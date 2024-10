Τα μουσικά ραντεβού του Οκτώβρη – Ποιες είναι οι συναυλίες που δεν πρέπει να χάσεις

Οι μουσικές “συναντήσεις” του Οκτώβρη καλύπτουν όλα τα γούστα – Εμείς επιλέξαμε όσες συναυλίες τράβηξαν την προσοχή μας για αυτό τον μήνα και για να πούμε και ένα προσωρινό… “αντίο” στους ανοιχτούς χώρους που λατρέψαμε για άλλη μία σεζόν.

Τα μουσικά ραντεβού του Οκτωβρίου και οι συναυλίες που περιμένουμε έχουν μεγάλη… γκάμα και καλύπτουν όλα τα γούστα!

Ανάμεσα σε πληθώρα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών επιλέξαμε όσους και όσα συναυλιακά “ραντεβού” μας τράβηξαν την προσοχή για να πούμε και ένα προσωρινό “αντίο” στους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας, που λατρέψαμε για για άλλη μία σεζόν. Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι!

Amenra

Floyd Live Venue – Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Amenra Stefaan Temmerman

Σε ένα τελείως άλλο μουσικό σύμπαν από τους Telenova οι avant-garde post-metal Amenra έρχονται να σαρώσουν το Floyd. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η επιβλητική βελγική μπάντα αποδεικνύει πως δεν υπάρχουν όρια στη διεύρυνση του πελώριου ήχου τους. Ο ιδρυτής και τραγουδιστής τους, Colin H. van Eeckhout θα επιβληθεί στο κοινό όπως μόνο αυτός ξέρει…Εισιτήρια στο more.com.

Γκόραν Μπρέγκοβιτς

Ηρώδειο – Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Ο συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς AP Photo/Efrem Lukatsky

Ένας μουσικός που δεν χρειάζεται συστάσεις! Ο διάσημος συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έρχεται στην Αθήνα και γιορτάζει μαζί μας τη δύναμη της μουσικής. Η συναυλία-γιορτή στο Ηρώδειο περιλαμβάνει τις πιο διάσημες στιγμές του από το παραδοσιακό “Ederlezi” και τον “Καιρό των Τσιγγάνων” μέχρι το “Mesecina” και το “Kalasnjikov” αλλά και το υπέροχο “Ausencia” από το “Underground” και φυσικά μελωδίες που ντύθηκαν με ελληνικούς στίχους και έγιναν αγαπημένα τραγούδια όπως “Το Βενζινάδικο” ή το “Θεός αν είναι” και το “Παραδέχτηκα”. Θα παρουσιάσει και τα “Τρία Γράμματα από το Σεράγεβο”, που φαντάζει σήμερα παράξενα επίκαιρο. Το Σεράγιεβο, ένα μωσαϊκό από Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους πριν από τον πόλεμο του ‘90 είχε την ανοιχτή ματιά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας που είχε να δώσει πολλά στα πιο ανήσυχα παιδιά της. Εισιτήρια στο more.com.

Άννα Βίσση

Καλλιμάρμαρο Στάδιο – Σάββατο 5 Οκτωβρίου

Άννα Βίσση ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ/PAPADAKIS PRESS

“Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βίσση” λένε όσοι έχουν από καιρό αποφασίσει σε ποια πλευρά βρίσκονται στο δίλημμα Βίσση-Βανδή. Μια επετειακή συναυλία για την Απόλυτη “ήταν δίκαιο και έγινε πράξη”. “Προτιμώ… Άννα Βίσση” λέγεται η βραδιά που θα περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα τραγουδιών της και είναι (περίπου) sold-out. Στο Καλλιμάρμαρο θα γιορτάσει μισό αιώνα επιτυχημένης μουσικής διαδρομής. Για να δούμε αν θα ζήσουμε στιγμές ανάλογες με το προσκύνημα στον ανεπανάληπτο Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Saske και Saskepticism Festival

Θέατρο Λυκαβηττού – Τρίτη 8 & Τετάρτη 9 Οκτωβρίου

Άλλο ένα κβαντικό άλμα σε άλλο μουσικό … σύμπαν, όπου στο βάθος ακούγεται αχνά η ατμοσφαιρική φωνή του Saske να λέει “δύναμή μας η ροή μας” και να τρέχουμε για νερό. Ο Saske για πρώτη φορά στο Θέατρο Λυκαβηττού παρουσιάζει δύο μοναδικές ζωντανές συναυλιακές εμπειρίες. Την πρώτη ημέρα σε ζωντανή εκτέλεση το πρόσφατο άλμπουμ “DELUXE”και κομμάτια από το καλοκαιρινό μουσικό project GET LOVED OR DIE TRYIN’. Και τη δεύτερη ημέρα, στο Saskepticism Festival θα ανέβουν στη σκηνή ο Αμερικανός σταρ της ραπ Rich The Kid και ο Βρετανός υποψήφιος για Brit Award και Mercury Prize ράπερ Ghetts. Την ελληνική σκηνή θα εκπροσωπήσουν οι Νέγρος του Μοριά καλ. Ο Saske θα παρουσιάσει αγαπημένα κομμάτια από όλη τη δισκογραφία του. Εισιτήρια στο more.com.

Μάνος Χατζιδάκις – 30 / Με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη

Ηρώδειο – Τρίτη 8 Οκτωβρίου

Από την ώρα και τη στιγμή που ανακοινώθηκε, φάγαμε κόλλημα! Δεν είναι και πολλές οι ευκαιρίες που έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα “ψαγμένο” και άρτια δουλεμένο αφιέρωμα στον Χατζιδάκι και μάλιστα με τη φωνή και την ερμηνεία του Αλκίνοου Ιωαννίδη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της βραδιάς έχει ο Γιώργος Χατζιδάκις. Μια συναυλία που όπως διαβάσαμε στο δελτίο Τύπου θα είναι γεμάτη “με χάρτινα φεγγαράκια που φωτίζουν παιδιά κάτω στον κάμπο, μεθυσμένα κορίτσια, οδοιπόρους, νεαρούς πρίγκιπες που νόμιζαν πως θ’ αλλάξουν τον κόσμο και μια παρεξήγηση που δεν ξέρουμε αν δόθηκε εξήγηση ακόμη” (και πολλά ακόμα!). Εισιτήρια στο more.com.

Μίμης Πλέσσας – Γενέθλια 100 “Τα Κινηματογραφικά”

Παλλάς – Από 10 έως 20 Οκτωβρίου 2024

Ο Μίμης Πλέσσας

Ο Μίμης Πλέσσας κλείνει 100 χρόνια ζωής με μία μεγάλη γιορτή στο Θέατρο Παλλάς που δεν περιορίζεται σε μία ημέρα αλλά θα είναι υπερθέαμα με πολλούς καλλιτέχνες και αμέτρητες επιτυχίες – τραγούδια που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μια επέτειος-σταθμός για την ελληνική μουσική με τις σπουδαιότερες κινηματογραφικές επιτυχίες του μυθικού συνθέτη και ένα πλούσιο επιτελείο 30 και πλέον καλλιτεχνών μαζί με πολυμελή ζωντανή ορχήστρα. Σις 12 Οκτωβρίου που είναι και τα κανονικά γενέθλια του Πλέσσα ίσως να είναι μια έξτρα-ενδιαφέρουσα βραδιά στο Παλλάς. Η ιδέα και η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Βάλαρη και η μουσική ενορχήστρωση του Αντώνη Γούναρη. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

ΤΕΜΠΗ: Συναυλία μνήμης

Καλλιμάρμαρο – Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2024

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου Yiannis Margetousakis

Φοίβος Δεληβοριάς, Κοινοί Θνητοί, Σωκράτης Μάλαμας, Θανάσης Παπακωνσταντίνου και Τάνια Τσανακλίδου ενώνουν τις φωνές τους για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών (και ευχόμαστε παρά τις αντιδράσεις και τα εξώδικα, αυτή η συναυλία να γίνει). “Μες στην κοιλάδα των Τεμπών έσβησαν οι φωνές 57 ανθρώπων. Μια ανείπωτη τραγωδία που ο νους προσπαθεί να συλλάβει, χωρίς τέλος. Ενάμιση χρόνο μετά, οι συγγενείς μιλούν με τη φωνή των θυμάτων και ενώνονται μέσα από τον πόνο και την απουσία προσκαλώντας μας όλες και όλους να γίνουμε κι εμείς η φωνή των αδικοχαμένων.” Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Heilung

Λυκαβηττός – Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2024

Οι Heilung είναι μια κολεκτίβα-ορόσημο της πειραματικής pagan folk από τον Σκανδιναβικό Βορρά και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ο Christopher Juul, η Maria Franz, ο Kai Uwe Faust και η Nordic κολεκτίβα τους με τα κέρατα και τους μανδύες των Βίκινγκ, οδηγούν το κοινό σε μια κατάσταση έκστασης, με πρωτόγονους ρυθμούς, ένα μαγευτικό φωτιστικό σόου, έναν στρατό πολεμιστών και εκρήξεις φωτιάς. Εισιτήρια στο more.com.

“Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη”

Ηρώδειο – Σάββατο 12 Οκτωβρίου

M.Theodorakis archive/EΛΣ

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα λαϊκά αλλά και λυρικά τραγούδια του συνθέτη. Συμμετέχουν οι: Ελένη Βιτάλη – Χρήστος Θηβαίος, Δημήτρης Μπάσης – Ρίτα Αντωνοπούλου, Παυλίνα Βουλγαράκη – Νίκος & Γιώργος Στρατάκης, Μαριάννα Ζάχου. Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη είναι άρρηκτα δεμένος με την ποίηση. Ο ίδιος είχε επανειλημμένα δηλώσει πως με τη μουσική του επιδίωκε πάντα να υπηρετεί τον ποιητικό λόγο. Άλλη μία βραδιά που θα ταξιδέψουμε στην ποίηση του Ρίτσου, του Σεφέρη του Ελύτη και του αθάνατου θεοδωρακικού σύμπαντος. Συμμετέχει ο Λαογραφικός & Χορευτικός Όμιλος «Κρήτες». Εισιτήρια στο more.com.

Η Κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη

Με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη

Ηρώδειο – Δευτέρα 14 Οκτωβρίου

Με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και εμβληματικό δημιουργό Μίκη Θεοδωράκη, επιστρέφει ο Μελωδία 99.2 μαζί με την Νατάσσα Μποφίλιου σε ενορχηστρώσεις Θέμη Καραμουρατίδη. H ξεχωριστή αυτή παράσταση-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη βάζει στο επίκεντρο την επιδραστικότητα του τεράστιου συνθέτη μας και την αφοσίωση στον άνθρωπο και στα ιδανικά του. Συνδυάζοντας τους ήχους της Μεσογείου με το προσωπικό του ύφος, ο Θέμης Καραμουρατίδης επιχειρεί μια διαφορετική ανάγνωση στο έργο του Θεοδωράκη και τις κορυφαίες στιγμές του.Επτά καλλιτέχνες μαζί με την Νατάσσα Μποφίλιου και τους μουσικούς, γίνονται το ερμηνευτικό σύνολο στη σκηνή, που παίζει και τραγουδά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Δεν είσαι μόνη

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας – Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2024

Μια εκδήλωση-συναυλία αφιερωμένη στην μνήμη όλων εκείνων των γυναικών που έχουν φύγει από την ζωή από ενδοοικογενειακή βία. Ο Πολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γυναικών Ελπίδα Μάνας μας καλεί να βρεθούμε όλοι μαζί στο Κατράκειο και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλες εκείνες τις γυναίκες που έχασαν την ζωή τους από ενδοοικογενειακή βία με σκοπό να γίνει θεσμός αυτή η εκδήλωση και ενώνοντας τις φωνές μας να καταπολεμήσουμε την βία κατά των γυναικών. Τραγουδούν: Ηρώ, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ζωή Παπαδοπούλου καλ. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

Τίποτα δεν πάει χαμένο: 50 χρόνια τραγούδια για έναν καλύτερο κόσμο

Θέατρο Λυκαβηττού – Τρίτη 15 Οκτωβρίου

Μαρία Φαραντούρη στο Παλλάς

Στη σκηνή του Λυκαβηττού θα συναντηθούν εκπρόσωποι τριών γενιών ερμηνευτών, όπως οι: Σπύρος Γραμμένος, Φοίβος Δεληβοριάς, Μανώλης Μητσιάς, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης και Μαρία Φαραντούρη, για να ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Μεταπολίτευση. Η συναυλία φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Οδυσσέα Ιωάννου και αποτελεί την κορύφωση των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της» που συνεχίζουν ως τον Νοέμβριο τιμώντας την ιστορική μνήμη της πόλης. Εισιτήρια στο more.com.

Godspeed You! Black Emperor

Floyd – Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

NEWS 24/7

Το ελληνικό κοινό έχει γίνει ήδη “μάρτυρας” του μεγαλείου των GY!BE επί σκηνής – ειδικά στο Ηρώδειο τον Ιούλιο του 2022 που μας πρόσφεραν μια μαγική βραδιά. Η κολεκτίβα από το Κεμπέκ του Καναδά, η οποία ήδη μετρά 30 χρόνια ζωής κάνει λίγες φωτογραφήσεις, ελάχιστες επιλεγμένες συνεντεύξεις, δεν έχει κανένα επίσημο website ή σελίδα στα social media, και μηδέν επίσημα video. Αφήνουν αποκλειστικά τη μουσική τους να μιλάει για αυτούς, αδιαφορώντας συνειδητά για κάθε κανόνα του σύγχρονου μάρκετινγκ. Το Floyd είναι ο καταλληλότερος χώρος να τους δούμε και να απολαύσουμε τις instrumental συνθέσεις τους. Εισιτήρια στο more.com.

Il Volo

ΤΑΕ ΚWON DO – Δευτέρα 21 Οκτωβρίου

"Il Volo" με το τραγούδι 'Grande Amore' στον τελικό της Eurovision το 2015. (AP /) Ronald Zak/AP Photo

Μετά από τις δύο sold out εμφανίσεις τους στην Ελλάδα την περσινή χρονιά, οι Il Volo επιστρέφουν στην Αθήνα και υπόσχονται μία συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Τρεις τενόροι και τραγούδια από την κλασική αλλά και την ποπ σκηνή. Ο Piero, o Ignazio και ο Ginoble ερμήνευσαν το “Grande Amore” στην Eurovision του 2015 και βγήκαν τρίτοι. Επίσης, το 2010, ήταν οι μόνοι Ιταλοί καλλιτέχνες που προσκλήθηκαν από τον τρισμέγιστο Quincy Jones στο “We Are The World for Haiti”, μαζί με 80 διεθνείς αστέρες όπως οι Celine Dion, Bono, Lady Gaga, Carlos Santana, Barbra Streisand, καλ.. Ας μείνουμε σε αυτό. Εισιτήρια στο more.com.

Cigarettes After Sex

Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ ΟΑΚΑ- Παρασκευή 25 Οκτωβρίου (Sold Out)

και Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2024

Οι Cigarettes After Sex, η ambient ποπ κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2008 με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Greg Gonzalez και έδρα της το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, έκανε το πιο ενδιαφέρον sold-out του Οκτωβρίου. Με επιρροές από Mazzy Star, Cocteau Twins και Red House Painters, η μουσική τους χαρακτηρίζεται από στοιχεία dream pop, ambient και slowcore. Το όνομα του συγκροτήματος, Cigarettes After Sex, ήρθε στον frontman Greg Gonzalez ενώ παρακολουθούσε ταινίες που έμοιαζαν οικείες και ρομαντικές. Ένιωσε ότι το όνομα προκάλεσε την ίδια αίσθηση της διάθεσης και της ατμόσφαιρας που ήθελε να δημιουργήσει με τη μουσική του συγκροτήματος. Θα ακούσουμε ασφαλώς και το cult favorite, “Nothing’s Gonna Hurt You Baby”. Εισιτήρια στο more.com.