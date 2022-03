Τα 10 τραγούδια της playlist των μελαγχολικών ημερών του πολέμου

Κακά τα ψέματα. Διανύουμε μέρες πολέμου, η διάθεση όλων είναι περίεργη και δεν έχουμε όρεξη για τίποτα… Η σκέψη και το μυαλό μας είναι στα όσα διαδραματίζονται ανάμεσα στις δύο γείτονες χώρες, την Ρωσία και την Ουκρανία. Ωστόσο, η μουσική είναι πάντα ιαματική και παρηγορητική, καθώς μας ταξιδεύει μακριά και μας κάνει να ξεχνιόμαστε.

Επειδή οι περισσότεροι δεν έχουμε καμία όρεξη να χορέψουμε και να ακούσουμε τραγούδια χαρούμενα, ετοιμάσαμε μία μελαγχολική Playlist, αυτή δηλαδή που ταιριάζει απόλυτα στην ψυχολογία μας…

ADVERTISING

Green Day - 21 guns

Οι Green Day, το θρυλικό αμερικανικό πανκ ροκ συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1986 στην Καλιφόρνια και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα "χάθηκε" από προσώπου γης. Πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν πως είχαν διαλυθεί, καθώς από τα τέλη του 2005 δεν έκαναν καμία δημόσια εμφάνιση. Ωστόσο, στις 10 Οκτωβρίου του 2008, ένα μικρής διάρκειας video αναρτήθηκε στο Youtube που έδειχνε τη μπάντα με τον παραγωγό Butch Vig να ηχογραφούν τραγούδια για τον νέο δίσκο τους. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2009, οι Green Day πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, μετά από 4 χρόνια, στα βραβεία Grammy. Την ίδια μέρα, στην επίσημη ιστοσελίδα τους ανακοινώθηκε πως στις 15 Μαΐου του 2009, θα κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος τους με τίτλο "21st Century Breakdown". To "21 guns" ξεχώρισε αμέσως. Συναίσθημα και δυναμισμός ταυτόχρονα. Στίχοι που προβληματίζουν και μάλιστα τώρα είναι πιο επίκαιροι από ποτέ.

Damien Rice – The Blower’s Daughter

“I can't take my eyes off of you”. Μια ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα κρύβεται πίσω από αυτή την όμορφη μπαλάντα η οποία βγήκε τη δεκαετία του ’90, όταν ο Damien Rice εργαζόταν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο σαν ασφαλιστής. Ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα διήρκεσε πάνω από μια ώρα με μία γυναίκα και η συζήτηση δεν περιορίστηκε μόνο στον οικονομικό τομέα. Τα τηλεφωνήματα αυτά γίνονταν πλέον καθημερινά, όταν ξαφνικά μια μέρα η γυναίκα σταμάτησε να ανταποκρίνεται στις κλήσεις του Damien. Ερωτευμένος πλέον ο Damien με αυτή τη γυναικεία φωνή αποφάσισε να πάει να τη βρει, εντοπίζοντας τη διεύθυνσή της από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Ήταν αρχές φθινοπώρου όταν ο Damien κρυμμένος πίσω από τους θάμνους του σπιτιού συνειδητοποίησε πως η φωνή με την οποία ήταν ερωτευμένος άνηκε σε ένα 16χρονο κοριτσάκι. Έβγαινε από την πόρτα του σπιτιού της με τη μαθητική σχολή και ο Damien σοκαρισμένος δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

Η λέξη Blower στην αγγλική αργκό σημαίνει τηλέφωνο, ενώ πολλοί Βρετανοί το αποκαλούν φυσητήρα, μιας και στις αρχές πριν ξεκινήσεις να μιλάς, έπρεπε να φυσήξεις. Με απλή μετάφραση θα το ορίζαμε ως: “Η κόρη του τηλεφώνου“.

Way down we go – Kaleo

Στο live τους στην Αθήνα στο Piraeus 117 Academy είχαν αποδείξει πως δεν θεωρούνταν τυχαία η καλύτερη ανερχόμενη μπάντα στην παγκόσμια rock μουσική σκηνή. Το Way down we go είναι ίσως η μεγαλύτερη τους επιτυχία. 450 εκ. Youtube views, στα ραδιόφωνα το 2016 αλλά και σήμερα on repeat. Θα λέγαμε πως είναι από τα πιο dark και συγκινητικά τραγούδια.

Nickelback – How You Remind Me

Οι Nickelback είναι συγκρότημα της Hard Rock που αντιπροσωπεύει το σύγχρονο post-grunge ύφος. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από το νίκελ, έτσι λένε την πεντάρα στον Καναδά, όπου και μένουν τα μέλη του συγκροτήματος μόνιμα. Όταν ο Mike Kroeger παλιά δούλευε στο Starbucks, και συχνά έδινε ρέστα μια πεντάρα, έλεγε "Here's your nickel back", (τα ρέστα σας παρακαλώ...). Το How You Remind Me έχει γράψει τη δική του ιστορία στις καρδιές μας.

Phil Collins – In The Air Tonight

Είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδοποιούς όλων των εποχών, τόσο ως σόλο καλλιτέχνης όσο και με τους Genesis. Τα τραγούδια του, συνήθως έχουν θέμα τη χαμένη αγάπη και τα καταλαβαίνει αμέσως από την αντήχηση του ήχου των τυμπάνων. Το «In the Air Tonight» έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συνείδηση όλων μας.

Coldplay – The Scientist

Το βρετανικό δημοφιλές συγκρότημα των Coldplay πάντα “προσεγγίζει” τη μουσική με μια ηρεμία και μια ευαισθησία jexvrist;;h. Κάπως έτσι έγινε και με το The Scientist. Από την πρώτη νότα σού προσφέρει μια ηρεμία και μια γαλήνη και έχεις ανάγκη να το ακούσεις για να χαλαρώσεις και να κάνεις τον απολογισμό της ημέρας.

James Blunt – Time of our lives

Ο James Blunt πάντα είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τις καταθλίψεις μας. Όταν έχουμε ερωτική απογοήτευση, είναι εκεί. Όταν έχουμε τα down μας, είναι πάλι εκεί. Με το Time of our lives, το αποδεικνύει αυτό περίτρανα.

Disturbed – The sound of silence

Και για το τέλος πάντα κρατάμε τη… σιωπή. Και μαζί το “The sound of silence” , το τραγούδι της σιωπής, που ίσα-ίσα ακούγεται η φωνή, αλλά που οι στίχοι και η μελωδία "ηχούν" πολύ δυνατά. Μάλιστα τις τελευταίες μέρες αν μπει κανείς στο Youtube video του τραγουδιού, θα δει να έχουν γραφτεί πολλά comments από ανθρώπους από όλο τον κόσμο για το ότι το ακούνε, ειδικά αυτές τις μέρες.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις