Scorpions: Άλλαξαν τους στίχους του εμβληματικού Wind of Change λόγω Ρωσίας

Τους στίχους του εμβληματικού τραγουδιού Wind of Change άλλαξαν οι Scorpions, επειδή δεν ήθελαν πλέον να "ρομαντικοποιούν τη Ρωσία" μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής του γερμανικού συγκροτήματος, Klaus Meine.

"Το να τραγουδάς το Wind of Change όπως το τραγουδούσαμε πάντα, δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να φανταστώ πια", είπε ο Meine στην Die Zeit . "Δεν είναι σωστό να ρομαντικοποιούμε τη Ρωσία με στίχους όπως: "‘I follow the Moskva / Down to Gorky Park … Let your balalaika sing".

Όπως ανέφερε η μπάντα αποφάσισε να αλλάξει τις λέξεις στο πιο διάσημο τραγούδι της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η οποία άνοιξε στο Λας Βέγκας στις 26 Μαρτίου, ένα μήνα μετά την έναρξη της εισβολής. Οι αναθεωρημένοι στίχοι, που προβάλλονται σε μια οθόνη πίσω από το συγκρότημα, λένε: "Now listen to my heart / It says Ukrainia / Waiting for the wind to change".

Παρόλο που το τραγούδι κυκλοφόρησε περισσότερο από ένα χρόνο μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, τον Δεκέμβριο του 1990, θεωρείται το soundtrack της εποχής των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών στην πρώην Σοβιετική Ένωση που προανήγγειλε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Οι Scorpions παρουσίασαν το Wind of Change στην Πύλη του Βρανδεμβούργου στη 10η επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1999, και ψηφίστηκε τραγούδι του 20ου αιώνα από τους τηλεθεατές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ZDF το 2005.

Ο Meine, ο οποίος έγραψε τη μουσική και τους στίχους για την μπαλάντα του συγκροτήματος, είπε ότι έγραψε τα λόγια στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 1989, μετά την εμφάνιση των Scorpions στο φεστιβάλ Music Peace της Μόσχας στα μέσα Αυγούστου.

Πιο πρόσφατα, το Wind of Change έγινε το θέμα μιας σειράς podcast, στην οποία ο ερευνητής δημοσιογράφος Patrick Radden Keefe προσπάθησε να διαψεύσει μια φήμη ότι το τραγούδι είχε γραφτεί στην πραγματικότητα από τη CIA, χωρίς να ανακαλυφθούν ουσιαστικά στοιχεία για τη θεωρία. Στη συνέντευξή του στην Die Zeit, ο Meine αρνήθηκε ξανά ότι το πιο επιτυχημένο τραγούδι του είχε γραφτεί από αξιωματικούς της προπαγάνδας των ΗΠΑ.

Με καταγωγή από το Ανόβερο, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Κάτω Σαξονίας στη βορειοδυτική Γερμανία, το συγκρότημα συνήθιζε να θεωρείται μέλος του φιλικού κύκλου του πρώην καγκελάριου που έγινε Ρώσος λομπίστας Γκέρχαρντ Σρέντερ, στο πάρτι του πέμπτου γάμου του οποίου παραβρέθηκε ο Meine το 2018.

