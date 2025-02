Super Bowl: 5+1 ερωτήσεις για το επερχόμενο halftime show του Kendrick Lamar

Στη Νέα Ορλεάνη χτυπά η καρδιά του φετινού Super Bowl και ο Kendrick Lamar ετοιμάζεται να δώσει ένα από τα μεγαλύτερα show της καριέρας του.

Το 2025 αναμένεται να είναι η χρονιά του Κέντρικ Λαμάρ (Kendrick Lamar), καθώς αφού σάρωσε στα Grammy Awards 2025 κερδίζοντας πέντε βραβεία σε σημαντικές κατηγορίες, σχεδιάζει την εμφάνισή του στο half time show του Super Bowl.

Το αθλητικό και πολιτιστικό φαινόμενο επιστρέφει και ήδη η καρδιά του αμερικάνικου φούτμπολ χτυπάει στη Νέα Ορλεάνη, όπου τη νύχτα μεταξύ της Κυριακής 11ης και της Δευτέρας 12ης Φεβρουαρίου, στις 01:30 ώρα Ελλάδας, θα διεξαχθεί στο Caesars Superdome ο μεγάλος τελικός του δημοφιλέστερου αθλήματος στις ΗΠΑ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Λαμάρ απέσπασε πέντε Grammys, μεταξύ άλλων για το diss κομμάτι του “Not Like Us“, όπως επίσης για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς. Και τώρα έρχεται ένα φαντασμαγορικό show στο ημίχρονο του Super Bowl LIX.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Λαμάρ θα εμφανιστεί στο μεγάλο τηλεοπτικό πρόγραμμα του NFL. Το 2022, συμμετείχε στο πρώτο hip-hop line-up του ημιχρόνου του Super Bowl, μαζί με τους Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem και Mary J. Blige, όπου ερμήνευσε τον πολιτικό ύμνο του 2015, “Alright”. Η εμφάνιση του ράπερ ήταν η πιο ξεχωριστή σε μια κάπως χαοτική σύνθεση, λόγω της δυναμικής σκηνικής του παρουσίας και των έντονων οπτικών εφέ.

Kendrick Lamar AP

Ο ίδιος θα μπορούσε να έχει αναλάβει το ημίχρονο του Super Bowl μόνος του εδώ και χρόνια, ωστόσο το “Not Like Us” αποτέλεσε το τέλειο timing για να κερδίσει τον σεβασμό, αν θεωρήσουμε βέβαια ότι τον είχε χάσει ποτέ.

Παρ’ όλα αυτά η επερχόμενη εμφάνισή του εγείρει μια σειρά από ερωτήματα, από τι συνέβη με τις προηγούμενες ανησυχίες του για το NFL μέχρι και το εάν θα μπορέσει να παίξει το χιτ “Not Like Us”, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ακολουθούν πέντε ερωτήσεις που ενδέχεται να έχετε για τον φετινό σταρ του Super Bowl αλλά και όσα αναμένεται να συμβούν την Κυριακή (09/02):

Γιατί το σόου του Λαμάρ στο ημίχρονο είναι τόσο σημαντικό;

Ο Κέντρικ Λαμάρ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο ημίχρονο του Super Bowl, καθώς γίνεται ο πρώτος σόλο ράπερ που αναλαμβάνει τον ρόλο του headliner στην 60χρονη ιστορία της διοργάνωσης. Από τις πρώτες δεκαετίες όπου η σκηνή του ημιχρόνου φιλοξενούσε κολεγιακές μπάντες, η διοργάνωση έχει περάσει σε μια νέα εποχή, φιλοξενώντας πλέον σύγχρονες pop superstars όπως η Rihanna, η Beyonce, η Lady Gaga και ο The Weeknd.

Ωστόσο, παρά την εξέλιξή του, το NFL παρέμενε διστακτικό στο να αγκαλιάσει πλήρως τη ραπ μουσική, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή είδη μουσικής παγκοσμίως. Η διοργάνωση, αν και φιλοξενεί διαφορετικούς μεταξύ τους καλλιτέχνες, συχνά φαίνεται να λαμβάνει υπόψη το -κυρίως λευκό- τηλεοπτικό της κοινό, προτιμώντας πιο “ασφαλείς” επιλογές χωρίς πολιτικές προεκτάσεις.

David Phillip, File/AP Photo

Ωστόσο, όταν υπήρξαν στιγμές που είτε θεωρήθηκαν προκλητικές – όπως το σκάνδαλο του Justin Timberlake με τη Janet Jackson το 2004 – είτε είχαν πολιτικό μήνυμα, όπως η εμφάνιση της Beyoncé το 2016 με αναφορές στο Κόμμα Μαύρων Πανθήρων, η αντίδραση τόσο του κοινού όσο και του ίδιου του NFL ήταν έντονη.

Τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν στη Beyoncé για το Formation, ενώ η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έλαβε εκατοντάδες καταγγελίες. Παράλληλα, το NFL κινήθηκε νομικά εναντίον της M.I.A., απαιτώντας αποζημίωση 16 εκατ. δολαρίων επειδή ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο κατά την εμφάνισή της στο ημίχρονο της Madonna το 2012.

Ενώ ράπερ όπως ο Nelly, ο Big Boi και η Nicki Minaj έχουν εμφανιστεί ως guest, μόλις το 2022 η χιπ-χοπ κυριάρχησε στη σκηνή. Πρόκειται για μια απόφαση που φαινομενικά δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε η πρόσφατη συνεργασία μεταξύ του NFL και της Roc Nation Entertainment του Jay-Z. Από το 2020, η Roc Nation είναι συμπαραγωγός του halftime show με ένα αξιοσημείωτα ποικίλο μείγμα καλεσμένων, όπως η Jennifer Lopez και η Shakira, η Rihanna και, πιο πρόσφατα, ο Usher.

Γιατί ο Λαμάρ θα κάνει σόου στο ημίχρονο τώρα;

Το 2024 ανέδειξε τον Κέντρικ Λαμάρ σε πρωταγωνιστή μιας από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές διαμάχες των τελευταίων ετών, καθώς η αντιπαράθεσή του με τον Drake πήρε διαστάσεις πρωτοφανούς δημοσιότητας. Αν και ο Λαμάρ πετούσε έμμεσες αιχμές προς τον Καναδό ράπερ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όλα κλιμακώθηκαν με τη συμμετοχή του στο κομμάτι “Like That” των Future and Metro Boomin’.

Η ατάκα “F— the Big 3” στο τραγούδι πυροδότησε έναν ανελέητο πόλεμο διαρκείας εβδομάδων, με τον Drake, τον Λαμάρ και μια ολόκληρη “Avengers” – ομάδα αντιπάλων του Drake από τη μουσική βιομηχανία να εμπλέκονται στη σύγκρουση. Ωστόσο, το κομμάτι που κυριάρχησε ανάμεσα στα πολυάριθμα diss tracks ήταν το “Not Like Us”, σε παραγωγή του Mustard.

Στο τραγούδι, ο Λαμάρ δεν δίστασε να αποκαλέσει τον Drake “παιδόφιλο” και να ισχυριστεί ότι “θα έπρεπε να είναι υπό επιτήρηση στη γειτονιά”. Οι κατηγορίες αυτές αρχικά προκάλεσαν αμηχανία, ειδικά μετά τις καταγγελίες περί ενδοοικογενειακής βίας που είχε εξαπολύσει ο Drake εναντίον του Λαμάρ σε άλλο diss track. Παρόλα αυτά, με τον καιρό το “Not Like Us” εξελίχθηκε σε ύμνο της μαύρης κουλτούρας του Λος Άντζελες, σε αγαπημένο club anthem, ακόμα και σε τραγούδι διαμαρτυρίας που ακούστηκε διεθνώς.

Πόσο πολιτικό θα είναι το show του;

Πριν από μία δεκαετία περίπου, ένα show του Κέντρικ Λαμάρ στο ημίχρονο του Super Bowl θα θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ο ράπερ, από την αρχή της καριέρας του, έχει εκφράσει ανοιχτά τις φιλο-Black και αντισυστημικές του απόψεις, προκαλώντας την οργή συντηρητικών σχολιαστών και παρουσιαστών του Fox News.

Ειδικά το άλμπουμ του “To Pimp a Butterfly” το 2015, με κομμάτια όπως το “Alright” και το “The Blacker the Berry”, τον ανέδειξε σε σύμβολο του κινήματος Black Lives Matter, με το πρώτο τραγούδι να γίνεται ύμνος κατά της αστυνομικής βίας.

Εκείνη την περίοδο, ο Lamar εδραιώθηκε ως ένας καλλιτέχνης με έντονη πολιτική τοποθέτηση και συναυλίες που λειτουργούσαν ως κοινωνικά σχόλια. Στα BET Awards του 2015, ερμήνευσε το “Alright” πάνω σε ένα περιπολικό, ενώ πίσω του κυμάτιζε μια τεράστια αμερικανική σημαία. Στην ίδια εμφάνιση, συμπεριέλαβε και ένα απόσπασμα από εκπομπή του Fox News, όπου το τραγούδι του δεχόταν επικρίσεις για τους αντι-αστυνομικούς του στίχους.

Στα Grammy Awards του 2016, ανέβηκε στη σκηνή για μια εμβληματική ερμηνεία με ένα medley από το “To Pimp a Butterfly”, συνοδευόμενος από μια ομάδα μαύρων ανδρών που φορούσαν αλυσίδες και στολές κρατουμένων.

Grammy Awards Photo by Matt Sayles/Invision/AP

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η μουσική του χαρακτηρίζεται περισσότερο από προσωπικούς θριάμβους και κόντρες παρά από πολιτικά μηνύματα. Την ίδια στιγμή η σκηνή του halftime show στο Super Bowl δεν αποτελεί πλατφόρμα για πολιτικά και επαναστατικά μηνύματα. Αν και στο παρελθόν καλλιτέχνες όπως η Τζένιφερ Λόπερ και ο Έμινεμ έκαναν πολιτικές αναφορές κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους, οι κινήσεις αυτές περισσότερο έδιναν την εντύπωση μιας “ανεκτικής” στάσης του NFL παρά αληθινής αποδοχής της πολιτικής διαφωνίας.

Βέβαια, με τον Ντόναλντ Τραμπ ξανά στην εξουσία, δεν αποκλείεται να αναβιώσουν οι πολιτικά φορτισμένες κινήσεις που καθόρισαν την εποχή του δίσκου του “To Pimp a Butterfly”. Την Τρίτη, το Associated Press ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρευρεθεί στο Super Bowl, καθιστώντας τον τον πρώτο εν ενεργεία πρόεδρο που θα το παρακολουθήσει τον τελικό. Αν ο Λαμάρ ερμηνεύσει το “Alright” μπροστά στον πρόεδρο -που πιθανότατα θα το κάνει- σίγουρα θα εκληφθεί ως μια ισχυρή δήλωση.

Θα επιτραπεί στον Λαμάρ να παίξει το “Not Like Us”;

Αν και φαντάζει αυτονόητο ότι ο ράπερ θα ερμηνεύσει το “Not Like Us” στη σκηνή του Super Bowl, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Το τραγούδι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νομικής διαμάχης, καθώς ο Drake έχει καταθέσει μήνυση, γεγονός που καθιστά κάθε δημόσια εκτέλεσή του – πόσο μάλλον στη μεγαλύτερη τηλεοπτική μετάδοση της χρονιάς – ιδιαίτερα δύσκολη.

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιανουαρίου, ο Drake υπέβαλε αγωγή κατά της δισκογραφικής Universal Music Group (UMG), στην οποία ανήκουν τόσο ο ίδιος όσο και ο Λαμάρ (σε διαφορετικές θυγατρικές), κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση λόγω των στίχων του τραγουδιού. Η μήνυση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά την απόσυρση ενός προηγούμενου αιτήματος που είχε καταθέσει τον Νοέμβριο, στο οποίο κατηγορούσε τη UMG και το Spotify για τεχνητή αύξηση της δημοτικότητας του diss track, καθώς και για συνεργασία με το iHeartRadio σε ένα “pay-for-play” σύστημα.

Η αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης εστιάζει κυρίως στον στίχο που χαρακτηρίζει τον Drake ως “πιστοποιημένο παιδόφιλο”, υποστηρίζοντας ότι η κατηγορία αυτή έχει θέσει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Η μήνυση επικαλείται ένα περιστατικό στις 7 Μαΐου 2024, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, όπου ένοπλοι φέρεται να οδήγησαν μέχρι το σπίτι του Drake στο Τορόντο, με έναν από αυτούς να πυροβολεί εναντίον ενός φύλακα ασφαλείας. Επιπλέον, καταγράφονται δύο ακόμα απόπειρες διάρρηξης στο σπίτι του τις επόμενες δύο ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μήνυση του Drake δεν στρέφεται εναντίον του Κέντρικ Λαμάρ, αλλά κατά της Universal Music Group (UMG) για την προώθηση του τραγουδιού – και όχι για τη δημιουργία του. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο, Ken White, οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα ο Λαμάρ επειδή θα το ερμηνεύσει είναι εξαιρετικά χαμηλές.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόφαση είναι απλή. Ο White ανέφερε στους Los Angeles Times ότι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το NFL και το Fox, θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο της νομικής διαμάχης εάν επιτρέψουν στον ράπερ να παρουσιάσει το τραγούδι στο Super Bowl. “Αν ήμουν νομικός σύμβουλος, θα τους έλεγα να μην το κάνουν”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θα υπάρξουν άλλοι guest καλλιτέχνες;

Φυσικά και θα υπάρξουν! Η λίστα των καλλιτεχνών που θα μπορούσε να καλέσει στη σκηνή του ημιχρόνου ο Κέντρικ Λαμάρ Lamar είναι αρκετά μεγάλη, ωστόσο, προς το παρόν, η μόνη επιβεβαιωμένη συμμετοχή είναι αυτή της SZA. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, με πιο γνωστές τις επιτυχίες “All of the Stars” από το soundtrack του Black Panther – που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ – και το “luther”. Επιπλέον, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ από τον Απρίλιο, γεγονός που καθιστά το ημίχρονο του Super Bowl το ιδανικό μέρος για την προώθησή της.

Πώς παίζεται το αμερικάνικο φούτμπολ;

Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και τακτικές και πραγματικά πάρα πολλοί παίχτες για κάθε ομάδα, αλλά αν θέλουμε να το περιγράψουμε όσο πιο απλά μπορούμε, ώστε να μπορεί ακόμα κι ένας θεατής χωρίς καμία γνώση να παρακολουθήσει έναν αγώνα, θα λέγαμε το εξής.

Ο στόχος είναι μια ομάδα να κατέβει το γήπεδο, να καλύψει δηλαδή 100 γυάρδες. Μπορεί να το κάνει αυτό είτε πασάροντας προς τα μπροστά, είτε τρέχοντας με τη μπάλα. Κάθε φορά που ένας παίχτης ακουμπάει το έδαφος έχοντας κατοχή της μπάλας, η συγκεκριμένη επίθεση τελειώνει, και μετά η ομάδα προσπαθεί ξανά να καλύψει κάποια απόσταση. Όταν τελειώσουν οι προσπάθειες, τότε αν είναι αρκετά κοντά στο τέρμα, μπορεί να επιχειρήσει ένα μακρινό σουτ, που μετράει για 3 πόντους. Αν φτάσει στην ζώνη του τερματισμού, τότε κάνει touchdown, που μετράει για 6 πόντους.

Ως άμυνα, αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι είτε να κλέψεις τη μπάλα (θα δείτε παίχτες να βουτάνε εντυπωσιακά μπροστά από πάσες για να αρπάξουν τη μπάλα πριν φτάσει στον στόχο της), είτε απλά να σταματήσεις την αντίπαλη επίθεση. Να τους τελειώσουν δηλαδή όλες οι προσπάθειες, χωρίς να έχουν προχωρήσει αρκετά στο γήπεδο.

Όλα τα υπόλοιπα, τα διαπιστώνεις παρακολουθώντας. Στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ περίπλοκο! (Μια ελαφρώς πιο αναλυτική εκδοχή του πώς παίζεται το άθλημα, βρίσκετε κι εδώ.)