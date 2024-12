Ροκ πάρτι χωρίς προηγούμενο με τους ασταμάτητους Amyl and the Sniffers στο Floyd

Η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 πέρασε με εκκωφαντικό τρόπο στη συναυλιακή μας ιστορία – Οι Amyl and the Sniffers στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα σάρωσαν στο κατάμεστο Floyd Live Music Venue.

H χρονική στιγμή του ερχομού των Amyl and the Sniffers, για 1η φορά στην Ελλάδα, σε μία διοργάνωση της Fuzz Productions, ήταν ιδανική. Μια καυτή νέα μπάντα που με τον φετινό τρίτο δίσκο της κατακτά τον πλανήτη και ένα κοινό στο κατάμεστο Floyd (sold-out δύο εβδομάδες πριν το show) ανυπόμονο όσο ποτέ για να απολαύσει τους Αυστραλούς. “Το καλύτερο, με διαφορά, ακροατήριο της περιοδείας“, έλεγαν backstage τα τέσσερα μέλη της μπάντας και όποιος ήταν εκεί θα παραμείνει με το χαμόγελο για πολύ καιρό!

Οι Frenzee άνοιξαν τη βραδιά με τον αέρα της νέας μπάντας που έρχεται με φόρα. Στα 35 λεπτά της εμφάνισής τους, τα αδέλφια Νίκος, Αντώνης και Απολλωνία, με βάση το ντεμπούτο τους “What’s Wrong With Me“, κέρδισαν άξια το χειροκρότημα του κοινού με την ωμή punk ενέργεια και το άψογο παίξιμό τους.

Amyl and the Sniffers Αργύρης Λιόσης

Amyl and the Sniffers – Ένα χορταστικό set 23 τραγουδιών ξεσήκωσε το Floyd Live Music Venue

Λίγο μετά τις 10:00, η τετράδα των Amyl and the Sniffers ανέβηκε στη σκηνή σαν να πηγαίνει σε πάρτι όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι φίλοι μεταξύ τους! Μετά από σχεδόν μιάμιση ώρα, όλοι αισθανόμασταν ακριβώς αυτό, μια βραδιά που θα λέμε “ήμουν κι εγώ εκεί”.

Με ένα χορταστικό set 23 τραγουδιών, με ενδιάμεσες μικρές ανάσες γεμάτες χιούμορ, η μπάντα ήταν ασταμάτητη. Παίρνοντας ενέργεια από το κοινό που τραγουδούσε συνεχώς, η Αmy Taylor δεν χρειάστηκε πάνω από δύο λεπτά για να αποδείξει πως η σκηνή της ανήκει. Κάθε κομμάτι ήταν highlight αλλά, αν πρέπει να επιλέξουμε κάποια, το δίδυμο “Chewing Gum”, “Security” ήταν οργιαστικό, το “Knifey” συνοδεύτηκε με τα σχόλια της Amy για τις γυναικοκτονίες και τη στήριξη στην Παλαιστίνη, το “Jerkin’” δοκίμασε τις… αντοχές του venue, το “Big Dreams” αποδείχτηκε ως το ήδη πιο αγαπημένο του νέου δίσκου, ενώ το κλείσιμο με το “Hertz” είναι δύσκολο να περιγραφεί!

Amyl and the Sniffers Αργύρης Λιόσης

Στο encore μας είπαν αντίο με τα καταιγιστικά “Got You” και “I’m Not a Loser” και με τα λόγια της Amy με τα οποία μας διαβεβαίωσε πως η ζωή θα είναι πάντα δύσκολη και σκληρή αλλά κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίζει να διασκεδάζουμε! Αν μη τι άλλο, οι Amyl and the Sniffers, σε αυτή την πρώτη εμφάνισή τους στη χώρα μας, το απέδειξαν έμπρακτα με τον πλέον θριαμβευτικό τρόπο.

Amyl and the Sniffers – Από τη Μελβούρνη με αγάπη

Οι Amyl and the Sniffers αποτελούνται από τους Amy Taylor (φωνητικά), Dec Martens (κιθάρα), Gus Romer (μπάσο) και Bryce Wilson (τύμπανα).

Amyl and the Sniffers Αργύρης Λιόσης

Δημιουργήθηκαν στην Μελβούρνη, το 2016, και έγραψαν, ηχογράφησαν και διέθεσαν το πρώτο τους EP, “Giddy Up”, μέσα σε διάστημα 12 ωρών.Ακολούθησε το “Big Attraction”, το 2017. Αυτά τα πρώιμα EPs είχαν πολλές επιρροές, από αυστραλιανή rock και rap μέχρι punk της δεκαετίας του ’70, αλλά ο ήχος ήταν όλος δικός τους — κοφτός, γρήγορος, δυνατός και αστείος.

Έκαναν το διεθνές ντεμπούτο τους στη σκηνή του περίφημου The Great Escape, το 2018. Αμέσως μετά, υπέγραψαν συμβόλαια τόσο με την Rough Trade Records όσο και με την ATO Records, έκαναν μια μυθική εμφάνιση στο SXSW και τελικά κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, τον Μάιο του 2019.

Amyl and the Sniffers Αργύρης Λιόσης

Στα τέλη του 2020, οι Amyl and the Sniffers μπήκαν στο στούντιο με παραγωγό τον Dan Luscombe για να ηχογραφήσουν το δεύτερο άλμπουμ τους, “Comfort To Me”. Το άλμπουμ γράφτηκε εν μέσω lockdown, έχοντας πλέον μια μεγαλύτερη δεξαμενή μουσικών αναφορών – από old school rock’n’roll (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead και Wendy O Williams), σύγχρονο hardcore (Warthog, Power Trip) και τους σταθερούς ήρωες της πατρίδας (Colored Balls, Cosmic Psychos).

Amyl and the Sniffers Αφροδίτη Ζαγγανά

Στιχουργικά, το άλμπουμ επηρεάστηκε από τα rap είδωλα της Taylor και αμέτρητα garage συγκροτήματα. Ο περίφημος παραγωγός Nick Launay (Nick Cave, IDLES, Yeah Yeah Yeahs) έκανε τη μίξη εξ αποστάσεως και το master έγινε από τον Bernie Grundman (Michael Jackson, Prince, Dr Dre).

Με το “Comfort to Me” οι Amyl and the Sniffers άλλαξαν εντελώς ταχύτητα και έγιναν μια μπάντα που βγήκε από την πανδημία πιο δυνατή, πιο σφιχτή και πιο σκληρή από πριν. Το άλμπουμ γνώρισε ολοκληρωτική αποδοχή από τους κριτικούς και παγκόσμια επιτυχία.

Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το νέο τους single, το καταπληκτικό “U Should Not Be Doing That” με b’ side το εξίσου καταιγιστικό “Facts” Και τα δύο, όπως αποκαλύπτει η Amy, είναι αυτοαναφορικά και αφιερωμένα στο σοκ που μερικοί ακόμα αισθάνονται όταν τη βλέπουν να… σαρώνει τη σκηνή!