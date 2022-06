Release Athens 2022: Το πρόγραμμα της έβδομης ημέρας με Pet Shop Boys και Thievery Corporation

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού θα πραγματοποιηθεί μια από τις πλέον σημαντικές συναυλίες του καλοκαιριού, απ’ αυτές που όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία στο Release Athens 2022.

Οι Pet Shop Boys αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο της pop μουσικής (και όχι μόνο) εδώ και τέσσερις σχεδόν δεκαετίες. Έχουν καταφέρει να διατηρηθούν στην κορυφή της σκηνής κάνοντας πάντα τα πράγματα με το δικό τους, ξεχωριστό τρόπο, χωρίς εκπτώσεις ή περιόδους αδράνειας.

Οι Neil Tennant και Chris Lowe, το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της Βρετανικής σκηνής, έρχονται στην Αθήνα με το εντυπωσιακό “Dreamworld: The Greatest Hits Live” show τους, γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους!

Από την ημέρα που υπέγραψαν στην Parlophone Records, οι Pet Shop Boys ξεκίνησαν να γράφουν ιστορία στο χώρο της pop μουσικής. Οι αριθμοί ζαλίζουν: 42 Top-30 singles, 22 Top-10 hits, 4 no 1, 14 Top-10 albums στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστοιχη, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη, επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

“It’s A Sin”, West End Girls”, “Heart”, “Go West”, “Always On My Mind”, “Love Comes Quickly”, “Domino Dancing”, “What Have I Done To Deserve This”, “Suburbia”, “Being Boring”, “Can You Forgive Her”, “Left To My Own Devices”, “Se A Vida E (That’s The Way Life Is)” είναι μόνο μερικά από τα υπέροχα τραγούδια που μας έχουν χαρίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία θα απολαύσουμε ζωντανά το βράδυ της 30ης Ιουνίου 2022.

Στο Release Athens 2022 έρχονται με την πρώτη Greatest Hits περιοδεία της καριέρας τους, οπότε να περιμένετε μια αξέχαστη βραδιά.

Μαζί τους, οι Thievery Corporation που κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, όπως και ο Κ. Βήτα, έναν απ’ τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της χώρας απ’ τα 90s και μετά.

Το ζέσταμα αναλαμβάνει ο Mazoha με το synth punk του και το pop/neo soul σχήμα των Bobya Cottisha.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17.00.

17:30 / Bobya Cottisha

18:15 / Mazoha

19:00 / Κ. Βήτα

20:30 / Thievery Corporation

23:00 / Pet Shop Boys

Η προπώληση συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς προς 47€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 50€.

Εξασφάλισε και εσύ το εισιτήριό σου!

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

