια στην Κοπεγχάγη αναγράφουν τις ημερομηνίες 1, 2, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Παρόμοια φυλλάδια βρέθηκαν επίσης στη Μπολόνια της Ιταλίας.

Οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων των Radiohead αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα στην εφημερίδα “The Independent”.

Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζουν ότι επερχόμενη περιοδεία θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει ότι το συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Σε σχόλιο σε ανάρτηση στο Instagram αναφέρεται: “Δεν κάνουν περιοδεία χωρίς νέο άλμπουμ, οπότε…“.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Radiohead “A Moon Shaped Pool” κυκλοφόρησε το 2016. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Άμπινγκτον στην κομητεία Οξφορντσάιρ της Αγγλίας το 1985 και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους άλμπουμ Pablo Honey το 1993.

Η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2018 στη Φιλαδέλφεια, κλείνοντας την περιοδεία “A Moon Shaped Pool”, που συνόδευε το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Από τότε τα μέλη του συγκροτήματος έχουν ασχοληθεί με διάφορα προσωπικά πρότζεκτ, με τον Thom Yorke και τον Jonny Greenwood να δημιουργούν τους The Smile, μια μπάντα που έχει κυκλοφορήσει ήδη δύο άλμπουμ και την είδαμε στο Release την ίδια βραδιά με τους Pulp.